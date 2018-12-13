Как попасть в Третьяковку: картины самарских ребят, участников проекта «Поколение М», могут увидеть посетители музея

Еще не Левитан, но все же…

Около ста юных художников из Самарской области стали участниками нового сезона конкурса «Поколение М». Они рисовали дивную природу нашего края, самые известные достопримечательности, вид из окна. Рисунки оценили члены профессионального жюри и юных творцов позвали в гости в Самарский художественный музей: на награждение и экскурсию.

Подарки и памятные дипломы ждали всех художников: среди участников были и первоклашки, и школьники 13-15 лет. Вместе с ребятами на награждение пришли и родители: кстати, для проведения мероприятия организаторы выбрали зал, где выставлены картины Исаака Левитана. Так что юные любители творчества смогли поближе познакомиться с «большим» искусством.

- Нашему проекту «Поколение М» уже более 4-х лет, - рассказал директор самарского филиала МТС Александр Меламед. – Мы рады были создавать этот проект и провести региональный этап его художественной номинации в Самаре, в сотрудничестве с таким серьезным партнером, как Самарский художественный музей. Около ста участников проявили свою любовь к нашему краю, к Волге, природе. Самое сложное было решить, какая работа достойна первого места. Мы гордимся всеми участниками проекта, благодарим всех ребят, кто вложил свою душу в картины. Надеемся, что среди них в будущем будут такие же серьезные художники, чьи работы представлены в этом прекрасном зале, и их работами будут любоваться будущие поколения. А для того, чтобы делать добрые дела, так долго ждать не надо – каждая работа участника в «Поколении М» приносит баллы в благотворительную копилку, а мы – компания МТС – переводим их в реальные деньги и перечисляем на лечение больных ребят.

Победительницу Ирину Юшинову вдохновили на создание картин виды старой Самары

Сюжеты для своих картин школьники выбирали самостоятельно: кто-то изобразил Ладью и великую русскую реку, кто-то предпочел волжские пейзажи. Рисовали Храм Георгия Победоносца, Иверский монастырь.

- Каждый из самарских мальчишек и девчонок попытался в своих живописных работах показать образ нашего города и природы, - поделилась директор Самарского художественного музея Алла Шахматова. - Это совершенно разные работы, с разной цветовой палитрой, на них изображены разные места родного города. Научные сотрудники музея, экскурсионные работники, художники, дружно выбирали лучшие работы. Но более сложной задачи перед нами, пожалуй, никогда не стояло. Все работы были настолько хороши, искренни. На самом деле победителями стали все участники.

Юшина Ирина. Вид старой Самары

Дорога в Третьяковку

Теперь у самарских начинающих художников есть мечта: всероссийское жюри выберет самые лучшие работы участников со всей страны… и они будут выставлены в Третьяковской галерее уже будущей осенью, наравне с полотнами легендарных живописцев.

- Жюри Третьяковской галереи выберет из работ, представленных в Самаре, несколько, - рассказал Александр Меламед. - Их затем выставят в музее, одновременно с экспозицией Василия Поленова, которая откроется осенью будущего года. Все, кто будет приходить в галерею, увидят работы наших земляков. Надеюсь, что кто-то когда-то, став большим художником, вспомнит, что его детские работы выставлялись в Третьяковке. Это будет огромная радость. Кстати, к конкурсу еще можно присоединиться – работы на федеральный этап принимаются на сайте «Поколения М» до 31 мая 2019 года.

Иван Цикунов изобразил одну из достопримечательностей города - памятник князю Григорию Засекину

Победительницей регионального этапа стала 15-летняя Ирина Юшинова, приславшая на конкурс около десяти работ. Вид на деревянный дом с башенкой на улице Арцыбушевской особенно впечатлил жюри. Второе место присудили 14-летнему Ивану Цикунову за пейзаж с видом на Волгу и памятник князю Григорию Засекину. Третье место досталось 11-летней Алене Папазян, изобразившей легендарную «дачу со слонами».

- Меня вдохновляла самарская природа, Жигулевские горы и загородные пейзажи, - поделилась впечатлениями от конкурса Ирина Юшинова. – Теперь мне есть, куда стремиться. Буду участвовать во многих конкурсах и собираюсь стать профессиональным художником.

После официальной части ребята устроили фотосессию, а сотрудники музея провели для них экскурсию по выставочным залам.