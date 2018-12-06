Крылья Советов - Ростов 8 декабря 2018 года: прогноз на матч 17 тура РПЛ

Прогноз на матч 17 тура РПЛ Крылья Советов - Ростов: 1:2 (победа Ростова с минимальным перевесом)

8 декабря в 13.30 по местному времени в Самаре пройдет заключительная игра первого круга: в матче 17 тура встретятся местные "Крылья Советов" и "Ростов". И гости точно приедут за победой. Напомним, что в гостях "Крылья" в самом начале сезона выиграли у подопечных Карпина со счетом 0:1. Да, гол забили с пенальти, да сейчас "Крылья" окопались в подвале турнирной таблицы и гордиться им особенно нечем. Но и гордому "Ростову" заканчивать сезон на 6 строчке, куда они упали, явно не хочется. Последние пятьигр для команды были нелегкими: две нулевые ничьи, одно поражение от "Зенита" и равный матч с "Краснодаром", окончившийся со счетом 2:2. Сразу после каникул клуб снова ждет встреча с быками, теперь уже в кубке. В общем, вокруг сильные соперники, нужно поднимать дух и выигрывать в Самаре, и Карпин, и его подопечные наверняка это понимают.

Что же с "Крыльями"? А вот им пока так и не удается ни взлететь, ни хотя бы подпрыгнуть. 15 строчка и 14 очков для того состава, который в клубе сейчас - это просто позор. Правда, в активе у зелено-бело-синих есть перенесенный матч с "Оренбургом", на котором Божович еще может попробовать взять три очка. А вот в такую возможность в субботу верится, мягко говоря, с трудом. Хотя команда играет достаточно неплохо. Гол Сергея Корниленко в гостях у "Спартака" болельщиков порадовал. А вот проигрыш "Ахмату" дома, при сильной игре и с нелепыми ошибками - точно нет. Сейчас "Крылья" грустят: один матч отменили, в игре со "Спартаком" засудили, на суботу пока еще неизвестно какая погода будет. Может быть, как раз сейчас и найдет Божович правильные слова и наставления? Тем более у "КС" было больше времени для отдыха, но пока команда тренируется без травмированных Канунникова и Полуяхтова. Зато в строю Ткачук, Корниленко и Соболев.

В любом случае, у "Крыльев" на родном поле есть большие шансы забить "Ростову", но вот сумеют ли они удержать победу - большой вопрос. Букмекеры, кстати, тоже предрекают победу горожанам. Скорее всего, "Ростов" будет умело обороняться и ловить "Крылья" на ошибках", как это удавалось всем соперникам до этого. В любом случае, несмотря на зимнюю не слишком комфортную погоду игра обещает быть увлекательной.