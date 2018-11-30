Погода в Самаре на декабрь 2018: календарная зима начнется с потепления

Календарная зима в Самаре начнется с потепления: погода в Самаре на декабрь 2018 обещает быть довольно теплой в первой декаде. В конце ноября столбики термометров уже опустились даже до +17. Морозными будут и первые выходные зимы.

- В первые выходные дни календарной зимы погода на Средней Волге ожидается умеренно морозной со слабым ветром. Определять её будет антициклон, смещающийся через наш регион за Урал, - сообщают в Приволжском УГМС.

В субботуи воскресенье днем обещают до -12 градусов, ночи будут холодные: -16, -17, местами до -23 градусов. Так что горожанам советуют поберечься и постараться не задерживаться на улице допоздна и рассчитывать свои силы.

А вот с понедельника начнет теплеть, подует южный ветер и принесет менее холодный воздух Температура воздуха поднимется до -2 -7 градусов. Людям, реагирующим на изменения погоды, стоит быть осторожными.

Синоптики Гисметео говорят, что тепло будет в первой декаде декабря. Температура будет держаться в рамках -3-5 градусах, ночи будут более морозными - до -14 градусов. А в субботу уже может пойти снег, правда небольшой. В понедельник 10 декабря предсказывают, что столбики термометров поднимутся даже выше ноля. При +2 градусах может идти мокрый снег и дождь.

Касательно погоды на вторую половину декабря, синоптики высказываются осторожно. Они считают, что погода на декабрь 2018 в Самаре будет в рамках киматической нормы. А горожане надеются, что выпавший снег останется с нами до Нового года - ведь в нарядной и блестящей в свете фонарей Самаре встречать праздник гораздо приятнее.