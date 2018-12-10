2018-12-10T15:37:20+03:00
Общество

Почта России предлагает самарцам социальную страховку квартиры или дома

Всего за 45 рублей в месяц можно застраховаться от коммунальных аварий, стихийных бедствий, пожара и краж
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На почте можно даже оформить страховкуНа почте можно даже оформить страховкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Совсем скоро вся страна будет отмечать новогодние праздники. Чтобы обеспечить беззаботный отдых специально для клиентов на Почте России разработали уникальную социальную страховку квартиры или дома всего за 45 рублей в месяц.

Оформить полис можно в отделениях почтовой связи на тот месяц, когда вам это необходимо: например, перед поездкой в отпуск, на летний дачный период, на новогодние праздники или каждый месяц при оплате коммунальных услуг.

Страховка начинает действовать на следующий месяц после месяца оформления. Сумма покрытия до 110 тыс. рублей. Страховка распространяется на коммунальные аварии, ответственность перед соседями, кражу имущества, пожар и стихийные бедствия.

Уже есть много примеров возмещения ущерба клиентам Почты России, оформившим ежемесячное страхование имущества за 45 рублей. Например, в Самаре застрахованный клиент получил 30 тыс рублей за поврежденную отделку: в квартире из-за аварийного режима работы электропроводки возник пожар.

Существует много разных страховок имущества. Об этом можно узнать в страховых компаниях или в почтовых отделениях.

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