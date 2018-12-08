2018-12-08T21:18:38+03:00
Спорт

Бои без правил, три удаления и срыв Карпина: Божович с "Крыльями" не отдал очки "Ростову"

Игра получилась жесткая: удалили трех игроков и тренера, а болельщики закидали игроков Ростова снежками
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Битва получилась жаркойБитва получилась жаркой
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В Самаре игра 17 тура РПЛ закончилась победой "Крыльев Советов". Теперь команда может подняться на две строчки вверх в турнирной таблице, при условии, что "Уфа" проиграет "Краснодару", а "Анжи" "Спартаку".

Игра получилась очень жесткой. На 11 минуте с пенальти единственный мяч забил Паул Антон. Проблемы своей команде привез Хаджикадунич, игрок пока еще новый и молодой. Этот гол стал 800-м, юбилейным в РПЛ для Крыльев. При этом нельзя сказать, что игра была на стороне "Крыльев", скорее, собраться не могли ростовчане. Крылья рвались вперед, но ударов в створ ворот, кроме пенальти, объективно не было.

Перед свистком на перерыв случилось страшное: Корниленко то ли симулировал падение, то ли споткнулся и получил вторую желтую. Удаление в раздевалку и на второй тайм "Крылья" остались вдесятером.

А вот и альтернативная афиша сегодняшнего матча. Твиттер ПФК "Крылья Советов"

А вот и альтернативная афиша сегодняшнего матча. Твиттер ПФК "Крылья Советов"

В раздевалке Божович видимо сделал команде внушение. Крылья решили стоять намертво. В первоф половине Ростов оккупировал ворота, но ричего не получалось, несколько отличных мячей поймл Рыжиков. Игроки Крыльев бесстрашно бросались под ноги сопернику. Рыжиков поймал кураж, даже поймал очень правильный мяч от Сигурдссона, который летел прямо в створ. Потом вратарь отмахнулсч от соперников и заехал по носу своему же Дерисову, ему пришлось поиграть с разбитым носом, потом на поле его сменил Зотов.

В конце на поле начался уже настоящий махач. Сначала в раздевалку отправился Сигурдссон, он спровоцировал драку у кромки, успокаивать коллегу пришлось своим игрокам. В ростовчан полетели снежки, Карпин начал психовать и спорить с арбитром. Чуть позже красная досталась уже и Гацкану, который покинул поле на эмоциях. "Крылья" же смогли дожать игру и уйти в отпуск с победой. Одним из смешных моментов стала стычка Зуева и Рохеля, последний как будто кинул игрока Ростова через бедро, после того, как тот на нем повис.

- Мы благодарны нашим болельщикам, которые несмотря на такой мороз пришли нас поддержать, уже ждем с нетерпением возобновления чемпионата, - поведал после игры Евгений Башкиров.

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Самый эпичный момент матча #КрыльяРостов: Рохель против Зуева.#КрыльяСоветов #СердцеСамары
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На послематчевой конференции Валерий Карпин правда высказал недовольство поведением судьи. Он отметил, что в агрессии и в том, что игра развалилась, виноват судья Карасев, который ход матча не контролировал.

Однако стоит заметить, что игроки и правда нервно вели себя на поле.

-Результат был принципиален для обеих команд, поэтому все нервничали, - подтвердил впечатления Миодраг Божович. - Я не могу сказать, что сильно доволен нашей игрой, но мы победили. Мы начали хорошо, забили со штрафного, потом "Ростов" был лучше, это ен простая команда, которая трудно пропускает. Не могу сказать, что мы создали что-то опасное во втором тайме. Не буду критиковть судью, нужно все пересмотреть. Я за матч больше 3 километров прошел, устал, не буду никого обвинять на эмоциях.

Также тренер Крыльев поведал о планах заменить около 4-5 игроков в межсезонье. Напомним, что РПЛ продолжится в марте. У Кряльев еще есть несыгранная игра с Оренбургом в запасе.

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