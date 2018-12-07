2018-12-07T10:08:32+03:00
Спорт

Ювентус - Интер 7 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура Серии А

Футбол, матч Ювентус- Интер 7 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 7 декабря 2018 в 21.30. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 15 тура Серии А
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ювентус готов сыграть с Интером в 15 туре Серии АЮвентус готов сыграть с Интером в 15 туре Серии А
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7 декабря 2018 года в 21.30 поклонники итальянской Серии А получат возможность увидеть центральныйматч 15 тура Ювентус - Интер. Следить за игрой вы сможете в прямой онлайн-трансляции со стадиона "Альянц Стадиум" на сайте kp.ru.

Эта встреча - классика итальянскогофутбола. Ювентус сейчас возглавляет турнирнут таблицу и уверенно двигается в Лиге Чемпионов. У Интера успехи чуть более скромные: третье место в национальном чемпионате, равные очки с Тоттенхемом в группе в ЛЧ. Да и сейчас шансы у "Старой синьоры" намного выше: родное поле, Роналду, зубастое нападение. Пока черно-белым равных в Италии нет. Так что этим вечером нас ждет интересное противостояние двух лидирующих команд: накал страстей, фолы, желтые карточки. И наверняка голы уже в первом тайме - следим за ходом игры вместе. А пока наш прогноз: победа Ювентуса и гол от Интера.

Статистика встреч Ювентус - Интер

Между собой клубы встречались 176 раз. Причем 82 раза победили туринцы, а 48 раз сильнее был "Интер". И еще один интересный факт: "нерадзурри" уже шесть лет не побеждали "Старую Синьору" в Турине. А вдруг именно этот матч окажется историческим?

Прямай онлайн трансляция 15 тура Серии А пройдет в 21.30 по московскому времени 7 декабря.

Ювентус- Интер 7 декабря 2018 года .

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