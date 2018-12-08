"Заводят судьи, когда не контролируют игру": Валерий Карпин считает, что в матче Ростова и Крыльев Советов не было агрессии

Тренер Ростова Валерий Карпин прокомментировал итоги игры с Крыльями Советов в Самаре. И очень жестко высказался по поводу работы судьи. По его словам Карасев не контролировал игру и именно из-за этого возникли моменты агрессии, стачек.

- Никто не заводил. Где вы видите агрессию? Заводят игру судьи, когдв не контролируют. Первая и вторая карточки уже настроили игроков. Я никого не толкал, спросите у судьи, за что он меня удалил.

Напомним, что игра Крылья Советов - Ростов была богата на нарушения и карточки. Три удаления, драка на поле, снежки от фанатов, которые полетели в игроков. По мнению Карпина виноват Карасев, который так настроил игроков. В стане Крыльев не повезло Яковлеву, ему пришлось поваляться на поле. Крылья потеряли на следующкю игру Корниленко, а Ростов и тренера и еще двух игроков: Сигурдссона и Гацкана.

Также у Карпина уточнили, почему же игроки не были аккуратнее, если знали о страсти тренера к карточкам?

-Может быть судье не нужно быть таким любителем пенальти и карточек, - отрезал Карпин.

В свою очередь Миодраг Божович, наставник Крыльев, отметил, что игра была жесткая, так как очки были нужны всем.

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