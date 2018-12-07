Что делать, если вас обманули в клинике и как расторгнуть кредит, не потеряв деньги?

Знакомая история

История пенсионерки Светланы Петровны (имя изменено) до боли знакома многим. Позвонили из частной клиники, пригласили подлечиться, женщина поддалась на уговоры и приехала. На следующий день очнулась – а в банке на нее оформлен кредит на 150 тысяч рублей. Только про деньги женщина думала в последнюю очередь: после медицинских услуг, которые ей оказали в клинике, пенсионерка попала в больницу.

А как красиво все начиналось. Вежливый персонал, никаких очередей. Одним днем и кардиограмму сделали, и договор составили, и провели все «необходимые» процедуры. Красота. Потом только оказалось, что процедуры, которые назначили и быстренько сделали врачи в клинике, Светлане Петровне категорически противопоказаны. У женщины астма, вмешательство пагубно повлияло на состояние пенсионерки. Повысилось давление, началось расстройство желудка, женщина начала задыхаться. Пришлось срочно везти в больницу.

Врачи в медицинском учреждении, куда привезли Светлану Петровну, ужаснулись: «Неужели в клинике никто не удосужился все проверить? Или там просто никто не знает прописных истин?». После этого Надежда Петровна твердо для себя решила – в эту клинику за медицинскими услугами больше ни ногой. Но вот беда – договор-то подписан и на услуги клиники уже оформлен кредит в банке.

А деньги можно ли вернуть?

Отправляемся в клинику. Над дверью надпись – «Медицинский центр». Крупными буквами. Чуть ниже маленькая табличка с названием – «Флос». Чтобы удобно было быстренько поменять? На рецептурном бланке печать новой фирмы, но кое-где название старого медцентра забыли убрать. Заметить можно, если внимательно вчитаться.

Встречают нас приятный интерьер, чистота, музыка, опрятные подтянутые врачи в белых приталенных халатах. Девушка на ресепшене мило улыбается.

Расторгнуть договор удается в присутствии приличного десанта в виде родственников, юриста и журналиста. И после упоминания о суде. «Суд ни мне, ни вам не нужен, - мудро замечает молодой директор, но при этом пытается настоять, – деньги мы вам вернем, но не все, вы же кое-какие процедуры прошли».

Пострадавшая может быть и согласилась, лишь бы хоть какие-то деньги вернули и поскорее бы забыть обо всем, но вмешивается юрист. Представитель Светланы Петровны быстро убедила руководство клиники, что пенсионерка им больше ничего не должна.

Пока сидели в приемной, за расторжением контракта пришли еще четыре человека – молодая девушка, пенсионерка и женщина с маленькой девочкой. Это примерно за час. Им всем только предстояло пободаться с медицинским центром.

Для Светланы Петровны все закончилось благополучно. Банку она ничего не должна. Пришлось заплатить только 500 рублей – процент за неделю использования кредитных средств. Но ведь так получается далеко не у всех. Война с той или иной частной клининой может растянуться на долгие месяцы, заметно опустошить кошелек и даже навредить здоровью. В редакцию «КП-Самара» несколько раз обращались самарцы с похожей историей, как у Светланы Петровны. Чаще всех фигурирует некая здравница «Славянские традиции».

Что делать, если вас обманули в клинике и оформили кредит

«Комсомолка» вместе с юристом Светланой Савиновой разобралась, как распознать клинику, которая хочет вас обмануть, и что делать, если это произошло.

Есть несколько общих черт у всех медицинских центров и клиник, которые хотят не вылечить пациента, а выкачать из него как можно больше денег.

Первым делом проверьте лицензию клиники, которой собираетесь доверить свое здоровье. Сделать это можно на сайте Росздравнадзора в разделе «Электронный сервис». Лицензию можно найти по названию медицинской организации или по ОГРН. Если вы уже подписали контракт с клиникой, то проверить лицензию тоже нужно. Эта информация может помочь, если дело дойдет до суда.

На что еще нужно обратить внимание

- Клиника работает менее года. Часто первых клиентов представители подобных медицинских центров начинают зазывать к себе почти сразу после открытия.

- Сотрудники медицинского учреждения предлагают клиенту сразу купить абонемент. Причем в такой «пакет» накидывают и косметологические, и медицинские услуги. В обычных медицинских учреждениях клиент оплачивает каждую услугу отдельно и по мере прохождения. Приличные клиники не раскручивают людей на полный комплект, т.к. неизвестно, что понадобится пациенту.

- Клиника предлагает заключить кредитный договор. В обычных медучреждениях все процедуры можно оплатить наличными или картой через кассу. Там никогда не предлагают оформить кредит. Тем более, если в клинике сидит кредитный специалист – самое время насторожиться.

- Сотрудники клиники требуют как можно быстрее оплатить процедуры / оформить кредит. Пока пациент под впечатлением от разговоров с врачом. В обычных медучреждениях никто не будет заставлять платить быстрее, чтобы было время подумать и с кем-то посоветоваться.

- О клинике нет отзывов, а если и есть, то все они в соцсетях и в общей массе негативные.

- На сайте клиники никакой конкретики. Обычно на сайтах приличных медицинских учреждений есть вся информация о лицензиях и персонале, который там работает: когда врач повышал квалификацию в последний раз, где учился, когда заканчивал вуз, какие курсы проходил и т.д. На сайтах не чистых на руку клиник обычно только общие слова – «посмотрите, как у нас замечательно, медицинские услуги мы оказываем качественно, приходите!»

Как расторгнуть кредит и не потерять деньги?

Если же вы все-таки поддались на уговоры сотрудников клиники и оформили кредит, а позже поняли, что натворили, рассказываем, что в таких случаях надо делать. По пунктам.

1. Расторгайте контракт. Закон о защите прав потребителей позволяет пациенту расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

- Потребитель может сам расторгнуть договор, сославшись на Закон о защите прав потребителей, в простой формулировке - «Отказываюсь с настоящего момента от исполнения договора и прошу вернуть уплаченные мной средства в сумме такой-то. Прошу вернуть денежные средства в течение 10 дней». За 10 дней с момента получения заявления клиника должна перечислить или передать, в зависимости от договоренности, деньги потребителю. Если человек не чувствует уверенности и в чем-то сомневается, лучше обращаться к юристам, - советует Светлана Савинова.

Неважно, ходили вы на процедуры или нет. Деньги можно вернуть. Клиника сможет удержать только деньги на пройденные процедуры. И то если только эти процедуры не нанесли пациенту вред.

Если же действия врачей клиники навредили, то необходимо срочно обращаться в больницу. Это нужно в том числе и для того, чтобы потом доказать свою правоту.

2. Внимательно изучите прейскурант. Это официальный документ, который клиника должна предоставить. Бывает, что цены в контракте и прейскуранте расходятся. Обязательно сфотографируйте документы, это пригодится, если дело дойдет до суда.

3. Если вам отказались возвращать деньги, обращайтесь к юристу. Как правило, подобные клиники не хотят доводить дело до суда и решают все полюбовно. Однако бывают и исключения.

- Практика показывает, что в судебном порядке по различным основаниям мы расторгаем договор, признаем его незаключенным - есть разные нюансы. Чаще всего иски удовлетворяют. Но бывает, что частично. Однозначно не возвращают деньги за товары: биодобавки, стельки, корсеты, - рассказывает Светлана Савинова.

4. Зайдите на сайт Росздравнадзора и проверьте лицензию. У клиники ее может просто не оказаться. Кроме того, надо запросить у медучреждения документы ее врачей, подтверждающие, что они действительно врачи. Клиника обязана их вам предоставить.

- Часто оказывается, что у организации есть лицензия, но они не нанимают на работу врачей, - рассказывает Светлана Савинова. - Многие процедуры должны проводиться под контролем специалиста или самим специалистом. Бывает, что медучреждение получает лицензию, а там работают какие-нибудь санитары, которые не должны браться за процедуры. Если клиника будет уклоняться от предоставления сертификатов врачей, то это повод задуматься, а не мошенничество ли это.

При этом бывает, что клиники включают в абонемент те виды услуг, на которые у нее нет лицензий. На этом погорела печально известная «Александрия».

5. Обращайтесь в полицию. Если есть подозрения, что в клинике работают мошенники, надо написать заявление в МВД и обратиться в Росздравнадзор. Они проверят, все ли законно.

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