"Вселенная добра": выбираем "комсомольского" героя года 2018

"Комсомольская правда" и создатели фильма "Елки последние" в преддверии премьерного показа фильма объявляют о старте акции "Вселенная добра". Мы предлагаем вместе вспомнить о людях, о которых писала "Комсомолка" в прошлом году. Они порадовали нас добрыми поступками, неравнодушным отношением к жизни и к окружающим людям. И теперь мы предлагаем вам выбрать, кого считать "комсомольским" героем года 2018, кто достоин стать победителем акции "Вселенная добра". Победитель получит пригласительные на премьерный показ фильма "Елки последние" 24 декабря в Самаре

Представляем наших номинантов:

Ольга Шелест, блогер и полковник полиции: Женщина, которая помогает искать семьи особенным детям, которых уже и не надеются пристроить в семью. У нее у самой ребенок с заболеваниями многочисленными, и она сделала это целью своей жизни: помогать другим детишкам, кому так не повезло с родными людьми. За все время она нашла семью для больше чем 50 детишек с различными особенностями. Подробнее про героя читайте в нашей статье.

Ангелина Гриневич, зоозащитница. Ангелине 22 года. Она постоянно помогает брошенным и несчастным животным, искала новое место содержания для брошенных на окраине города голодных и больных медведей, ухаживала за ними. Благодаря ей мишек отправили в зоопарк в Крым. Сейчас у девушки на попечительстве 8 медведей, все они пока находятся на трассах и придорожных кафе. Подробнее про героя читайте в нашем материале.

Владимир Дементьев, полицейский, вынес слепую бабушку из горящего дома. Заявил: Не должен человек гореть заживо. Герою всего 22 года, он впервые столкнулся на службе с такой ситуацией. Полицейского похвалили самые близкие люди — родители. Коллеги по службе тоже не остались в стороне и отметили его смелость.Подробнее про героя читайте в нашем материале.

Голосование "Вселенная добра".Кто достоин стать победителем "Вселенной добра" в Самаре? Выбирайте своего героя! .

Правила акции от "Комсомольской правды" и создателей "Елки последние".