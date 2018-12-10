2018-12-10T14:23:40+03:00
Общество

Прямой договор спасет от чужих долгов: сколько не доплатили УК за тепло в Самаре?

О работе напрямую с пользователями и самых крупных должниках поговорили с Константином Дзюиным, директором Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В эфире радио "КП-Самара" Константин ДзюинВ эфире радио "КП-Самара" Константин Дзюин
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Отопительный сезон в самом разгаре, и все нам хочется, чтобы дома было уютно, светло и … тепло. Самый неприятный сюрприз – оказаться без отопления в разгар морозов. Почему такое иногда случается? Чтобы сети работали как часы, в них нужны значительные вложения. Но огромные долги населения и УК лишают ресурсников средств для обновления коммуникаций и повышения надежности работы централизованной системы теплоснабжения. экономить. И приводит это к негативному результату.

Что же сегодня делают те, кто обеспечивает город теплом, чтобы коммунальные долги собрать и добиться того, чтобы они не множились?

Прямой договор спасет от чужих долгов: сколько не доплатили УК за тепло в Самаре?

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- В первую очередь самая большая беда – это не долги граждан, а долги управляющих компаний и ТСЖ, исполнителей коммунальных услуг. Мы проводили активную работу с расторжением договоров и брали на прямые договоры жителей. Практика показывает, что люди платят гораздо лучше на прямых договорах. Если говорить о Самаре, в октябре мы собрали чуть больше 100%, 98% в ноябре. А УК и ТСЖ, к которым раньше относились эти дома, показывали собираемость даже менее 90%.

Сколько пользователей вы уже перевели на прямые договоры?

- В Самаре чуть больше 120 тыс. в Тольятти свыше 140 тыс. человек перешли на прямые договоры. Под так называемую «распаковку» попали более 40 компаний, накопивших большие долги. Для сведения только цифры: 3,7 млрд рублей долги УК по Самаре, больше 2 млрд рублей долги по Тольятти. Это примерно год работы компании, вложения в трубопроводы, их замену.

Какие еще меры вы принимаете, кроме перевода на прямы договоры?

- Одна из самых действенных мер – ограничение должника. Конечно же, речь идет об организациях, предприятиях, не жилых домах. С ними идем в суд, получаем исполнительные листы, совместно с федеральными приставами проводим рейды, арестовываем имущество, вывозим его на наши склады.

Кроме того, стараемся привлекать коммунальных менеджеров к субсидиарной ответственности по долгам управляющих компаний.

Первого апреля внесли изменения в федеральное законодательство, с этого момента можно лишать УК лицензии за долги. Сейчас прорабатываем вопрос с лицензионным комитетом, свои предложения – о том, кого можно лицензии лишить – мы выдвинули, думаю, получим в ближайшее время первые решения.

Кто в Самарской области сегодня самые крупные должники?

- Сегодня самый крупный должник МУП ЖЭС города Сызрань. Это самый крупный перепродавец наших услуг. С апреля уже тянутся судебные споры. И мы можем в скором времени получить ситуацию, когда целый город станет банкротом. Сейчас стадия банкротства в компании, суд назначил временного управляющего, и он начинает разбираться с проблемами, узнавать, почему оплата не проводилась в адрес ресурсников. Учредителем МУП соответственно является Администрация г. Сызрань, по закону именно мэрия должна отвечать за водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение округа.

Мы являемся основным поставщиком ресурсов, мы заключили договор с МУП ЖЭС. При этом статус теплоснабжающей организации получила компания ООО «Энергетик». Данная компания не имеет ни тепловых сетей, ни источников, но является единой теплоснабжающей организацией. И получается, что мы добросовестно поставляем тепловую энергию для организаций и горожан, а «Энергетик», заключив договоры с клиентами, собирает деньги, но у нас ничего не покупает.

А могут ли сами жители по желанию перейти на прямые договоры?

Здесь нужно смотреть на ряд моментов: если УК благонадежна, смысла переходить к нам нет. Если УК исполняет взятые на себя обязательства, то жителей немного напрягает дополнительная квитанция. Если компания выполняет взятые на себя обязательства, то рисков для жителей нет.

А как же оплачивать услуги тем, кто заключил прямой договор? И к кому обращаться, если возникли проблемы?

В первую очередь нужно обращаться в УК, так как может быть ситуация сложилась во внутридомовых сетях, которые остаются в эксплуатации управляющей компании. Но если в УК вы не нашли отклика, то всегда можно обратиться в наш контакт-центр.

Я рекомендую оформить личный кабинет на нашем сайте, через него проводить оплату. Через Сбербанк Онлайн можно оплачивать, осуществлять электронные платежи, не выходя из дома.

Ежемесячно в каждой квитанции для клиента выделяем логин и пароль. Не нужно регистрироваться дополнительно, вы можете по уже готовым реквизитам зайти в личный кабинет

Хорошо, о наказаниях для должников мы поговорили. А есть ли преференции для ответственных плательщиков?

Мы запустили проект под Новый год – «В Новый год без долгов». По правилам акции нужно погасить старые долги и до 25 декабря заплатить за ноябрь и по предварительной платежке за декабрь. Те, кто оплатили все счета до 25 декабря, являются участниками розыгрыша, в конце января - в начале февраля позовем победителей в гости и вручим подарки.

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