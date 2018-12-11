Обзор матча Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков

Матч 11 декабря - столь важный для англичан и проходной для Барселоны - начался отнюдь не с приятных моментов для гостей "Камп Ноу". В начале первого тайма Барселона уверенно владела мячом, а после ошибки Кайла Уокера Питерса уже на 7 минуте мяч очень красиво обработал Дембеле и отправил в ворота - Льорис засмотрелся на дриблинг каталонца и не смог ничего поделать. До середины тайма "Барса" демонстрировала уверенное преимущество во владении мячом. Хотя 60% - это отнюдь не стандартные для команды показатели.

На 15 минуте снвоа Уокер-Питерс толкнул Миранду и получил желтую карточку. Однако штрафной не дал преимуществ каталонцам. Коутиньо навешивает во вратарскую, мяч переходит к Тоттенхему. После 17 минуты положение немного меняется. Англичане чаще забирают себе мяч. Где то до 44 % увеличивается владение мячом у шпор. Они начинают пробовать на прочность Силлесена. На 33 минуте Сон выходит 1 на 1 с голкипером, Силлесен делает отличный сейв. Ворота Тотенхэма еще неколько раз пытался распечатать Дембеле, но безуспешно. А по воротам Силлесена метили и Кейн, и Сон.

После перерыва на поле Ракитича меняет Серхио Бускетс.Он играет уже сотый матч в Лиге Чемпионов - болельщики поздравляют юбиляра.

Кристиан Эриксен мог бы оформить красивый гол

Второй тайм более активно начинает Тоттенхэм. На 51 минуте хороший шанс имеет Кейн, но чуть выше ворот пробивает. На 60 минуте Мунир подбирается к воротам, но оказывается в оффсайде. Тренер "шпор" меняет Питерса на Ламели, а у Барселоны выходит Месси. Трибуны просто сходят с ума. Очень часто Тоттенхэм у ворот соперника оказывается. На 70 минуте отличный шанс был у Эриксена, а уже на 76 отличный удар по воротам оформляет Моура, который вышел на замену вместо Сона. Но спасает свою команду Силлесен. Он игрок матча, бесспорно.

Сейв от Кристиана Эриксена. Фото: твиттер клуба

Тоттенхэм не сдается. Моура настырно лезет к воротам раз за разом. И на 85 минуте его атака завершается удачей: Силлесен оказался бессилен, Миранда тоже не смог справиться сразу с тремя игроками "шпор". Счет сравнялся, 1:1. Очень много моментов во втором тайме у Тоттенхэма. Правда, большинство нереализованы. На добавленных минутах Месси дважды бьет по воротам - мимо, выше. И матч заканчивается со счетом 1:1.

Но даже такого результата оказывается достаточно: Интер также играет вничью с ПСВ и пропускает в плей-офф ЛЧ Тоттенхэм. А вот итальянцы теперь сыграют в Лиге Европе.

Статистика матча Барселона - Тоттенхэм 11 декабря:

Счет: 1:1

Голы: Дембеле (7"), Моура (91")

Барселона: 13 Яспер Силлесен, 2 Семеду, 4 Ракитич, 7 Коутиньо, 8 Артур, 11 Дембеле, 15 Лангле, 19 Мунир, 24 Вермален, 26 Аленья, 27 Миранда

Тоттенхэм: 1, Льорис, 3 Уокер-Питерс, 4 Альдервейрелд, 5 Вертонген, 3 Роуз, 8 Уинкс, 17 Сиссоко, 23 Эриксен, 7 Сон, 10 Кэйн, 20 Алли

Предупреждения: Кайл Уокер Питерс (15"), Семеду (67")

Сайт kp.ru вел трансляцию матча Барселона - Тоттенхэм 11 декабря здесь.