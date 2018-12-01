«Оренбург» — «Крылья Советов», 1 декабря 2018: прямая трансляция матча 16 тура РПЛ

Онлайн-трансляция матча 16 тура РПЛ «Оренбург» - «Крылья Советов», который пройдет 1 декабря в 17-30 по самарскому времени на стадионе «Газовик» в столице 56-го региона.

Команды на разных полюсах турнирной таблицы. Оренбуржцы завершили первый круг Чемпионата с 22 очками, после 15 тура и делят 6-8 место со «Спартаком» и «Уралом».

Самарцы на 13 строчке с 14 очками, опережая «Уфу» и «Анжи» только по дополнительным показателям и находясь в зоне стыковых матчей.

В предыдущем туре «Крылья Советов» в Москве уступили «Спартаку» - 3-1, «Оренбург» дома одолел «Уфу» 1-0, а 28 ноября в кубке проиграл «Арсеналу» − 2:4. В этой игре «газовики» сыграли экспериментальным составом, дав игровую передышку ряду основных игроков.

Статистический показатели у команд разные. Гости поразили ворота соперников всего 9 раз, хозяева — на 7 больше. Пропускают клубы тоже по-разному — «Оренбург» доставал мяч из сетки всего 13 раз, «Крылья» - 22.

В этой встрече «КС» столкнулись с определенными проблемами. Команде не помогут Максим Канунников и Владимир Полуяхтов. Они получили травмы и выбыли до конца года. У хозяев таких проблем с игроками нет.

В различных турнирах команды встречались 10 раз. У каждой по 3 победы. Остальные поединки закончились вничью.

Последний раз «Крылья Советов» на «Самара Арене» с треском уступили «Оренбургу» со счетом 0-3. Правда, у команды тогда был еще другой тренерский штаб во главе с Андреем Тихоновым.

Матч между оренбуржцами и самарцами будет обслуживать судейская бригада во главе с Николаем Волошиным из Смоленска.

Букмекеры предпочтения отдают «Оренбургу». На хозяев средний коэффициент - 2,2. На мирный результат — 3,05. Победа «Крыльев» - 3,95.

Правда, матч могут отменить из-за погоды. Согласно прогнозам синоптиков, 1 декабря в Оренбурге ожидается температура воздуха от -18 до -20 градусов по Цельсию. Решение о проведении игры команды примут за час до ее начала.

Онлайн-трансляция начнется в 17-30 по самарскому времени ( 16-30 по московскому). Следите за обновлениями вместе с «КП-Самара»!