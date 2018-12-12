Медицинскому университету «Реавиз» исполнилось 25 лет

Медицинский университет «Реавиз»празднует свое 25-летие. Сегодня здесь учатся 4,5 тысячи студентов, 8 тыс. слушателей факультета последипломного образования ежегодно повышают здесь свою квалификацию. В 2015 году Диплом медицинского университета «Реавиз» был признан в станах ЕС.

Стратегия развития для высокого качества образованя

Подготовка студентов идёт в соответствии с самыми строгими стандартами образования за счет организации обучения по индивидуальным программам и сформированного сильного профессорско-преподавательского состава. В университете работают 482 преподавателя, из которых 77% имеют ученые степени и звания, в том числе 25% являются докторами наук. Сегодня обучение студентов ведется на 5 факультетах - лечебном, стоматологическом, фармацевтическом, медико-социальном, и факультете непрерывного медицинского образования. Создана целая система непрерывной подготовки медицинских кадров: довузовская подготовка, средне-профессиональное образование, высшее образование, дополнительная профессиональная подготовка. В целях привлечения в науку молодых кадров в университете организована аспирантура, в которой научные изыскания ведут 47 аспирантов. За последние пять лет в вузе выпущено 4 доктора наук, 22 кандидата медицинских наук. Общее количество выпускников «Реавиза» насчитывает 5000 человек, и в каждом из них есть часть души, опыта и знаний тысячи высококлассных профессионалов. По оценкам Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА» http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2015) в 2015 году университет вошел в первую сотню ВУЗов России, стал 15-м в числе медицинских университетов министерства здравоохранения РФ.

Для врача главное практика

Неотъемлемой частью подготовки врачей является погружение в практическую медицину. Ведущими клиническими базами являются собственная многопрофильная клиника «Реавиз» и лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Здесь работают сотрудники по 80 специальностям, в том числе профессора «Реавиза». Динамично развиваются и другие клиники университета: стоматологические клиники, лаборатория по проблемам морфологии, производственная аптека. Также в списке клинических баз «Реавиза» значатся такие уважаемые медицинские учреждения, как областная больница им. Середавина, Самарский онкологический диспансер, областной госпиталь ветеранов войн, целый ряд государственных и частных больниц в Самаре и других регионах.

Успех университета – это успех его студентов и выпускников.

Ежегодно лучшие студенты Медицинского университета «Реавиз» становятся лауреатами именных стипендий Президента РФ, губернатора Самарской области, имени П. Алабина. Выпускники «Реавиза» сегодня успешно трудятся в больницах России и открывают свои клиники по всему миру, делают научные открытия и сами учат будущих врачей. Их всех объединила мечта и стремление стать настоящими профессионалами в области медицины, мечта стать врачом.

Важные цифры: По результатам ежегодного мониторинга Министерства образования и науки РФ (2013-2018 гг.) «Реавиз» признан эффективным вузом – регулярно выполняются 6-7 показателей из 7 возможных. По данным мониторинга трудоустройства выпускников, составленного по данным Пенсионного фонда России, показатель трудоустройства составляет 85%.