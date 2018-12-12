2018-12-12T21:45:20+03:00
Спорт

Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов

Футбол, матч Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 21.55 12 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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ЦСКА выигрывает после первого тайма на Сантбягу БернабеоЦСКА выигрывает после первого тайма на Сантбягу Бернабео
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ЦСКА на Сантбягу Бернабео, к сожалению, выходит в статусе аутсайдеров. Команда занимает 4 строчку в своей группе и побороться при удачном стечении обстоятельств может только за путевку в Лигу Европы. Реал же, напротив, путевку себе обеспечил. Но Виктор Гончаренко не сдается. На пресс- конференции он объяснил: да, Реал это высший уровень, но и ЦСКА приехал "не номер отбывать".

- Главная задача — чтобы в раздевалке после игры мы смело смотрели друг другу в глаза. Шансы могут быть с любыми соперниками, - отметил он.

Известно, что в составе ЦСКА может выйти на поле Бекау - он уже поправился. На кого сделает ставку тренер - узнаем перед матчем.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - ЦСКА

Клубы играли между собой трижды. Один раз победили испанцы со счетом 4:1, один раз игра окончилась с ничейным результатом. А в первом круге группового этапа ЛЧ в Москве ЦСКА сумел обыграть испанского гранда со счетом 1:0. Так что шансы есть. Использует ли их Гончаренко и что противопоставит москвичам Солари, увидим уже сегодня в 21.55. Следите за прямой онлайн трансляцией игры Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря.

Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря.

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