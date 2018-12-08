2018-12-10T12:19:56+03:00
Спорт

Обзор матча Ювентус - Интер 7 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча 15 тура Серии А Ювентус - Интер 9 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Интер" смело пошел вперед, но не справился со старой синьорой. Фото: клубный твиттер"Интер" смело пошел вперед, но не справился со старой синьорой. Фото: клубный твиттер
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Итальянское дерби закончилось победой "Ювентуса" над "Интером" с минимальным перевесом. Один мяч во втором тайме забил Манджукич.

Королевский матч, главное дерби Италии обещал болельщикам много эмоций. Однако, первый тайм закончился с нулевым результатом. Вопреки расчетам болельщиков и экспертов, в первом тайме активничал больше "Интер". Но и ошибок нерадзурри допускали гораздо больше. Пожалуй, самый опасный момент организовал в середине тайма Гальярдини - вышел один на один с Щенсны, но мяч попал в штангу. В конце тайма класс показал Роналду: он возле ворот соперника ножницами исполнил передачу назад и даже попал в створ, но там был вратарь.

На 37 минуте потрясающий момент был у Ювентуса: с левого фланга прострелил Канселу, попадает в линию чужой штрафной, но удар Бентанкура принимает на себя Брозович. Чуть позже пробил головой Кьеллини, но ловит мяч Ханданович.

На 55 минуте судья вспоминает о желтых карточках: первую получает Бентанкур, потом еще две достаются игрокам Интера за небережное обращение с Дибала. Обидели молодого нападающего сначала Брозович, потом Перишич.

К 60 минуте счет оставался ничейным, но напряжение чувствуется, идет хорошая борьба. Тренер "Интера" меняет Политано, выходит Борхе Валеро. И на 65 минуте атаки "Ювентуса" наконец-то приносят результат: мяч разыграли между собой три нападающих, и первый гол забивает Марио Манджукич мосле передачи Дибалу. Марио щучкой ныряет за мячом, достает его головой, посылает в ворота и летит за ним. Защитники Интера были на месте, но Дибалу смог подобраться под Врсалько, а Асамоа не удержал Манджукича.

На 73 минуте "Интер" пытается организовать ответку старой сеньоре. Матюиди нарушает на Валеро, зарабатывает штрафной. Около мяча Перишич, отправляет ударом мяч в руки Щенсны. Выручает команду Матюиди, об которого задел мяч.

К концу игры "Интер" пытается переводить мяч к штрафной соперника, однако безуспешно. Тренер делает замены, которые направлены на то, чтобы команда заиграла в четырех нападающих, но это не помогает. Пожалуй, лучший игрок этого матча - Кьеллини, защитник смог избавить свою команду от множества неприятных сюрпризов.

Дуглас Коста появляется на поле у "Ювентуса". Несколько моментов пытается организовать Роналду. Но новых голов нет. Игра заканчивается вполне предсказуемым результатом. "Ювентус" остается на 1 строчке с огромным отрывом от соперников.

Статистика матча Ювентус - Интер 7 декабря

Счет: 1:0

Голы: Марио Манджукич (65")

Ювентус: 1. Войцех Щенсны, 2.Маттиа Де Шильо, 20. Жоау Канселу, 19. Леонардо Бонуччи, 3. Джорджо Кьеллини, 5. Миралем Пьянич, 30.Родриго Бентанкур, 14.Блез Матюиди, 17. Марио Манджукич, 10.Пауло Дибала, 7.Криштиану Роналду

Интер: 1.Ханданович, 2 Врсалько, 37 Шкриниар, 23 Миранда, 18 Асамоа, 5 Гальярдини, 77 Брозович, 15 Жуан Мариу, 16 Политано, 9 Икарди, 44 Перишич.

Предупреждения: Пьянич (5"), Бентанкур (55"), Перишич 55", Брозович (57"), Валеро (86")

Сайт kp.ru вел трансляцию матча Ювентус- Интер 7 декабря здесь.

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