2018-12-11T11:35:10+03:00
Спорт

Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов

Футбол, матч Барселона - Тоттенхэм 11 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 23.00 11 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Барселона легко победу не отдастБарселона легко победу не отдаст
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Игра, которой предстоит пройти вечером 11 декабря на Камп Ноу, вряд ли сильно удивит болельщиков. Встреча Барселона - Тоттенхэм выглядит достаточно предсказуемо, ведь каталонцы легко разобрались со всеми соперниками в группе и уже точно выходят в плей-офф с первого места. У и гостей дела обстоят хуже: англичане делят шансы с Интером. Причём если итальянцам в последнем туре предстоит обыграть слабый ПСВ, то англичанам предстоит разбираться с градом европейского футбола. Скорее всего Барса обойдётся на поле без основных ударных сил, чтобы поберечь ноги - руки футболистов, да и не перебрать карточек. Английский футбол достаточно жёсткий, рисковать нет смысла. Но и совсем вторым составом клуб не выйдет: все же родные стены и родные болельщики. Како й будет встреча и смогут ли англичане добыть путёвку в плей-офф, читайте в нашей онлайн-трансляции. Она стартует в 22.00 за час до начала матча по московскому времени.

Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018.

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