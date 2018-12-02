2018-11-30T21:11:34+03:00
Общество

Получаем льготы через интернет

Представители ГУ-Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации рассказали об интернет-сервисах, которыми можно воспользоваться уже сегодня
Ольга АФАНАСЬЕВА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся круглый стол, где речь шла об электронных социальных услугах, и возможностях, которые они открывают перед жителями региона. Как объяснили в региональном отделении Фонда, электронный документооборот удобен всем. Например, каждый из нас знает, что вместо бумажного больничного можно оформить электронный.

Это не единственная услуга, которую предоставляет Самарское региональное отделение Фонда социального страхования. С 1 января 2019 года оно принимает полномочия по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением и протезно-ортопедическими изделиями.

- Филиалы регионального отделения есть не в каждом населенном пункте области – их всего в регионе 17. У людей будет возможность обратиться через портал государственных услуг, в отделения МФЦ. В целом для самих граждан ничего не изменится, - отметила начальник отдела страхования профессиональных рисков Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Юлия Панченко.

Еще одна важная задача, которую сейчас реализует Фонд социального страхования - это внедрение «Открытого контракта» - компонента, созданного для контроля за закупками, осуществляемыми Фондом социального страхования.

- Здесь публикуются закупки с начальной ценой контракта больше 1 млн. рублей. Наша цель – это повышение эффективности закупочной деятельности, обеспечение конкурентности, прозрачности, - объяснил начальник отдела организации закупок для государственных нужд Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Егор Ненашев.

Сегодня у Фонда социального страхования появился новый канал взаимодействия с получателями социальных услуг – приложение «Социальный навигатор», которое можно бесплатно скачать из интернета.

Оно предназначено для получения информации обо всех государственных социальных услугах Фонда, которые оказываются людям с инвалидностью, семьям с детьми, заболевшим работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве. С его помощью можно рассчитать размер пособий и социальных выплат, получить информацию о социальных услугах, оставить обращение к сотрудникам ФСС. Пока что программа действует в тестовом режиме, но скоро заработает в полную силу.

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