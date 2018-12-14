2018-12-13T15:54:20+03:00
Общество

Коммуналка Сызрани как черная дыра

Региональные энергетики рассказали о подготовке к текущему отопительному сезону и планах на будущий год. Негативный прогноз вполне может сбыться в Сызрани, где накоплен рекордный объем долгов за тепло
Юлия БОНДАРЕВА
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Директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов рассказал о подготовке теплосетей к этой зиме. Фото: ПАО «Т Плюс»Директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов рассказал о подготовке теплосетей к этой зиме. Фото: ПАО «Т Плюс»
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Головная боль - бесхозные сети

Как рассказал журналистам директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов, на энергопредприятии выполнены все плановые мероприятия в рамках подготовки к очередной зиме. Так, например, в текущем году в Самарской области было заменено более 54 км теплосетей. Сравнивая объемы замены теплосетей с предыдущими годами, очевидно, что инвестиции от «Т Плюс» заметно выросли. Если 3 - 4 года назад под замену ежегодно шло порядка 23 - 25 км, то сейчас эта цифра достигает 50 и более километров. Как заверил Александр Гришатов, в 2019 году объем вложений компании в ремонт и реконструкцию будет сопоставим с нынешним и составит около 5 млрд рублей.

Несмотря на то, что специалисты «Т Плюс» готовы к любым сюрпризам погоды, энергетики видят серьезную проблему в большом количестве бесхозяйных теплосетей. Эти коммуникации долгое время никто не обслуживал, в результате их износ превышает 90%. Значительная часть повреждений происходит именно на этих участках. Однако планово менять их энергетики не могут - эти теплотрассы либо не оформлены, либо недавно приняты на баланс города.

- По области бесхозяйных сетей насчитывается 254 км, из них 240 км находятся в Самаре, - отметил Александр Гришатов. - Совместно с администрацией города мы оцениваем затраты, необходимые для перекладок и улучшения ситуации. Окончательно эти вопросы можно решить в рамках концессионного соглашения, которое сейчас находится на стадии проработки.

Неплательщикам - бой!

Теплоэнергетики признаются, что объем замены теплосетей мог быть значительно больше, если бы не долги клиентов. По словам директора Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Константина Дзюина, долг одного только клиента - перепродавца тепловой энергии МУП «ЖЭС» в Сызрани - сопоставим с инвестициями энергокомпании в тепловые сети Самары и Новокуйбышевска. На сегодняшний день долг муниципального предприятия за полученную тепловую энергию превышает 840 млн рублей.

С мая 2018 года данный клиент перестал производить какие бы то ни было оплаты за получаемое тепло. В результате в МУП «ЖЭС» была введена процедура внешнего управления. И в последнее время дело сдвинулось с мертвой точки. Около 35 миллионов рублей МУП вернуло ресурсоснабжающей организации.

- Хочу обратить отдельное внимание организаций и потребителей тепловой энергии Сызрани на необходимость в короткие сроки заключить договоры теплоснабжения с МУП «ЖЭС» как с единственной законной теплосетевой организацией на территории городского округа. И производить оплату за тепло и ГВС только на расчетный счет МУП «ЖЭС», - рассказал Константин Дзюин.

В целом на сегодняшний день долг перед Самарским филиалом «Т Плюс» составляет 8 миллиардов 360 миллионов рублей. В арсенале компании есть самые различные инструменты по взысканию долгов. Это и отключение от услуги, и судебные иски, и привлечение к субсидиарной ответственности, т.е. взыскание долгов УК лично с директоров, учредителей и даже членов их семей. Кроме того, не так давно появилась возможность инициировать отзыв лицензий у недобросовестных управляющих компаний.

- В этом году мы также провели большую работу по переводу на прямые расчеты клиентов недобросовестных УК, - отметил Константин Дзюин. - Мы расторгли договорные отношения с десятками управляющих компаний в Самаре и Тольятти. Мера эта вынужденная. Расторжение договора с УК - не самоцель. Если УК выполняют свои обязательства, не задерживают на своих счетах денежные средства населения, мы предпочитаем сохранить взаимоотношения с такими компаниями.

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