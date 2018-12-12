Полуприцепы-цистерны «БОНУМ»: техника, способная перевозить грузы даже при -40°С.

Хорошая новость для предпринимателей, чей бизнес связан с перевозкой нефтепродуктов: в Самаре открылся филиал компании «БОНУМ» - одного из ведущих производителей полуприцепов-цистерн на постсоветском пространстве.

Следует отметить, что завод «БОНУМ» производит полуприцепы-цистерны, соответствующие мировым и отечественным стандартам качества. Высококвалифицированные специалисты завода разрабатывают и внедряют в производственный процесс инновационные технологии, которые позволяют эксплуатировать технику даже в самых суровых климатических условиях.

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОКРАСКИ

Представители завода «БОНУМ» верят, что техника должна быть не только качественной, но и красивой. Автопарк предприятия - это лицо компании. Кроме того, качественное лакокрасочное покрытие обеспечивает защиту колбы от внешних воздействий, что значительно продлевает срок службы полуприцепа.

На заводе «БОНУМ» окраска производится по уникальной системе - BONUM PRIME System 3S - фирменная трехступенчатая система нанесения внешнего покрытия, которая имеет длительный срок защиты от сквозной коррозии как минимум 15 лет. Процесс нанесения лакокрасочного покрытия включает в себя несколько этапов:

Во-первых, предварительно поверхность цистерны обрабатывается в обитаемой дробеструйной камере: это повышает коэффициент прилегания покрытия, его качество и долговечность.

Во-вторых, используется покрытие эпоксидным термостойким цинкосодержащим грунтом - это дает повышение максимальной стойкости против коррозии и увеличивает срок эксплуатации.

А в-третьих, защиту от агрессивных факторов окружающей среды обеспечивает прочное и красивое внешнее покрытие, что достигается при помощи двухкомпонентной эмали европейского производства (толщиной в 120-250 микрон).

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ

Для цистерн, перевозящих битум, ключевое значение имеет термоизоляция, которая обеспечивает сохранность температуры груза. Вопрос действительно актуальный, особенно сейчас, когда наступили морозы. Ведь температура перевозимых битумных материалов должна сохраняться неизменной при транспортировке, чтобы не возникло проблем с выгрузкой и дальнейшей эксплуатацией груза.

В производстве цистерн используется система термоизоляции под названием BONUM THERMO-S SYSTEM, полученная в процессе научных разработок, выполненных инженерами конструкторского отдела завода при участии зарубежных специалистов из числа производителей техники и оборудования, а также непосредственных откликов от клиентов компании.

Фото: предоставлено «БОНУМ»

В системе три основные элемента. Первый - это 150-миллиметровый слой минеральной ваты. Второй - 4-миллиметровый теплоизолирующий слой. А третий - 5-миллиметровый экранирующий теплоизолятор. Материалы не впитывают влагу и предотвращают возникновение конденсата, что дает возможность полуприцепам-цистернам BONUM работать в любое время года, в том числе и там, где столбик термометра зимой опускается до -40 градусов по Цельсию.

ОПТИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ОСИ

Следующий важный момент - обеспечение оптимальной нагрузки на ось полуприцепа, что дает дополнительные преимущества для клиентов, ведь существуют довольно строгие законодательные ограничения в контексте весового контроля. И в этом смысле конструкторам компании BONUM удалось добиться прекрасных результатов, оптимизировав распределение нагрузки и увеличив возможности для перевозки материалов.

КОМПАНИЯ «БОНУМ» ОРИЕНТИРОВАНА НА СВОИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

Производитель полуприцепов «БОНУМ» ориентирован на постоянное совершенствование процессов взаимовыгодного сотрудничества со своими клиентами и партнерами.

Сейчас налажены контакты с лизинговыми компаниями и разработаны программы лояльности. С каждым клиентом работает личный менеджер, который своевременно ответит на все вопросы и проконсультируют по действующим акциям и специальным предложениям. Для удобства действует эффективная система обратной связи, позволяющая оставить заявку на обратный звонок или обсудить вопросы со специалистом в чате.

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, доступными для клиентов «БОНУМ», достаточно позвонить менеджеру и назначить встречу в любое удобное время: он поможет подобрать технику и расскажет про выгодные лизинговые предложения.

Следует подчеркнуть, что завод «БОНУМ» традиционно открыт для сотрудничества и партнерства. Кроме того, для клиентов действуют скидка до минус 15 % по программе льготного лизинга и специальные предложения от всех лизинговых компаний.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Филиал «Приволжский - Самара»

Самарская область, г. Самара, поселок Управленческий, Волжское шоссе, д. 7, офис 4А, 1 этаж.

Тел.: +7 (927) 277-83-84.

e-mail: d.krasnikov@bonum-trailer.ru

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https://www.bonum-trailer.ru/

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