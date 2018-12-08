«Крылья Советов» – «Ростов» 8 декабря: обзор матча 17 тура РПЛ, голы, счет

«Ростов» приехал в Самару только за тремя очками. А как иначе, когда от третьего места тебя отделяют всего одна победа и при удачном стечении обстоятельств можно запрыгнуть перед зимней паузой в зону еврокубков.

У «Крыльев» диаметрально противоположная ситуация – несколько неудач и отмена матча с «Оренбургом» закинули самарцев на предпоследнее место.

Возможно именно поэтому «Крылья» начали агрессивно. К 26 минуте арбитр Сергей Карасев «наградил» волжан двумя желтыми карточками – «отличились» Башкиров и Корниленко. Позже горячность белорусского нападающего аукнется не только ему, но и всей команде. «Ростов» отвечал тоже довольно жестко, но наказание за грубость было куда серьезнее.

На 10 минуте после подачи углового центральный защитник южан Денис Хаджикадунич сфолил в своей штрафной на Мирале Самарджиче. Пенальти уверенно реализовал Паул Антон, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Мяч румынского легионера «КС» вошел в историю. Она стал 800 голом «Крыльев Советов» в высшем дивизионе чемпионата России.

Тогда еще мало кто мог предположить, что агрессия в первом тайме станет бледным отражением того, что случится во второй части матча.

После пропущенного гола «Ростов» должен был всеми силами навалиться на оборону хозяев, но что-то внятное соорудить подопечные Карпина не могли долго. Хотя атаки на головы волжан сыпались стабильно.

Самый опасный момент произошел на 34 минуте. Юсупов отдал опасную передачу на Скопинцева прямо к воротам «КС», но последний до мяча не добрался. Во многом, бледная игра «Ростова» в атаке в первом тайме - заслуга обороны «Крыльев» и персонально Срджана Мияйловича, который постепенно вернулся на прежний уровень после травмы.

Только вот защитники самарцев были бессильны, когда на ударную позицию выходил после подачи углового Эльдор Шомурадов. Форвард удар смазал и Рыжиков легко мяч забрал.

Проснулись подопечные Карпина только ближе к перерыву. Южане организовали три подряд угловых, которые закончились не только контратаками «Крыльев», но и удалением Сергея Корниленко. Карасев дал форварду самарцев желтую карточку за симуляцию. Горчичник оказался для Корниленко вторым. На второй тайм «Крылья» вышли вдесятером.

Беда не приходит одна. В самом начале второго отрезка матча Рыжиков отправил своего же защитника Виталия Денисова в нокаут правым хуком. Сделал это вратарь «КС» не специально – он выносил мяч, но легче Денисову не стало. К счастью для хозяев, замена сразу не понадобилась, Виталий Денисов на поле вскоре вернулся.

Одним из самых активных в матче был Яковлев - 91 номерФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ожидаемо второй тайм превратился в одну затяжную атаку «Ростова». Опасно выстрелил Зуев из-за пределов штрафной. Хлестко пробил Сигурдарсон, и только чудо помогло Рыжикову вытащить мяч. Угловые сыпались друг за другом. Но не было главного – голов. «Крылья» редко огрызались и старались где могли тянуть время. Одна контратака волей рикошета чуть не превратилась в курьезный гол после удара Паула Антона, но вратарь гостей вытащил мяч прямо из-под перекладины.

Ситуация накалилась так, что на 82 минуте футболисты сцепились прямо на поле. Пришлось вмешаться даже тренерам. Кульминацией стало удаление защитника «Ростова» Рагнара Сигурдссона.

Однако на этом все не закончилось. Спустя 2 минуты игроки «КС» и «Ростова» сцепились уже в центральном круге. Гацкан в прыжке ударил Зотова плечом в голову. За одноклубника вступился Самарджич, который боднул полузащитника гостей. Результат – третья красная карточка в матче, получил ее Гацкан, и желтая Самарджичу.

Хватит? Как бы не так. Уругвайский игрок «КС» Рохель показал, что он знаток единоборств и бросил почти через плечо игрока «Ростова». Все происходящее на поле так разозлило главного тренера гостей Валерия Карпина, что арбитр влепил ему удаление.

В игре было три удаления. Одно из них получил капитан «КС» КорниленкоФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

2 красных карточки игрокам во втором тайме, удаление тренера, уйма упущенных моментов и 0:1 - черный день для «Ростова», не иначе.

Из зарубы на «Самара Арене» победителем вышли «Крылья».