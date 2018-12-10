«Жемчужная река» не увидела берега: из-за возможных долгов туроператора около 300 самарцев не могут вовремя вернуться из Китая домой

Дешевые путевки обернулись ловушкой для нескольких сотен самарцев. В пятницу, 7 декабря стало известно: несколько авиакомпаний, в том числе и «ИрАэро», приостановили полеты между китайским островом Хайнань и российскими городами. Причина – ряд долгов туроператора «Жемчужная река», услугами которого поспешили воспользоваться многие: отдохнуть на волшебном острове предлагали за 20 тыс. рублей с человека.

"Жене нужны лекарства, а нас не пускают домой"

Всего в Китае застряли больше 300 жителей Самары. Многие полетели на Хайнань по примеру друзей, которые остались в восторге от отдыха.

- Из Москвы на остров Хайнань мы вылетели 25 ноября с туроператором "Жемчужная река", а улететь должны были 8 декабря. В пятницу, 7 декабря нас посадили в автобус и сказали, что везут в аэропорт, но в середине пути все изменилось и вместо аэропорта нас привезли обратно в отель. Информации, почему мы не улетели, у нас нет. Когда нас заберут отсюда, никто не говорит. Сами мы улететь не можем, у нас оформлена групповая виза, - рассказывает житель Самары Егор. - У моей жены хроническое заболевание, которое требует постоянного приема лекарств, для того чтобы ее состояние не ухудшилось. Лекарства у нас закончилось 7 декабря, мы же думали, что уже 8 декабря будем дома. Звонили в консульство, нам сказали, что аналога данного лекарства в Китае нет.

Состояние его супруги с каждым днем ухудшается. Кроме них в Китае ещё много туристов, которые тоже не могут улететь обратно в Россию. Некоторые с маленькими детьми.

- Кормят нас только завтраками. Остальная еда за собственный счёт. Денег уже практически не осталось. Информации, когда полетим обратно, нет. В России нас ждут на работе, отпуск закончился. Туроператор с нами не связывался, гид, который находится в отеле, ничего нам не говорит. Живем в ожидании, - рассказывают застрявшие туристы.

Ждет вылета домой и победительница конкурса «Комсомолки» - Мисс Самарская полиция 2018 Алина Фокина.

- Я уже третий день не могу вылететь из Китая. В понедельник, к нам приезжал министр по туризму из Казани, в отеле сделали ужин. Гиды не говорят ничего внятного, потому что сами ничего не знают. Люди переживают, некоторым уже даже «скорую» вызывали, - рассказывает Алина.

Девушка прилетела в Китай из Казани. В компании "Жемчужная река" купила тур с 28 ноября по 8 декабря на остров Хайнань.

- Изначально мы купили путевку на неделю, но нам добавили 4 дня бесплатно. Я так понимаю, они уже понимали, что проблемы с перелетом будут, - констатирует девушка.

Вот такие объявления увидели отдыхающие на доске информации

«Покупайте обратный билет сами»

Самарец Григорий Чечков в Китай прилетел 29 ноября, улететь должен 12 декабря, но информации у него никакой нет.

- На информационном стенде “Жемчужная река” гиды написали послание: “Челябинск, Самара, Казань, Уфа, Питер, Москва – сами связывайтесь со своими авиакомпаниями, покупайте билеты самостоятельно”, - прислал фотографию Григорий.

Взволнованный самарец обратился к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой взять этот вопрос под контроль.

В непонятной ситуации оказались и те, кто оплатили путешествие и должен отправиться в Китай со дня на день. Татьяна заплатила 35 000 за недельный тур для двоих. В Китай она должна была отправиться 12 декабря, но теперь девушка не уверена, что куда-то полетит.

- «В связи с неисправностью воздушного судна авиакомпании Ираэро, расписание рейсов изменено. Просьба известить туристов, чтобы они не выдвигались в аэропорт. О новом времени вылета мы сообщим дополнительно. Если туристы желают аннулировать свои туры, просьба прописать в заявке. Аннуляция тура без ФПР” - мне пришло вот такое сообщение, вероятно, отпуск отменяется, - грустно констатирует Татьяна. - И неизвестно вернут ли деньги, и когда.

Туроператор молчит

Пока ни на сайте, ни в социальных сетях туроператора нет никаких комментариев по сложившейся ситуации. Но проблема с туристами уже получила широкую огласку. 10 декабря срочное совещание провели в Ростуризме. Представители «Жемчужной реки» сообщили, что заключили с «ИрАэро» договор, в котором обговаривается обязательное выполнение всего объема перевозок. В авиакомпании информацию не подтвердили.

- По имеющейся у Ростуризма информации от туроператора «Жемчужная река» и агента авиакомпании «ИрАвиа» ООО «Эверейт», у всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае по линии указанной туроператорской компании, имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты. Кроме того, по данным Ростуризма, соответствующие рейсы авиакомпании «ИрАвиа» являются регулярными и должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями законодательства России, предъявляемыми к регулярным авиаперевозкам, - подчеркнули в Ростуризме.

Комментарий юриста

Екатерина Корнеева, член Коллегии адвокатов № 10, адвокат палаты адвокатов Самарской области:

- Как нашим гражданам вернуться из Китая? Вариантов несколько. Во-первых, можно подождать урегулирования данной ситуации на правительственном уровне. В этом случае, как правило, организуют специальный самолет для таких граждан. Второй вариант, если есть возможность оплатить возврат домой из собственных средств. Впоследствии эти расходы можно взыскать через суд.

Предвидеть банкротство туристической компании достаточно сложно, это может произойти в любой момент, когда туристическая компания уже не сможет выполнять свои обязательства, поэтому подстраховаться можно только, если эта информация будет предана огласки в СМИ.