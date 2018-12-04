2018-12-04T17:06:06+03:00
Общество

Волшебником может стать каждый: в Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Любой горожанин может прийти, сорвать с елки открытку и исполнить мечту юного самарца
Евгения ВАСИНА
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Фото: Администрация городского округа СамараФото: Администрация городского округа Самара
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Исполнять детские мечты может не только Дед Мороз. В понедельник, 3 декабря, в городском Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки стартовала традиционная благотворительная акция «Елка желаний». В этом году главную благотворительную елку города наряжала глава Самары Елена Лапушкина, а помогали ей воспитанники социального приют для детей и подростков “Ровесник”. Они не только повесили на елку шары, но и почитали для гостей стихи. Получился настоящий праздничный вечер. Глава Самары подарила ребятам подарки и передала новогодний фонарик, от которого разноцветными огнями засияют все новогодние елки города.

Елена Лапушкина призналась, что впервые наряжает елку желаний и для нее это волнительно и трогательно.

- Это замечательная традиция, которая когда-то родилась в Самаре и живет уже много лет и я уверена, что эта акция будет жить еще долго, потому что когда ты даришь кому-то радость, на душе у тебя тоже становится намного радостнее, - отметила мэр.

Наряжать "Елку желаний" Елене Лапушкиной помогали юные самарцы

Наряжать "Елку желаний" Елене Лапушкиной помогали юные самарцы

Ежегодно елку желаний украшают сотни открыток, в которых неровным детским почерком написаны новогодние мечты воспитанников детских домов, ребят, оставшихся без родителей, детей, живущих в опекунских семьях и детей-инвалидов. Каждый самарец в течение декабря может прийти, сорвать с елки такую открытку и воплотить детскую мечту в жизнь. Пожелания с ёлки сняли и Елена Лапушкина.

- “Конструктор-лего “Корабль”, “беспроводные наушники”, “портативное зарядное устройство” - такие вот разные пожелания. Эта акция всегда была востребована, всегда жила своей добротой, добрыми людьми, убеждена, что и на этот раз все желания будут исполнены, - поделилась Елена Лапушкина.

Судьбу каждой открытки отслеживают сотрудники Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, чтобы на праздник, никто не остался без подарка. Официально акция стартовала 4 декабря, но еще до открытия многие пожелания ребят разобрали.

- Мы очень рады, что эта акция каждый год получает такой отклик. Вот и в этом году еще до официального открытия «елки желаний» представители РосГвардии и нотариальной палаты забрали целую стопку открыток. Больше всего меня радует, когда за открыткой приходит целый класс. Школьники выбирают одну с дорогим желанием и вместе его исполняют. Думаю, что воспитание доброго отношения к тем, кому хуже, чем тебе, это очень важно в нашем обществе, - добавила руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова.

Количество открыток от ребят пока никто не считает, их еще собирают. Руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки отметила, что очень часто с подарками идут к детям, проживающим в детских домах и приютах, к тем, о ком заботится государство, но это не самые обездоленные дети.

- Важно не забывать о тех, кто проживает в опекунских семьях, у бабушек, вот им в первую очередь и нужна помощь. Посмотрите вокруг, кто живет у вас в подъезде. Может, помощь нужна не сироте, а многодетной семье, у которой праздник не очень обеспечен материально. Работать волшебниками можно не выходя из подъезда, - заключила Светлана Найденова.

КОНКРЕТНО

“Елка желаний” находится в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки по адресу улица Куйбышева, 44.

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