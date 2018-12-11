«Обещаю каждый раз пристегиваться»: Дмитрий Азаров о дорожном движении Самарской области

О визитной карточке Самары

- В прежние годы одной из характеристик Самарской области были не очень качественные дороги. Летом многие из нас побывали в Самаре на матчах чемпионата мира по футболу. И были приятно удивлены качеством дорог. Как это удалось?

- Здесь чудес нет. Сработали два основных проекта – это подготовка к чемпионату мира по футболу и «Безопасные и качественные дороги». Мы стали готовиться к ЧМ-2018 еще до того, как Самара стала городом, принимающим чемпионат. Мы рады, что наши гости удивились хорошим дорогам. Надеюсь, это станет привычным для всех. Удивлять будем теперь чем-то иным.

Россия в движении - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров о транспортной безопасности и подготовке к ЧМ-2018 00:00 00:00

- Какие проекты выполнены по программе «Безопасные и качественные дороги»?

- Если говорить о наведении порядка к чемпионату мира по футболу, то в первую очередь нужно рассказать о программе подготовки к нему. При подготовке к проведению игр в Самаре отремонтировано 213 км дорог. Построено новых и реконструировано еще 35 км. Это столько же, если переложить путь от Самары до Ульяновска.

Губернатор Самарской области остановился у интерактивной карты филиалов "Комсомольской правды" в российских городахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О недобросовестных подрядчиках

- В ряде регионов так выстраиваются мероприятия проекта БКД, чтобы закончить работы до конца сентября, чтобы не перейти в дождливую, снежную пору. Как вы решаете вопросы с недобросовестными подрядчиками?

- Стали жестче подходить к отбору подрядчиков, к приемке работ и к гарантийным срокам выполненных работ. Когда-то ситуация с дорогами была в Самаре очень сложной. Это я мягко говорю. Жители находили более красочные эпитеты. В интернете публиковали фотожабы: сфотографирована самарская дорога, на ней много луночек, дырочек, и в каждой – мой портрет. Мы ужесточили критерии отбора подрядчиков. Если он справляется с работой некачественно, не в срок, неэффективно расходует бюджетные средства, его включают в реестр недобросовестных поставщиков. Реестр постоянно пополняется, к сожалению. Но сегодня в основном в конкурсах участвуют крупные компании, имеющие серьезную историю, и не очень крупные компании, которые добросовестно выполняют работу.

О небезопасности такси

- В рамках стратегии мы не раз обсуждали необходимость освещения пешеходных переходов. Вы сказали о городских улицах. Уделяете ли вы внимание локальным региональным дорогам?

- Конечно. Мы дополнительно осветили 30 км улично-дорожной сети. За два года удалось снизить количество мест концентрации ДТП больше чем в два раза - со 137 до 67. Государство выделяет средства на повышение качества дорожного полотна, на улучшение состояния системы безопасности, освещения, видеонаблюдения. Но и участники дорожного движения должны ответственно подходить к своей безопасности.

- Если говорить о повышении ответственности, за какой штраф сегодня недостаточная ответственность?

Россия в движении - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров о повышении штрафов и водителей по найму из других государств 00:00 00:00

- Не буду примерять на себя образ эксперта в этой сфере. Когда в 2004 году ввели штраф за непристегнутый ремень 500 рублей, то это сработало. Было много разговоров: что это за драконовские штрафы? Но ведь штраф только к нарушителям. Простой выход – не нарушай. Это твоя личная безопасность и безопасность твоей семьи. С того момента прошло 13-14 лет. Сегодня эти штрафы явно недостаточны. Повышение – мера непопулярная, но штрафы должны человека стимулировать соблюдать Правила дорожного движения.

Дмитрий Азаров посмотрел, как готовится к выпуску свежий номер газеты.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вы сами пристегиваетесь в автомобиле на заднем сиденье?

- На заднем сиденье я это делаю гораздо реже, сознаюсь. Но, когда я за рулем или на переднем сиденье, я обязательно пристегиваюсь.

- Статистика по ремням безопасности на передних сиденьях значительно изменилась А вот если говорить про сиденья второго ряда, то с ними проблема остается актуальной. Хотя на скоростных трассах в случае ДТП, если человек пристегнут сзади, шансы остаться целым значительно увеличиваются.

- Обещаю каждый раз пристегиваться на заднем сиденье. У нас много задач в рамках национальных проектов, с которыми одни чиновники не справятся. Здесь важны агитация и пропаганда, личный пример.

- В последние два-три года самыми резонансными ДТП являются аварии с пассажирским транспортом. Это такси, автобусы. Как с этим обстоит ситуация в вашем регионе? Насколько безопасно передвигаться на такси?

- Безопасно. Давайте не будем никого пугать. Главная проблема такси – рынок нелегальных перевозок. Там, где такси работают легально, они выполняют все необходимые требования. Но многие операторы по-прежнему принимают на работу водителей без разрешений.

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Что касается автобусных перевозок, наибольшие показатели смертности в авариях связаны с этим видом транспорта. Это транзитные автобусы, которые двигались через территорию нашего региона. Сегодня мы испытываем дефицит при приеме на работу водителей автобусов. Это в основном касается муниципальных, внутригородских перевозок.

Обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов подарил Азарову книгу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В ряде регионов начали внедрять автоматические системы управления дорожным движением (АСУДД). Можно ли уже оценить определенный эффект от их внедрения?

- Наибольший эффект на главных магистралях– это улица Ново-Садовая и Московское шоссе. Пропускная способность Московского шоссе увеличилась в 1,7 раза - данные получены со специальных детекторов. Пропускная способность Ново-Садовой улицы увеличилась в 1,75 раза. Это серьезный прорыв в транспортном потоке города.

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О производстве самарских детских кресел

- В рамках безопасности дорожного движения мы всегда уделяем большое внимание детской безопасности. У нас нет качественного производителя детских автокресел. Крупнейший в России производитель автомобилей мог бы рассмотреть этот важнейший кластер.

- «АвтоВАЗ» вряд ли будет этим заниматься сам, потому что кресла он получает в основном как комплектующие. Но для Самарской области автомобильный кластер – это не только «АвтоВАЗ». Это и предприятия-спутники, которые обеспечивают комплектующими «АвтоВАЗ». Беру в разработку ваше предложение. На базе «Ларгуса» уже разработаны два опытных автомобиля для перевозки людей с ограниченными возможностями по здоровью. Очень удобная аппарель для въезда коляски. Дал поручение, чтобы мы на следующий год уже с десяток таких автомобилей закупили – будем предлагать компаниям, которые работают на рынке общественных перевозок, в том числе такси.

Стенд с наградами старейшей газеты нашей страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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