2018-12-10T12:19:56+03:00
Спорт

Бои без правил, три удаления и срыв Карпина: Божович с "Крыльями" не отдал очки "Ростову"

Игра получилась жесткая: удалили трех игроков и тренера, а болельщики закидали игроков Ростова снежками
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Битва получилась жаркойБитва получилась жаркой
Изменить размер текста:

В Самаре игра 17 тура РПЛ закончилась победой "Крыльев Советов". Теперь команда может подняться на две строчки вверх в турнирной таблице, при условии, что "Уфа" проиграет "Краснодару", а "Анжи" "Спартаку".

Игра получилась очень жесткой. На 11 минуте с пенальти единственный мяч забил Паул Антон. Проблемы своей команде привез Хаджикадунич, игрок пока еще новый и молодой. Этот гол стал 800-м, юбилейным в РПЛ для Крыльев. При этом нельзя сказать, что игра была на стороне "Крыльев", скорее, собраться не могли ростовчане. Крылья рвались вперед, но ударов в створ ворот, кроме пенальти, объективно не было.

Перед свистком на перерыв случилось страшное: Корниленко то ли симулировал падение, то ли споткнулся и получил вторую желтую. Удаление в раздевалку и на второй тайм "Крылья" остались вдесятером.

А вот и альтернативная афиша сегодняшнего матча. Твиттер ПФК "Крылья Советов"

А вот и альтернативная афиша сегодняшнего матча. Твиттер ПФК "Крылья Советов"

В раздевалке Божович видимо сделал команде внушение. Крылья решили стоять намертво. В первоф половине Ростов оккупировал ворота, но ричего не получалось, несколько отличных мячей поймл Рыжиков. Игроки Крыльев бесстрашно бросались под ноги сопернику. Рыжиков поймал кураж, даже поймал очень правильный мяч от Сигурдссона, который летел прямо в створ. Потом вратарь отмахнулсч от соперников и заехал по носу своему же Дерисову, ему пришлось поиграть с разбитым носом, потом на поле его сменил Зотов.

В конце на поле начался уже настоящий махач. Сначала в раздевалку отправился Сигурдссон, он спровоцировал драку у кромки, успокаивать коллегу пришлось своим игрокам. В ростовчан полетели снежки, Карпин начал психовать и спорить с арбитром. Чуть позже красная досталась уже и Гацкану, который покинул поле на эмоциях. "Крылья" же смогли дожать игру и уйти в отпуск с победой. Одним из смешных моментов стала стычка Зуева и Рохеля, последний как будто кинул игрока Ростова через бедро, после того, как тот на нем повис.

- Мы благодарны нашим болельщикам, которые несмотря на такой мороз пришли нас поддержать, уже ждем с нетерпением возобновления чемпионата, - поведал после игры Евгений Башкиров.

fckssamarafckssamara
Самый эпичный момент матча #КрыльяРостов: Рохель против Зуева.#КрыльяСоветов #СердцеСамары
699 отметок «Нравится»26 комментариевInstagram

На послематчевой конференции Валерий Карпин правда высказал недовольство поведением судьи. Он отметил, что в агрессии и в том, что игра развалилась, виноват судья Карасев, который ход матча не контролировал.

Однако стоит заметить, что игроки и правда нервно вели себя на поле.

-Результат был принципиален для обеих команд, поэтому все нервничали, - подтвердил впечатления Миодраг Божович. - Я не могу сказать, что сильно доволен нашей игрой, но мы победили. Мы начали хорошо, забили со штрафного, потом "Ростов" был лучше, это ен простая команда, которая трудно пропускает. Не могу сказать, что мы создали что-то опасное во втором тайме. Не буду критиковть судью, нужно все пересмотреть. Я за матч больше 3 километров прошел, устал, не буду никого обвинять на эмоциях.

Также тренер Крыльев поведал о планах заменить около 4-5 игроков в межсезонье. Напомним, что РПЛ продолжится в марте. У Кряльев еще есть несыгранная игра с Оренбургом в запасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Заводят судьи, когда не контролируют игру": Валерий Карпин считает, что в матче Ростова и Крыльев Советов не было агрессии

Валерий Карпин прокомментировал свое удалениеи работу судьи в матче с Крыльями (подробности)

«Крылья Советов» – «Ростов» 8 декабря: обзор матча 17 тура РПЛ, голы, счет (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Гандбол - это такое дырявое одеяло, которое натягиваешь на подбородок, а ноги голые»: Евгений Трефилов о Евро-2018 и подготовке спортсменов
Главный тренер женской сборной по гандболу и игрок «Кубани» Антонина Скоробогатченко в эфире радио «Комсомольская правда»
Чемпионат России по фигурному катанию: все сходят с ума и плетут интриги
20 декабря стартует чемпионат России в Саранске. Наш обозреватель Андрей Вдовин - о том, что ждать от встречи на льду Алины Загитовой, Евгении Медведевой и дебютанток Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой
Смолов, Самедов, Дзагоев, Миранчуки: друг Кокорина Алан Чочиев развернул кампанию в его поддержку
На своей странице в Instagram полузащитник «Крыльев Советов» выкладывает видеообращения известных спортсменов, которые поддерживают задержанных Кокорина и Мамаева
Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала
Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала состоится 16 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину