Писатель и ресторанный критик Олег Назаров: «В Самаре два легендарных места»

- Так начать зиму мог только город с великой судьбой! – восхитился теплым первым днем декабря Олег Назаров. Он прибыл в Самару с почетной миссией – поработать в жюри фестиваля чачи и поздравить с днем рождения один из старейших ресторанов Самары – «Вахтангури». «КП»-Самара» расспросила гуру ресторанного маркетинга о вкусах, любимых местах и секретах успеха.

Олег Назаров оценил праздник, который устроили в "Вахтангури"

«Шаурма слоуфуд не победит»

- Удивительное дело. Я в самолете предупреждал товарищей (Сергея Маляра – директора сети ресторанов и супермаркетов в Санкт Петербурге, Виктора Пеленягрэ – поэта, певца, г. Москва) – в Самаре все прекрасно, но дороги просто кошмар. И каково было мое удивление, когда я увидел, как у вас тут все подремонтировали, видимо к Чемпионату мира. Это нельзя не отметить. Остановились мы в тихом хорошем месте «Озерки», с утра наведались на пивзавод. И я вам так скажу: в Самаре два легендарных места – «Дно» и «Вахатнгури». Вы ведь знаете, что этот ресторан занесен в Книгу рекордов Гиннеса?

- В 2013 году здесь приготовили самое большое в мире сациви…

- Именно так. Я сам это сациви взвешивал. Это было событие, не все рестораны способны создавать такие поводы, праздники. В этом, я считаю секрет успеха Олега Рыбкина – владельца ресторана. Где находится «Вахатнугри»? Далеко от центра. И при этом 20 лет он остается популярным. Это говорит о том, что Рыбкин создал настоящий качественный продукт.

- Но ведь в последние годы люди чаще стали есть на бегу, развивается стритфуд, рестораны быстрого питания захватывают большие города…

- Шаурма не победит слоуфуд. Всегда останутся люди, которым нравится медленно есть, наслаждаться атмосферой. Ресторан - это не только красиво поданные блюда – это музыка, интерьер, красивые люди вокруг… Тот, кто создает атмосферу для своего гостя, а не для себя любимого – тот и остается на рынке.

«Суши на Волге – дурной вкус»

- Вы проводите тренинги для рестораторов, пишете книги. Назовите главные секреты успеха в этом бизнесе.

- Первое – выбрать правильную концепцию под определенную аудиторию и постоянно развиваться в этом направлении. 20 лет назад Олег Рыбкин открыл ресторан кавказской кухни и с тех пор чего только не изобретал для своих гостей! Он постоянно учится, бывает на семинарах. Сейчас я приехал и узнал, что он вводит в меню необыкновенные сыры, колбаски из дичи, выловленной в окрестных лесах.

- Значит, дело в еде?

- Кухня и концепция ресторана – очень важно. «Вахатангури» - не самый дешевый ресторан, но смотрите, как четко тут следуют выбранному направлению. Пхали (грузинская закуска – ред.) сделано по правилам, продукты без консервантов… Все это красиво подается на глиняной посуде… Это целое действо. Второе главное условие – быть интересным публике, создавать городские события. Когда я узнал, что Рыбкин уже в пятый раз проводит фестиваль чачи, а меня позвал в жюри впервые, я хотел вонзить в него эту вилку! (смеется).

- Чего в ресторанном бизнесе ни в коем случае нельзя допускать?

- Дурной вкус, это когда в меню «сало, мед, г…но и гвозди». То есть и пицца, и роллы, и суши, и стейки, и хумус. Я в такие рестораны никогда не пойду и вам не советую.

Полный зал гостей - показатель того, что вечеринка удалась

- Какого ресторана Самаре не хватает?

- Я всегда выступаю за рестораны региональной кухни. Во всем мире люди едят свое. Сейчас люди стараются заработать, понятно. Прибыльно открывать пивные пабы, популярно открывать итальянские рестораны. Но они уже порядком приелись. Должно быть что-то свое. В Японии едят японскую еду, приедете во Францию – там лягушачьи лапки и улитки (кроме мегаполисов, где тоже есть пицца), приедете в Германию – там их колбаски. И только в России в ресторане можно найти все. Но мы на Волге – значит, доложен быть какой-то прекрасный судак, уха, что-то местное.

Как по-грузински «на брудершафт»?

В «Вахтангури» выбор в пользу единой концепции сделали 20 лет назад. И не прогадали. Вот так сходу и не вспомнишь ни одного самарского ресторана, который работал бы так долго, успешно и не меняя имиджа и бренда. Праздник чачи – одно из мероприятий, которое уже стало для ресторана визитной карточкой. Олег Назаров и другие почетные гости фестиваля – итальянский консул Джангуидо Бреддо, поэт-песеник Виктор Пеленягрэ, певец Федор Соловьев, группа «Спринт» вместе с сотней гостей оценили десять видов дистиллятов из Грузии, Италии, Абхазии, Армении и России. Подвали напитки с 20-ю грузинскими блюдами и закусками, соусами, закусками из дичи, грузинскими лимонадами и вином. Весь вечер гости наслаждались и профессиональной музыкой – звучали известные хиты в исполнении Жанны Полянской, Армине Мартиросян, Оганеса Арутюнян (дудук).

Олег Рыбкин: " Я рад, что фестиваль объединил моих старых и новых друзей"

Лучший напиток выбрали методом слепой дегустации. А самому профессиональному «чачеведу» вручили ящик этого продукта.

- Я рад, что фестиваль объединил моих старых и новых друзей. В нашем ресторане нет отдельных столов, в начале вечера рядом оказываются незнакомые люди, а в конце он уже друзья! – говорит Олег Рыбкин. Кстати, название ресторана 20 лет назад они выбрали именно потому, что оно в вольном переводе с грузинского означает восклицание, призывающее подружиться, не только выпить «на брудершафт», но и разделить трапезу и пообщаться.

Виктор Пеленягрэ и Жанна Полянская спели дуэтом

- С любыми напитками нужно знать меру и пить правильно. Дистилляты нужно закусывать грузинскими соленостями и горячим мясом, и лучше не запивать ничем, - посоветовал Рыбкин.

- Олег всегда сам пробует все, чем угощает гостей. И повара ведут «авторский контроль», - делится впечатлениями певец Федор Соловьев. – Я хожу в «Вахтангури» за эмоциями, атмосферой. Пусть это звучит пафосно, но от души: тут бьется грузинское сердце нашего русского города.