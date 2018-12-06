НВП и казаки: самарские депутаты обсудили хорошо забытые старые методы воспитания патриотизма

Легко быть патриотом, когда твой учитель математики дошел с оружием в руках до Берлина, твой врач-стоматолог вынесла с поля боя десятки бойцов, а чтобы написать сочинение «Герой, живущий рядом», просто идешь на чашку чая к соседу Ивану Васильевичу. Ветеран без прикрас рассказывает тебе, как в одиночку добрался до немецких позиций и вызывал фашистский огонь на себя, чтобы наша артиллерия не промахнулась по врагу. В сознании советских школьников не было места для сомнений и двусмысленности - за историческую правду свидетельствовали не иностранные фильмы, а непосредственные участники событий, которым доверяли. Сегодня живых очевидцев Великой Отечественной почти не осталось, но разве наша память так коротка?

Уроки НВП возвращаются?

В Самаре патриотическому воспитанию молодежи в последние годы уделяется большое внимание - школы борются за право носить имена героев, дети и взрослые шагают в «Бессмертных полках», гордо неся портреты своих боевых родственников. Однако мало помнить подвиги предков, нужно быть их достойными: уметь преодолеть полосу препятствий, собрать автомат, защитить Родину в случае необходимости. На уроках физкультуры этому не научат, а за год в армии неподготовленным пацанам удается освоить лишь азы. Следовательно, неплохо бы подготовиться заранее?

- Мы с 2013 года проводим для старшеклассников военно-полевые сборы, в которых наши курсанты выступают инструкторами, - рассказал заместитель начальника по кадрам Самарского юридического института ФСИН России Сергей Агеев. - За это время сборы прошли более 1200 школьников. Сборка-разборка оружия, стрельба в тире, использование противогазов, конкурс стенгазет и художественной самодеятельности - программа первого дня; марш-бросок, спортивные соревнования и товарищеский футбольный матч - второй день сборов.

Институт сотрудничает со школами бескорыстно, устраивая военно-полевые сборы за свой счет. Кроме того, курсанты уступают свои спальные места гостям, временно переселяясь в палатки.

- Сотрудничество института ФСИН с другими образовательными организациями бесценно, - считает руководитель управления воспитательной работы и дополнительного образования Департамента образования г.о. Самара Лариса Губарева. - Не все школы могут вывезти своих старшеклассников на сборы в воинские части, зачастую мероприятия проходят в школе и имеют формальный характер. У нас есть специализированный лагерь, но его возможности ограничены. Очень надеюсь, что уникальный совместный проект с институтом будет продолжаться.

Возможности ограничены и у института - на ежегодные военно-полевые сборы они могут принять около 300 школьников. Чтобы охватить всех старшеклассников, нужны более масштабные меры.

- Необходимо проработать возможность возвращения в школьную программу уроков начальной военной подготовки, - считает Сергей Владимирович. - Это позволит офицерам запаса передавать свой опыт подрастающему поколению, укреплять дисциплину старшеклассников и их понимание гражданского долга.

Любо!

Военно-патриотическое воспитание молодежи - одно из приоритетных направлений работы казачества.

- Сегодня в Самаре работа ведется в 26 кадетских классах восьми школ, - говорит заместитель окружного атамана по образованию Самарского окружного казачьего общества Юрий Павлов. - За каждым кадетским классом закреплен офицер-воспитатель. Подготовка ведется разной направленности: военно-строевая, огневая, тактическая, медицинская, спортивная. Наш военно-патриотический клуб лидирует среди клубов Самарской области.

Кстати, как пояснил Юрий Максимович депутатам, казаком можно не только родиться, но и стать - в 18 лет принять присягу и отправиться служить в казачью дивизию.

Обсудив итоги работы по патриотическому воспитанию, члены координационного совета утвердили план работы на 2019 год. Предстоит много интересного - так, обсуждается вопрос присвоения самарским автобусным остановкам имен героев-земляков.

- Уроки НВП в школах могли бы дать хорошую подготовку для ребят, которым предстоит служить в армии, - комментирует итоги заседания спикер Самарской городской думы Алексей Дегтев. - Начальная подготовка предполагает знакомство не только с автоматом, но и с историей Вооруженных сил начиная с петровских времен. Юнармейские образования, казачьи кадетские классы - все это, так или иначе, связано с НВП. Введение предмета в программу - прерогатива федерального уровня, но сегодня эта тема очень актуальна. Пока в мире неспокойно, боевой дух нужно воспитывать.