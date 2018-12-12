Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов

ЦСКА на Сантбягу Бернабео, к сожалению, выходит в статусе аутсайдеров. Команда занимает 4 строчку в своей группе и побороться при удачном стечении обстоятельств может только за путевку в Лигу Европы. Реал же, напротив, путевку себе обеспечил. Но Виктор Гончаренко не сдается. На пресс- конференции он объяснил: да, Реал это высший уровень, но и ЦСКА приехал "не номер отбывать".

- Главная задача — чтобы в раздевалке после игры мы смело смотрели друг другу в глаза. Шансы могут быть с любыми соперниками, - отметил он.

Известно, что в составе ЦСКА может выйти на поле Бекау - он уже поправился. На кого сделает ставку тренер - узнаем перед матчем.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - ЦСКА

Клубы играли между собой трижды. Один раз победили испанцы со счетом 4:1, один раз игра окончилась с ничейным результатом. А в первом круге группового этапа ЛЧ в Москве ЦСКА сумел обыграть испанского гранда со счетом 1:0. Так что шансы есть. Использует ли их Гончаренко и что противопоставит москвичам Солари, увидим уже сегодня в 21.55. Следите за прямой онлайн трансляцией игры Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря.