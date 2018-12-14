2018-12-14T20:51:52+03:00
Конкурсы и тесты

Даешь ЗОЖ! Покажи, как здорОво ты живешь, и выиграй полезный подарок

Покажите, что для вас здоровый образ жизни, присылайте фото и выигрывайте тонометр, который позволит всегда следить за своим самочувствием
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А вы точно за ЗОЖ?А вы точно за ЗОЖ?
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За окном зима, солнечного света все меньше, на улицу выходить хочетсявсе реже... Тоска. Нотолько не для тех, кто знает: здорОво жить не запретишь! Расскажите, что для вас здоровый образ жизни, присылайте фото и выигрывайте полезный подарок - тонометр для измерения давления.

Что нужно сделать?

1. Сделайте фото на тему "Мой здоровый образ жизни". Может быть, это полезный завтрак?Лыжная прогулка? Утренняя пробежка? Зарядка всей семьей? Делитесь своими здоровыми моментами со всеми читателями kp.ru.

2. Прикрепите фотографию в форме ниже, не забудьте написать свое имя, фамилию и телефон. Также работу можно отправить на почту olga.afanasyeva@phkp.ru.

3. Зовите друзей и знакомых голосовать за вас.

Конкурс продлится до 18 января. 21 января мы подведем его итоги.

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