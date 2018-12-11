2018-12-11T17:48:52+03:00
Общество

Мисс Самара -2019: кто приходит на кастинги в "Аврору" и о чем мечтают начинающие модели

Для многих это мечта всей жизни, к которой они идут не первый год
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Девочки страдают от недостатка роста... или от переизбытка объема в бедрахДевочки страдают от недостатка роста... или от переизбытка объема в бедрах
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9 декабря в Самаре прошел кастинг на конкурсы «Мисс Самара» и «Мисс Самара Young». На кастинг пришли более 30 человек. Кто-то из них поборется за звание самой красивой девушки Самары, а кто-то будет участвовать в «Мисс Россия». Девушкам предстояло интервью с членами жюри по анкете, дефилирование и фотографирование.

Это был первый кастинг. Если кто-то не успел, могут прийти на дополнительный кастинг в среду и воскресенье. Подробности – в группе конкурса, где можно узнать, когда пройдут кастинги конкурса "Мисс Россия - 2019".

Роста мало, бедер много?

Публика разношерстная: самой младшей 11, старшей – 23. Для девочек от 12 до 16 лет предусмотрена номинация «Мисс Самара Young». Все остальные уже вступают в бой за титул самой красивой самарчанки. Правда, при условии, что рост не ниже 168 см.

Рост – основное, на чем девушки пытаются смухлевать. Одни себе добавляют, другие почему-то наоборот, уменьшают.

- У меня рост 172, - говорит одна из участниц.

- Не совсем верно, скорее всего, на каблуках мерила. У нее максимум 167 см, - подытоживает, организатор конкурса Рафаэль Давыдов.

Следующая конкурсантка смущенно говорит, что у нее рост 164 см.

- Да ты смеешься? Ты выше, чем там девочка, которая говорит, что у нее 172 см. Ну мы все равно вас будем перемеривать.

Следующая болевая точка девочек – бедра. 93, по словам Рафаэля, – это максимум, остальное нужно убирать.

- Ой, что-то бедра у нее появились, -критически осматривает очередную конкурсантку жюри. – Золотце, у тебя бедра 97. Что делать-то будешь?

- Убирать.

- Ну, придумаю что-нибудь.

Аня Харисова - одна из прекрасных претенденток на титул

Аня Харисова - одна из прекрасных претенденток на титул

«Не так уж я и хороша»

19-летняя Яна* уже участвовала в «Мисс Самара». В этот раз пришла за победой. Таких же решительно настроенных пришло еще несколько человек.

- Я в прошлом году участвовала в одном из конкурсов, очень болезненно переживала неудачу, - рассказывает Ирина. – А вот этот конкурс – моя мечта, моя цель. Я должна стать первой. Если и в этот раз не выиграю, третий раз участвовать не буду. Значит, не так уж я и хороша.

Ради титула «Мисс Самара» девушки готовы – на все: убрать 10 см в бедрах, нарастить волосы и совместить репетиции и учебу.

Алена – студентка-медик, учится в СамГМУ на педиатра. На вопрос «А как вы будете везде успевать» девушка пожимает плечами и отвечает: «Не знаю, но буду».

- Как-то я был соорганизатором конкурса «Мисс СамГМУ», - объясняет Рафаэль Давыдов. – И даже с учетом того, что это внутренний конкурс, у девушек были огромные проблемы с учебой вплоть до отчисления. Вам точно это надо?

- Да, надо.

Девушкам приходится и на сложные вопросы отвечать, и определяться: зачем они сюда пришли

Девушкам приходится и на сложные вопросы отвечать, и определяться: зачем они сюда пришли

«А что за конкурс?»

Были и такие, которые плохо понимали, что происходит. В анкете у одной из конкурсанток в графе «Особые отметки» - пирсинг и три татуировки.

- А вы знаете, что если у участницы «Мисс Россия» тату, то на ней сразу ставят крест? Даже если она прекрасна, но у нее тату, ее карьера завершена.

- Ну что ж теперь.

- Пройдитесь, пожалуйста.

- Ой, ну все, на мне уже крест, я пошла.

- Так это ж на «Мисс Россию», у нас «Мисс Самара». Пройдитесь.

- А можно не пойду?

- Ну ладно. А чего вы хотите от этого конкурса?

- А что это за конкурс? Какие цели и задачи? Я просто не читала.

Другие девушки пришли просто попытать счастья. Мало ли, как дальше сложится. Юля переехала в Самару из Сызрани. Девушка учится в СГЭУ на «Юриспруденции».

-А зачем вам юриспруденция? Мама заставила?

- Да нет, просто я в детстве любила смотреть криминальные передачи. Там всякие «Ментовские войны». И мне так нравилось, как там выглядят женщины-следователи, что тоже захотела им быть.

Некоторые девушки мечтают стать «Мисс Самара», чтобы заниматься благотворительностью или открыть собственное модельное агентство для девушек маленького роста. А у кого может получится стать главной красоткой города, узнаем чуть позже – результаты кастинга появятся уже в конце этой недели.

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