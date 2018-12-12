2018-12-12T01:19:14+03:00
Спорт

Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов

Футбол, матч Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 21.55 12 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
ЦСКА готовятся дать отпор испанцамЦСКА готовятся дать отпор испанцам
Изменить размер текста:

ЦСКА на Сантбягу Бернабео, к сожалению, выходит в статусе аутсайдеров. Команда занимает 4 строчку в своей группе и побороться при удачном стечении обстоятельств может только за путевку в Лигу Европы. Реал же, напротив, путевку себе обеспечил. Но Виктор Гончаренко не сдается. На пресс- конференции он объяснил: да, Реал это высший уровень, но и ЦСКА приехал "не номер отбывать".

- Главная задача — чтобы в раздевалке после игры мы смело смотрели друг другу в глаза. Шансы могут быть с любыми соперниками, - отметил он.

Известно, что в сосаве ЦСКА может выйти на поле Бекау - он уже поправился. На кого сделает ставку тренер - узнаем перед матчем.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - ЦСКА

Клубы играли между собой трижды. Один раз победили испанцы со счетом 4:1, один раз игра окончилась с ничейным результатом. А в первом круге группового этапа ЛЧ в Москве ЦСКА сумел обыграть испанского гранда со счетом 1:0. Так что шансы есть. Использует ли их Гончаренко и что противопоставит москвичам Солари, увидим уже сегодня в 21.55. Следите за прямой онлайн трансляцией игры Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря.

Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол, матч Барселона - Тоттенхэм 11 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 23.00 11 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол, матч Барселона - Тоттенхэм 11 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 23.00 11 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Новости 24
Билеты на поезда из Самары перед Новым годом будут продавать с 50% скидкой
Тело нашла мать: в Самаре отец убил своего сына
Машину разворотило: в Тольятти в серьезном ДТП пострадали шесть человек
«Школьникам предлагают пить воду из-под крана»: появились сообщения, что в одном из лицеев Самары несколько дней нет питьевой воды
В Самаре легковушка столкнулась с тепловозом
Пропавшую Лину Сторожеву ищут в больницах, соцучреждениях и сектах
В Сызрани вазовская «десятка» протаранила дорожное ограждение
Темное утро: 16 улиц в Сызрани останутся без света
В Самаре дерзкие нефтеврезчики пытались подкупить полицию, но оказались в суде
В Самаре пройдет Чемпионат России по боксу среди мужчин
Бюджет Тольятти останется социально ориентированным
В новом скафандре с климат-контролем: самарский космонавт Олег Кононенко приступил к выполнению космических задач
Радио КП-Самара получило специальную премию в конкурсе «Самара в игре!»
В Самарской области будут судить молодую маму за смерть ребенка
В Самарской области создадут GR-центр для взаимодействия власти и бизнеса
Льву из Самарского зоопарка подарили буй
Пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России
МЧС об отключении воды в поселке Озерный в Самаре: аварии не было, это плановые работы
В Новокуйбышевске автоледи на «Сандеро» столкнулась на встречке с «двенадцатой»