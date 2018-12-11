2018-12-12T11:39:39+03:00
Общество

Или соль, или гипс: в Самаре не готовы отказаться от "бионорда", но обещали убирать "кашу" быстрее

Горожане жалуются на чавкающие ботинки и проблемы домашних животных, власти указывают на то, что должны заботиться о безопасности граждан
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Власти говорят: их главная забота - безопасность горожанВласти говорят: их главная забота - безопасность горожан
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Начались снегопады, а вместе с ними вернулась и волна недовольства горожан качеством очистки дорог и тротуаров. Не устраивает их все: скользко – плохо, много подтаявшей кашицы – тоже не слишком хорошо, а еще нарекания вызывают белые разводы на обуви, кровоточащие лапы животных, ржавеющие днища авто…

По мнению самарцев в этом году коммунальщики вообще нещадно взялись засыпать город реагентами. Особенно чувствительные говорят: даже пахнет солью. Представители МП «Благоустройство» разводят руками: есть нормативы, которые предписывают обрабатывать дороги антигололедным материалом. Мраморная или гранитная крошка, по словам чиновников - дорого, соль-песок – небезопасны.

Можно ли отказаться от использования реагентов на дорогах и тротуарах? Что говорит об этом новый ГОСТ

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Но ведь и падать - не лучший выбор

Но ведь и падать - не лучший выбор

-Это третий класс опасности. К тому же, когда мы применяли ее повсеместно, помните, какие пылевые бури были, ливневки забивались! Реагент, который мы используем сейчас, относится к 4 классу опасности, - говорит руководитель МП «Благоустройство» Олег Ивахин. По его словам, «Бионорд» - многокомпонентный материал, в его составе есть несколько видов солей. Не токсичен, не вызывает аллергических реакций, распадается на воду и углекислый газ, и за 3-е суток входящие в состав реагента добавки нейтрализуют вредное воздействие солевого компонента. Остатки «Бионорда» в дальнейшем могут перерабатываться почвенными бактериями.

Сейчас,с учетом обращений горожан после соответствующего поручения главы города Елены Лапушкиной, количество реагента, вносимого на квадратный метр, уменьшили: с 60 до 30 граммов в среднем. При этом делается упор на механизированную расчистку, чтобы остатки реагента не задерживались на проезжей части и тротуарах. Синхронизации всех процессов содержания улично-дорожной сети уделяется повышенное внимание.

- Главная проблема, конечно, вовремя убрать образовавшуюся «кашу». По нормативу на это дается около восьми часов. Сейчас в парке муниципальных предприятий недостаточно техники, чтобы производить такую уборку максимально быстро. Сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят нам увеличить количество машин, чтобы мы могли более оперативно работать, - объясняет Олег Ивахин.

Бионорд на дороги не льют, а сыпят

Бионорд на дороги не льют, а сыпят

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1 грамм «Бионорда» плавит до 10 граммов льда

- Норма расходования «Бионорда»: от 40 до 80 граммов на кВ.м. в зависимости от интенсивности осадков, уличной температуры и количества наледи

- На 11% еще в 2014 году упала аварийность на дорогах после того, как начали использовать «бионорд», а не песок с солью

- На 44% снизилось количество граждан, обратившихся в травмпункт после падения на льду с 2016 по 2018 год

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