Ювентус - Интер 7 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура Серии А

7 декабря 2018 года в 22.30 поклонники итальянской Серии А получат возможность увидеть центральныйматч 15 тура Ювентус - Интер. Следить за игрой вы сможете в прямой онлайн-трансляции со стадиона "Альянц Стадиум" на сайте kp.ru.

Эта встреча - классика итальянскогофутбола. Ювентус сейчас возглавляет турнирнут таблицу и уверенно двигается в Лиге Чемпионов. У Интера успехи чуть более скромные: третье место в национальном чемпионате, равные очки с Тоттенхемом в группе в ЛЧ. Да и сейчас шансы у "Старой синьоры" намного выше: родное поле, Роналду, зубастое нападение. Пока черно-белым равных в Италии нет. Так что этим вечером нас ждет интересное противостояние двух лидирующих команд: накал страстей, фолы, желтые карточки. И наверняка голы уже в первом тайме - следим за ходом игры вместе. А пока наш прогноз: победа Ювентуса и гол от Интера.

Статистика встреч Ювентус - Интер

Между собой клубы встречались 176 раз. Причем 82 раза победили туринцы, а 48 раз сильнее был "Интер". И еще один интересный факт: "нерадзурри" уже шесть лет не побеждали "Старую Синьору" в Турине. А вдруг именно этот матч окажется историческим?

Прямай онлайн трансляция 15 тура Серии А пройдет в 22.30 по московскому времени 7 декабря.