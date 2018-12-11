Самарские депутаты примерят костюм Деда Мороза

Приняв бюджет на приближающийся 2019 год, депутаты не сразу разошлись по делам, окружив елку, украшенную не шарами и шишками, а письмами ребят из Центра помощи детям имени Бориса Фролова. В этом учреждении, которое прежде называлось детским домом №1, живут сироты и те, кто остался без попечения родителей. По доброй традиции парламентарии взяли на себя миссию по исполнению заветных желаний школьников, в жизни которых отсутствуют самые добрые волшебники - мамы и папы.

Депутаты только получают детские пожелания дистанционно - в письмах, как Дед Мороз. Но после покупки подарков парламентарии отправляются прямиком к ребятам, чтобы передать материализовавшуюся детскую мечту из рук в руки.

- Им ведь не только подарки нужны, но и общение с разными людьми из большого мира, - считает председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев. - Из таких встреч рождается не только доверие, но и совместные проекты. Например, узнав, что ребята из детского дома №1 ни разу не были на новом стадионе «Самара Арена», мы исправили эту несправедливость вместе с КС «Крылья Советов» - дети получили пригласительные билеты на весь сезон.

Может быть, именно эта история повлияла на интересы ребят, а может - прогремевший летом в Самаре чемпионат мира, но факт остается фактом: мальчишки решили стать футболистами, заручившись помощью творящих новогодние чудеса. Алексею Петровичу досталось письмо творческой девочки Арины, в котором она просит Деда Мороза о наборе художника - холсте, палитре и кистях. А вот коллега Алексея Дегтева Анатолий Гриднев сразу понял: его адресат грезит о спортивной карьере.

- Паренек мечтает о футбольной форме и мяче, - читает доставшееся ему письмо Анатолий Николаевич. - Сразу видно - болел за наших. Очень приятно почувствовать себя в роли мага - выражение детских глаз невозможно передать словами. Столько в них радости и восторга, что и твое сердце начинает биться чаще.

Анатолий Гриднев представляет интересы горожан на протяжении двух созывов Думы, и за это время он исполнил несколько детских новогодних грез: дарил конструктор-лего, машину с радиоуправлением, куклу, которая оказалась выше хозяйки. Время идет, но дети во все времена остаются детьми - мечтают об игрушках и чудесах. А вот теперь - еще и о футбольной карьере. Особенно ребята повзрослее - у подростков и интересы взрослые.

- 15-летний мальчик просит подарить колонку с блютуз, - улыбается депутат Светлана Макушева. - По счастливой случайности мы в прошлом году организовывали большое благотворительное мероприятие и случайно осталась именно такая колонка, видимо, письмо предназначалось именно мне! Когда доводится исполнить мечту ребенка, всегда становится очень тепло на душе. Советую всем!