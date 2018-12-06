Ювентус – Интер 7 декабря 2018: прогноз на матч 15 тура Серии А

Прогноз на матч «Ювентус» – «Интер» 7 декабря 2018 года – 2:1 (победа хозяев с минимальным перевесом).

Никаких сомнений, что центральным матчем 15 тура в Серии А будет встреча, которая этот самый тур открывает. Громкая вывеска «Ювентус» - «Интер» - классика итальянского футбола. Игра пройдет 7 декабря на стадионе «Альянц Арена» в Турине. Начнется матч в 22:30 по московскому времени.

После 14 туров «Ювентус» там, где и должен быть чемпион последних семи лет. Тем более с Роналду в составе, который своим приходом придал «Старой синьоре» перчинки в игре, да и сам сменил свой стиль, и - что казалось невозможным - только в еще лучшую сторону. С португальцем и без того почти непобедимый в Италии «Ювентус» выглядит и вовсе несокрушимым – 13 побед в 14 матчах и всего одна ничья. Ближайший преследователь туринцев «Наполи» отстает на 8 очков.

В роли Давида, готового хорошенько наподдать зазнавшемуся Голиафу, выступит «Интер» Лучано Спалетти. «Нерадзурри» правили в нулевых годах – с 2006 по 2010 – и собираются после спада вновь вернуться на пьедестал. Пока «Интер» идет на третьем месте в турнирной таблице. В активе черно-синих 29 очков.

Однако после последних матчей «Интера» появляются сомнения, что команда сможет отобрать очки у «Ювентуса». Ничья с «Ромой» 2:2, поражение в Лиге чемпионов от «Тоттенхэма» 0:1и сокрушительное поражение от «Аталанты» в чемпионате 1:4. Там еще, правда, затесалась победа над аутсайдером «Фрозиноне» 3:0.

Игра, безусловно, получится тяжелой, но со щитом вернется с «Альянц Стадиум» нынешний лидер чемпионата. Команда Спалетти слишком нестабильна и недостаточно сильна, чтобы побеждать «Ювентус», но один гол «Интер» с высокой вероятностью забьет. Все же стоит помнить, что это скорее более принципиальное противостояние для хозяев, которым перед своими болельщиками упускать игру всухую точно не стоит.