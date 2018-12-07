2018-12-10T12:19:56+03:00
Общество

«Почему нас лишают информации?»: Жители Самарской области протестуют против закрытия киосков Роспечати

Активисты создали петицию, в которой просят прекратить сносить киоски с печатной прессой
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Жители Самары говорят, что привыкли покупать в киосках журналы, канцтовары и прочие нужные вещиЖители Самары говорят, что привыкли покупать в киосках журналы, канцтовары и прочие нужные вещи
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Самарцы просят остановить снос киосков печати в регионе. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. По словам активистов, ларьки, где продают печатные издания, становится все меньше. Покупать газеты и журналы негде.

- Каждое утро, когда иду на работу, я покупаю свежую прессу в киоске рядом с домом: себе, дочке и маме. Маме газету, себе журнал и дочке специальное детское издание. Киоск закрыли, и теперь как быть? Для мамы газета - источник новостей. Из-за слабого зрения в экран она смотреть не может. Дочка в детских изданиях рисует, отвечает на загадки - это помогает ее развитию. Игры на компьютере такого эффекта не дают. А мне приятнее посидеть с журналом в руках, чем с телефоном. По какому праву нас этого лишают и ограничивают доступ к информации? - пишет автор петиции местная жительница Елена Антоненко.

Пострадали больше 2 млн человек

Главная просьба авторов петиции – остановить массовый демонтаж киосков. По мнению самарцев, нельзя сокращать количество киосков с печатной прессой: от этого страдают простые люди и незащищенные слои населения. В Роспечати подтверждают: ситуация со сносом киосков достигла критической точки.

- Из-за сокращения точек продаж киосковой сети Самары объем реализованного тиража сократился до 40%. Такая ситуация подрывает экономику не только предприятий киосковых сетей, но и издателей, а также нарушает конституционное право населения на доступ к информации, - указывает генеральный директор региональной Роспечати Иван Шитов в письме властям Самарской области.

Киоски с прессой всегда находились на «проходных» местах – на остановках общественного транспорта, на магистральных улицах. Все это было сделано для удобства населения и в первую очередь – для пожилых и малообеспеченных людей, а также для лиц с ограниченными возможностями.

Как подчеркивают в письме, печатная пресса как самый доступный источник информации оказывает прямое влияние как на культурное и духовное состояние населения, так и на его политическую активность. По мнению представителей Роспечати, заложниками решения о сносе киосков оказались больше 2 млн человек.

Противоречит всем законам

Между тем, в региональной Роспечати настаивают: массовый снос киосков самовольный. В письме указывается, что это противоречит государственной политике.

– В стране действуют «Рекомендации по поддержке и развитию системы розничного распространения периодических печатных изданий в субъектах Российской Федерации». А по письму Минпромторга России, до 2020 года распространение печатной продукции – приоритетная социально-значимая специализация, которая нуждается в особой поддержке со стороны органов власти субъектов РФ. Так почему продолжается массовый демонтаж киосков с печатной продукцией? – не понимают в компании.

Авторы письма, подписанного гендиректором самарской Роспечати и директорами всех региональных СМИ, обратились к губернатору региона Дмитрию Азарову, председателю губернской думы Геннадию Котельникову и главе Самары Елене Лапушкиной:

- Просим Вас вмешаться в данную ситуацию, поддержать печатную прессу, сохранить доступность печатных местных СМИ для населения Самарского региона и оказать содействие в организации мест продаж для печатной прессы.

Редакция "КП-Самара" отправила запрос в мэрию города с просьбой разъяснить ситуацию.

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