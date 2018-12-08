2018-12-08T14:42:00+03:00
Спорт

Крылья Советов - Ростов 8 декабря 2018: прямая онлайн трансляция игры 17 тура РПЛ

Футбол, матч Крылья Советов - Ростов. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 декабря 2018 в 13.30. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура РПЛ
Ольга АФАНАСЬЕВАМихаил ГОРЮНОВ
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Кто выиграет в важнейшем противостоянии?Кто выиграет в важнейшем противостоянии?
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В 13.30 начинаем следить за прямой онлайн-трансляцией игры 17 тура РПЛ Крылья Советов - Ростов. В первом круге самарцам удалось обыграть команду Валерия Карпина. Единственный гол забили со штрафного. Сегодня расклад может быть другим.

Играть командам предстоит при - 4-5 градусах, погода хорошая, так что матч не отменят. Фанатов обещали греть всеми доступными методами, лишь бы они поддерживали своих.

Ростов вряд ли захочет отдавать победу самарцам: шестая строчка перед перерывом отнюдь не лучший результат. Крылья же тоже сейчас не.в лучшем положении: обидное поражение от Ахмата, отмена игры с Оренбургом и 14 строчка. От нового тренера ждут лучших результатов.

Статистика личных встреч Крылья Советов - Ростов

Между собой команды встречались 46 раз. 15 раз выигрывали "Крылья". 17 победу одерживал Ростов. Интересно также и то, что нынешний наставник Крыльев Миодраг Божович тренировал и Ростов. С командой он выиграл Кубок России. А отправила тренера в отставку... "Сызрань", которой очень обидно проиграл в 2014 Ростов. .

Кто победит в сегодняшнем противостоянии, узнаем совсем скоро: следите за нашей прямой онлайн-трансляцией игры Крылья Советов - Ростов 8 декабря в 13.30 по самарскому времени.

Крылья Советов - Ростов 8 декабря 2018.

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