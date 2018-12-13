2018-12-17T11:46:56+03:00
Общество

Полевки атакуют: в Красноярском районе разгулялась мышиная лихорадка

Жителям рекомендуют быть осторожнее и просят делать анализы при первых симптомах недомогания
Евгения ВАСИНА
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Мыши в этом году болеют больше, значит и людям стоит быть осторожнееМыши в этом году болеют больше, значит и людям стоит быть осторожнее
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Лечили от ОРВИ – оказалось все хуже

Мышиная лихорадка в Самарской области в 2018 году снова напомнила о себе. В зоне риска – Красноярский район. В «КП-Самара» обратился Рамиль. Он рассказал: теща занедужила, лечили от гриппа, но анализы показали – мышиная лихорадка.

- Болезнь мы заподозрили сами, анализы сделали сами по собственной инициативе. А если бы протянули еще несколько дней, все могло бы трагедией закончиться, - вспоминает мужчина. Мать его жены проводила время на даче около села Молгачи. Убирала сухие листья, готовила участок к зиме. И заболела. Думали – простуда, по рекомендации врача принимали лекарства, но озноб не проходил, была слабость, высокая температура мучили женщину больше недели.

- Ничего не помогало, становилось хуже, вот и решили сдать анализы на мышиную лихорадку. Как только пришли результаты, тещу забрали на “скорой”. В больнице оказалось, что с диагнозом ГЛПС там очень много людей, и почти все из нашего, Красноярского района, неужели эпидемия? - продолжил рассказ Рамиль.

В управлении Роспотребнадзора подтвердили: опасность есть.

- Красноярский район находится в зоне активно действующего природного очага данной инфекции. В этом году инфицированность основного переносчика вируса – рыжей полевки – выросла в 1,8 раза. Подобные подъёмы имеют цикличный характер - аналогичные ситуации наблюдались в 2009, 2012 и 2015 годы, - рассказали в ведомстве. – В Самарской области в 2018 году заболели 362 человека, в Красноярском районе – 16человек.

Виноваты не мыши, а вирус!

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - это инфекционное вирусное заболевание, лечение которого откладывать нельзя ни на день. Болеют ГЛПС как люди, так и животных.

- Возбудитель этого заболевания — вирус опасный как для человека, так и для животных, - отметили в Роспотребнадзоре. – Но заразиться от больного человека нельзя. Возбудитель содержится в экскрементах мышей. Заразиться можно при вдыхании частичек пыли, прямом контакте и при употреблении в пищу зараженных продуктов.

Как не спутать с ОРВИ?

Температура, слабость, озноб - симптомы мышиной лихорадки очень похожи на ОРВИ.

- ГЛПС начинается остро - с озноба, повышения температуры тела, появляется сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах, человек теряет аппетит, ощущает слабость. Затем появляются боли в пояснице и животе. Далее наступает период геморрагических проявлений. Так как вирус поражает кровеносные сосуды, они становятся ломкими и проницаемыми, в результате у больных появляются кровоизлияния, а в тяжелых случаях и кровотечения. Развивается острая почечная недостаточность, что проявляется уменьшением количества выделяемой мочи, вплоть до полного прекращения

мочевыделения, - подробно рассказали специалисты Роспотребнадзоре.

Как долго длится второй период, зависит от тяжести болезни. Важно начать лечение как можно раньше, чтобы не развились тяжелые заболевания, представляющие серьезную опасность. Кстати, инкубационный период при ГЛПС составляет 14-21 день, но может затянуться до 35 дней.

Кстати, выявлять больных должны в поликлинике по месту жительства. Там же дадут направление на анализ – если этого не происходит, можно обратиться к главврачу.

ВАЖНО!

Сдать анализы можно в своей поликлинике, но изучать материал будет вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», которая находится по адресу: г. Самара, пр. Георгия Митирева, д. 1.

БДИ!

Что делать, чтобы не заболеть мышиной лихорадкой:

- работая на даче, используйте противопылевые респираторы, защитную одежду и перчатки,

- соблюдайте правил личной гигиены,

- регулярно проводите влажную уборку помещений с использованием моющих и

дезинфицирующих средств,

- систематически боритесь с грызунами,

- отдыхая на природе, выбирайте поляны с низкой

растительностью,

- храните запасы продуктов и воды в таре, недоступной для

грызунов,

- избегайте прямого контакта с грызунами.

ОФИЦИАЛЬНО

Управление Роспотребнадзора по Самарской области:

- Объёмы дератизационных обработок в 2018 году по Самарской области в целом увеличились на 8,5% и составили 2476 га. По информации Администрации муниципального района Красноярский на территории района весной и осенью 2018 года проводились дератизационные мероприятия. В муниципальные районы направлены письма с требованием провести дератизационные обработки в весенне-осенний период.

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