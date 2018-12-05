2018-12-05T11:58:35+03:00
Общество

Улыбнитесь почтальону: какие услуги Почты России популярны сегодня

Денежный перевод с поздравительной sms, посылка близким людям или подарок нуждающимся – а что вместе с Почтой России выберешь ты?
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В преддверии новогодних и рождественских праздников особенно хочется внимания и заботы со стороны родных и близких. В век информационных технологий это можно сделать даже дистанционно. Как и много лет назад приоритетом Почты России является оказание социально значимых услуг. И порой, почтальон - единственный способ связи с внешним миром.

Почта России по-прежнему бережно хранит вековые традиции общения, которые доступны любому человеку вне зависимости от возраста и социального положения. Услуги почты всегда нужны: и ребёнку, который пишет заветную открытку Деду Морозу, и детям, отправляющим родителям денежный перевод, и бабушке, чтобы послать вязаные носочки любимому внуку.

При этом, Почта России совершенствуется: появляются новые, более удобные услуги. Например, вместе с денежным переводом можно отправить письменное сообщение в виде поздравительных слов, а за дополнительную плату оформить почтовый перевод с доставкой на дом и с получением «SMS-уведомления» о его выплате.

В нашей помощи нуждаются не только родные и близкие. Почта России предлагает всем принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» и помочь детям и пожилым людям. Суть акции заключается в том, что любой желающий может подписать на печатные издания из каталога Почты России нуждающегося человека или пополнить новыми подписными изданиями библиотеки социальных учреждений. Представьте, как будут рады жители домов ветеранов или воспитанники детских домов, когда у них появится возможность прочитать газеты и журналы.

Кроме того, подарить подписку на любимые издания можно своим родителям, бабушкам и дедушкам. Они целый год даже на расстоянии будут чувствовать вашу любовь и заботу.

До наступления Нового года остались считанные дни, и праздничная атмосфера с каждым днём ощущается всё больше. Наслаждайтесь праздником и не откладывайте оплату счетов. Совершить платежи за коммунальные услуги можно в любом отделении почтовой связи. Для удобства пользователей в Самарской области появилась новая услуга: почтальоны могут принимать коммунальные и многие другие виды платежей у населения с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ) прямо на дому или на работе.

Пусть Новый 2019 год с первых дней приносит вам радость, добро и внимание близких!

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