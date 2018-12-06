Больше социалки и никакого дефицита: депутаты приняли бюджет Самары-2019

На 53-м заседании городской Думы депутаты во втором чтении приняли бюджет, с которым нам предстоит жить три года. Документ был тщательно проработан на заседаниях всех комитетов и партийной фракции, а также совещательных структур – общественного совета и молодежного парламента при Думе.

Бюджет следующего года предполагается бездефицитным: и доходы, и расходы запланированы в сумме 15, 71 миллиарда рублей. Из них чуть меньше 15 миллиардов составят собственные финансы города, около 800 миллионов – средства вышестоящих бюджетов. Пока цифры существенно ниже, чем в этом году – доходная часть бюджета-2018 превысила 25,5 миллиарда рублей. Документ учитывает первоочередные потребности при фактических возможностях. Но работа над ним не закончена: в течение года бюджет будет корректироваться в соответствии с возможными поступлениями из вышестоящих бюджетов и ростом собственных доходов.

В документе были учтены предложения депутатского корпуса. Предусмотрены средства на завершение строительства медицинского корпуса центра «Олимп» и ввода его в эксплуатацию в 2019 году – для окончания стройки направят 6,3 млн.рублей. Самарский медико-технический лицей получит пристрой (его строительство обойдется в 2,2 млн. рублей), а город – помещение для детской школы искусств в Крутых Ключах (на покупку выделят по 25 миллионов в 2019 и 2020 годах). Около четырех миллионов пойдет на корректировку проекта и строительство ФОК в пос.Прибрежный, и 15 миллионов - на снос расселенных аварийных многоквартирных домов. В «лист ожидания» попали медосмотры работников муниципальных образовательных организаций, благоустройство территории и озера на ул. Ташкентская в Кировском районе и ремонт тротуаров.

- Наши пожелания приняты, и теперь депутатскому корпусу предстоит большая работа по контролю за их исполнением, - заключил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Сергей Тюлевин.

- Одним из приоритетов бюджетной политики города остаётся развитие сферы образования, - отмечает спикер Думы г.о. Самара Алексей Дегтев. - Сегодня необходимо создавать комфортные и современные условия для дошкольников и учащихся среднего звена. Нужно строить новые учебные учреждения. В ближайших планах – современные школы в микрорайоне «Новая Самара» и в Октябрьском районе областного центра.