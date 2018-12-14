2018-12-18T11:52:43+03:00
Конкурсы и тесты

Даешь ЗОЖ! Покажи, как здорОво ты живешь, и выиграй полезный подарок

Покажите, что для вас здоровый образ жизни, присылайте фото и выигрывайте тонометр, который позволит всегда следить за своим самочувствием
Поделиться:
А вы точно за ЗОЖ?А вы точно за ЗОЖ?
Изменить размер текста:

За окном зима, солнечного света все меньше, на улицу выходить хочетсявсе реже... Тоска. Нотолько не для тех, кто знает: здорОво жить не запретишь! Расскажите, что для вас здоровый образ жизни, присылайте фото и выигрывайте полезный подарок - тонометр для измерения давления.

Что нужно сделать?

1. Сделайте фото на тему "Мой здоровый образ жизни". Может быть, это полезный завтрак?Лыжная прогулка? Утренняя пробежка? Зарядка всей семьей? Делитесь своими здоровыми моментами со всеми читателями kp.ru.

2. Прикрепите фотографию в форме ниже, не забудьте написать свое имя, фамилию и телефон. Также работу можно отправить на почту olga.afanasyeva@phkp.ru.

3. Зовите друзей и знакомых голосовать за вас.

Конкурс продлится до 18 января. 21 января мы подведем его итоги.

Выигрывайте один из автоматических тонометров за фотографию!

Выигрывайте один из автоматических тонометров за фотографию!

Положение о проведении конкурса

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хотел быть хирургом, а теперь ловит преступников: молодой полицейский из Самарской области может стать "Народным участковым"
«КП-Самара» призывает жителей региона поддержать своего земляка Виктора Паденко и проголосовать за него в конкурсе МВД России и «Комсомольской правды»
Новости 24
На место ректора Самарского университета претендуют четыре человека
В Самаре с улицы Галактионовской уберут «проклятый» столб
В Самаре неравнодушный водитель убрал с дороги тело погибшей под колесами собаки
В Самаре на Московском шоссе временно не работали светофоры
Они золотые? В магазинах в Самаре выросли цены на яйца в преддверии Нового года
В Самаре сократили маршруты трех трамваев
Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки
Оркестр Дедов Морозов, олени и горки: как будут развлекать горожан возле «Самара Арены» в новогодние праздники
Под Тольятти Great Wall смял левый бок Hyundai
В Самаре двух девочек-подростков будут судить за покушение на сбыт наркотиков
Как вырастут тарифы на коммуналку для самарцев в 2019 году
Машины едут вплавь: в Самаре на пересечении Авроры и Мориса Тореза затопило дорогу
В Октябрьске женщина на «пятерке» сбила 16-летнюю девушку
В двух района Самары возможны перебои с холодной водой из-за ремонта водоводов
Сызранца, порезавшего ножом фельдшера, отправили в колонию на 4,5 года
В Самарской области ищут преступников, меняющих деньги пенсионеров на билеты банка приколов
В Самарской области цены на вторичное жилье снизились на 3,8%
С 1 января за проезд в общественном транспорте в Самаре придется заплатить 28 рублей, все льготы и безлимитки сохранены
Знаменитый столб на Галактионовской в Самаре поймал еще одну «жертву»
"КП-Самара" дарит тонометр за фото здорового образа жизни
В Самаре водители «Яндекс.Такси» будут помогать волонтерам искать пропавших людей
Снабжал фронт штурмовиками Ил-2: под Нижним Тагилом нашли останки директора Куйбышевского авиазавода
В Самаре адвоката будут судить за предложение посредничества во взяточничестве
Президент РФ присвоил генеральское звание командиру соединения противовоздушной обороны в Самарской области
В Самаре водитель Volkswagen, уходя от столкновения, сбил стоящую на тротуаре женщину