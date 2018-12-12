Полное преображение и ужин на крыше с камином: как любой день превратить в маленький праздник?

Одно дело - слушать радио, узнавать по голосам ведущих, звонить им в эфир, спорить или соглашаться с ними, другое - познакомиться с человеком, которого слышишь каждый день из своего приемника. Именно такой шанс решило подарить одному из слушателей радио «КП-Самара» на 98,2 FM. И несколько недель назад мы объявили розыгрыш возможности года – встретиться с нашей очаровательной умницей, радиоведущей Верой Цыганковой и не где-нибудь, а на крыше за романтическим ужином.

Все, что нужно было для участия - сделать репост записи и написать, почему вам интересно встретится с ведущей радио "КП-Самара". Итоги конкурса подвели 30 ноября: барабанная дробь, и Вера сделала свой выбор. Удача улыбнулась Максиму Рожко. И эта встреча оказалась подарком на день рождения – оказалось, Максим недавно праздновал личный праздник.

Шаг 1: Преображение

И вот настал тот самый день ИКС. 1 декабря - Максим уже знает, что счастливчиком стал именно он. Как готовится к свиданию он? Покупает цветы? Переслушивает передачи с Верой? Это неизвестно. А вот наша радиоведущая к подготовке к встрече отнеслась серьезно. Уже с раннего утра Вера отправилась в салон красоты «Прекрасный стиль». Он работает в Самаре уже 18 лет: кому же и доверять преображение, как не супер-профессионалам.

Все услуги в одном месте - несколько часов и вы королеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Журналист – человек, которому с одной стороны нужно всегда хорошо выглядеть, а с другой… Я встаю рано, мчусь на утреннее дежурство на новостях, потом – задания, поездки по всему городу, мы же должны первыми добывать новости. Так что мой самый любимый наряд – джинсы, кроссовки, а обожаемая прическа – пучок на голове. Конечно, когда выдается время – прихорашиваюсь на работу. Но сегодня – это просто чудо какое-то. Не думала, что именно работа подарит мне шанс вспомнить, как это круто потратить на себя целый день!

Здесь работают мастера высокого класса - то, что они делают, - это настоящее волшебствоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Светлый, просторный, с зеркальными стенами, а главное, отличным сервисом, салон полностью оправдывает свое название.

В уютном, стильном заведении встречают опытные сотрудники. Первый вопрос - чай или кофе? А потом можно приступать к выбору услуг.

- все виды маникюра и педикюра, моделирование ногтей (гель, акрил), укрепление, восстановление и лечение ногтей;

- коррекция и окрашивание бровей (хна, краситель);

- ламинирование, протеиновое восстановление, биозавивка и наращивание ресниц;

- нано-напыление (альтернатива татуажу);

- макияж

- укладка волос.

Правильный макияж - залог женского успеха, даже если вы всего лишь в радиоэфире?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из всего многообразия в этот раз выбрали маникюр, макияж и прическу с крупными локонами.

- В салоне мы провели около 4 часов. Отдельное спасибо мастерам по маникюру - Светлане и Владе, которые сделали чудесный вечерний макияж и укладку. Эффект превзошел ожидания, - делится Вера Цыганкова. - Специалисты и сервис на высшем уровне. Пожалуй, в следующий раз стоит заглянуть сюда на спа-процедуры.

Как вам Верины ноготочки?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сожалению, в этот раз времени было не так уж и много. Ведь уже в 17:00 нашу ведущую ждали герой нашего проекта и одно из самых романтичных мест города - крыша офис-центра "Волга Плаза".

В салоне "Прекрасный стиль"очень легко почувствовать себя настоящей красоткойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Город на ладони

Свидание на крыше в декабре кажется, мягко говоря, "прохладным", но только для тех, кто еще не обращался в агентство «ДАРИ-ПОСТУПОК». Для нашей Веры то, что она увидела, оказалось сюрпризом.

- Молодой человек с цветами и конфетами, удивительный ночной город – и все это за стеклом. Накрытый для ужина стол, тепло, пледы…. Это просто сказка какая-то, - улыбается радиоведущая.

На крыше тепло, уютно и очень красиво!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали в руководстве компании, они одни из первых стали организовывать необычные свидания на крыше. Особенность в том, что сделать его можно в любое время года.

Несмотря на то, что встреча планировалась как творческая, агентство "ДАРИ-ПОСТУПОК" все организовало в атмосфере романтики и уюта. В стеклянном домике все как в гостиной загородного дома: камин, два кресла, теплые пледы, множество зажженных свечей и шампанское.

Интересная беседа - у наших героев оказалось много общегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я уверена, любая девушка будет рада такому романтическому подарку от своего молодого человека, - говорит Вера Цыганкова. - Если выйти на открытую террасу, то весь город как на ладони. Летом здесь, наверное, еще прекраснее.

- Мы полюбовались видами и очень интересно пообщались. Присутствие фотографа, конечно, развеяло всю романтическую обстановку. В любом случае, Вера - очень интересный собеседник и мне было интересно узнать о специфике работы радиостанций, ведь я пишущий журналист из другого издания, - рассказал победитель конкурса.

Встреча с радиоведущей КП-Самара - отличный способ провести приятный и познавательный вечерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увлекательную беседу дополнил аппетитный ужин от компании по доставке итальянской и японской кухни IL’kato: салат Цезарь с креветками, роллы и потрясающих воздушный десерт.

Сам заказ и доставка заняли совсем немного времени. Больше наши герои потратили на выбор. На сайте компании IL’kato представлено впечатляющее разнообразие блюд. Из итальянского меню — гигантский выбор пицц: мясные, овощные, с морепродуктами и пиццы по фирменным рецептам, а также паста, салаты, закуски и напитки. Разбегаются глаза, когда открывается японское меню. В нем представлено около 60 видов роллов, не считая запеченных и темпурных, а также суши-гунканы.

Вот это порции - объестся можно!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Все очень аппетитно выглядело и оказалось очень вкусным. С ужином мы расправились быстро, потому что к нему готовились, много днем не ели, - смеется Вера Цыганкова. - Все это готовила «Комсомолка», но мы ради интереса заглянули на сайт IL’kato, и честно, очень впечатлил выбор и порадовали доступные цены. А самое главное - нам не пришлось долго ждать еду. Все привезли четко ко времени. Мы только зашли на крышу, и через пару минут нам накрыли шикарный стол.

Очень вкусный ужин от компании по доставке итальянской и японской кухни IL’katoФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания IL’kato доставляет блюда в любую точку Самары, и, как мы выяснили, даже на крышу. Теперь знаем, где заказать ужин на пляж, например!

Волшебный десерт - ни одна девушка не устоитФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А "Комсомолка" решила, что этот проект может выйти на другой уровень и стать подарком для самарских влюбленных на 14 февраля или 8 марта. Главное слушать радио "КП-Самара", читать сайт kp.ru и следить за социальными сетями самарской "Комсомолки", а праздник мы и наши партнеры сделаем за вас, точнее для вас!