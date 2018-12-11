Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов

Игра, которой предстоит пройти вечером 11 декабря на Камп Ноу, вряд ли сильно удивит болельщиков. Встреча Барселона - Тоттенхэм выглядит достаточно предсказуемо, ведь каталонцы легко разобрались со всеми соперниками в группе и уже точно выходят в плей-офф с первого места. У и гостей дела обстоят хуже: англичане делят шансы с Интером. Причём если итальянцам в последнем туре предстоит обыграть слабый ПСВ, то англичанам предстоит разбираться с градом европейского футбола. Скорее всего Барса обойдётся на поле без основных ударных сил, чтобы поберечь ноги - руки футболистов, да и не перебрать карточек. Английский футбол достаточно жёсткий, рисковать нет смысла. Но и совсем вторым составом клуб не выйдет: все же родные стены и родные болельщики. Како й будет встреча и смогут ли англичане добыть путёвку в плей-офф, читайте в нашей онлайн-трансляции. Она стартует в 22.00 за час до начала матча по московскому времени.

Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018.