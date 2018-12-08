2018-12-10T13:37:04+03:00
Общество

На 200 % процентов больше получают, на 136 % чаще отдают: в прокуратуре Самарской области рассказали о коррупции и взятках

В преддверии Дня коррупции в надзорном ведомстве рассказали, как ведут борьбу со взяточничеством
Михаил ГОРЮНОВ
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В прокураторе работают денно и нощно, чтобы выявлять коррупционеров - врагов общества и государстваВ прокураторе работают денно и нощно, чтобы выявлять коррупционеров - врагов общества и государстваФото: Михаил ГОРЮНОВ
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9 декабря отмечается День борьбы с коррупцией - темы в последнее время злободневной для региона. В преддверии этой даты о проблеме поговорили в Прокуратуре Самарской области. Конкретные цифры привели начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии таким преступлениями Вадим Федорин и прокурор отдела Елена Морозова.

Число выявленных преступлений растет

- За 9 месяцев 2018 года удалось добиться увеличения числа выявленных преступлений коррупционной направленности на 5,1 % с 515 в прошлом году до 543 - в этом. Одновременно произошел рост таких деяний, совершенных в крупном и особо крупном размерах - на 42%, с 96 до 164, тяжких и особо тяжких преступлений рассматриваемой категории на 12% - с 317 до 359, а также преступлений, совершенных организованной группой - с 0 до 6,- отмечают в ведомстве.

По словам правоохранителей, за этот период выявлено 134 фактов взяточничества. Люди как брали, так и давали. 4 факта получения взяток в особо крупном размере. 6 - в крупном. Средняя сумма взятки выросла на 117 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 68 745 рублей до 149 328.

Полученные взятки выросли на 200 % - с 77 707 рублей до 233 379. "Дача взятки" выросла на 136 % - с 63 538 руб. до 150 266. Средняя сумма последних практически не изменилась - 42 739 рублей.

- За истекший период 2018 года отмечается превалирование на 64 % фактов получения взяток должностными лицами. Выявлено 46 фактов получения взяток и 28 их дачи. Такое соотношение отвечает целям и задачам Национального плана противодействия коррупции, - отмечают в прокуратуре.

Власть не брезгует "грязными" деньгами

Коррупционные преступления выявляются в том числе и в государственных органах: административный аппарат – 49 %, здравоохранение – 16 %, образование – 29 %. В сфере финансово-кредитной выявлено – 113 преступлений; в бюджетной – 53; строительства – 53; образования – 40; жилищно-коммунального хозяйства – 29.

За 9 месяцев 2018 года в суд отправлено 179 уголовных дел в отношении 205 обвиняемых. Рассмотрено 139 преступлений в отношении 157 лиц.

За коррупцию в этому году осуждено 136 человек. Это представители самых разные профессий. В том числе и тех, цель которых - помогать. Список огромный:

Начальник ОМВД, заместитель начальника отдела МВД, командир и заместитель командира роты полка ДПС, командир взвода ППСП УМВД, начальник ОЭБиПК МУ МВД, следователь СК, следователь МВД, 2 участковых, 3 оперуполномоченных МВД, оперуполномоченный ФКУ СИЗО-4, оперативный дежурный ОП № 8, инспектор ДПС, инспектор управления по вопросам миграции облМВД, главный специалист-эксперт отдела УФМС, инспектор отделения разрешительной работы региональной Росгвардии, судебный пристав-исполнитель, заместитель главы администрации муниципального района, 7 глав сельских поселений, заместитель главы сельского поселения, депутат Собрания представителей, руководитель Департамента градостроительства и архитектуры Самары, начальник и специалист Департамента градостроительной деятельности Администрации Тольятти, 2 специалиста Мэрии Тольятти, специалист Департамента образования Администрации г.о. Самара, кадастровый инженер ФГБУ «ФКП Росреестр», начальник отделения почтовой связи, директор и заместитель директора школы, 4 преподавателя, 3 заведующих детскими садами, 2 директора МБОУ, директор ГОУ СПО «Самарское областное хореографическое училище»,директор и бухгалтер МУП, директор ЦЗН, 3 врача-терапевта, 2 менеджера банка, 12 директоров коммерческих организаций, 2 заместителя директора коммерческих организаций.

Все знакомые лица

Федорин и Морозова в качестве примеров привели всем известные случаи. Так, в сфере строительства возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора «Управления капитального строительства» Светланы Моравской, которая, заведомо зная о том, что ООО «С.И.Т.И.» не выполнены условия государственного контракта, дала указание подчиненному сотруднику о подписании акта приёмки выполненных работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено. В результате, за выполнение работ ненадлежащего качества на расчётный счёт ООО «С.И.Т.И.» перечислено 209 967 807 рублей. Сейчас расследование продолжается.

Огромный резонанс получило дело братьев Архиповых и фонда капремонта. Тут же замешан председатель Совета депутатов Промышленного района Минахмет Халиуллов.

Фигурантом уголовного дела стал в этом году и исполнительный директора СОФЖИ Реналь Мязитов, который заключил с ООО «ТОП-Строй» договор купли-продажи земельного участка с 15 нежилыми строениями, расположенными на нем, по завышенной стоимости, что повлекло причинение материального ущерба на сумму не менее 60 844 000 рублей.

Известных личностей много и разбирательства по ним продолжаются. И правоохранительные органы обещают - громкие разоблачения будут и дальше, а недобросовестных руководителей привлекут к ответственности.

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