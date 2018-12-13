В Самаре многодетный отец ошибся дорогой и спас мужчину из горящей в кювете иномарки

Очень сильный ангел-хранитель оказался у 33-летнего жителя Самарской области Алексея. Месяц назад он чуть было не погиб в ДТП - его иномарка поздним вечером, уже около 23.00 вылетела в кювет на трассе и загорелась. Мужчина оказался заблокирован внутри, надышался угарного газа и уже потерял сознание...

В этот момент житель села Елховка Сергей Краснов возвращался домой, где его ждали жена и пять детей, из Тольятти. Дорога привычная, знакомая, кажется и ошибиться невозможно. Но в тот день как будто кто-то толкнул Сергея под руку: он уверенно рулил вперед и пролетел свой поворот, уехав совсем в другую сторону.

- Когда японял, что еду не туда - решил развернуться. И вдруг заметил,что в овраге лежит машина, у нее горит передний отсек, - вспоминает Сергей. - Если бы я не пролетел свой поворот, я ни за что не увидел бы автомобиль. Это просто мистика какая-то!

Здесь и произошла авария

Мужчина сразу же остановился и высокчил из автомобиля, схватил порошковый огнетушитель и кинулся к горящей машине.

- Я подбежал к машине и начал ее тушить. Сбил пламя, открыл дверцу со стороны водителя, но там никого не было. Оббежал автомобиль,попытался открыть дверь со стороны пассажирского сиденья. Но она была повреждена и не поддавалась. Дернул ее несколько раз, она все же открылась, и я увидел лежащего вниз лицом человека. Он был без сознания и не реагировал на мой голос, но дышал, - продолжает Сергей Краснов.

Больше людей в машине не было. На безлюдной дороге вскоре появилась еще одна машина – Сергей быстро кинулся к водителю и попросил вызвать скорую. Сам же продолжил тушить вновь загоревшийся автомобиль. Он снял аккумулятор, но и это не помогло. Тогда водители вдвоем отнесли пострадавшего ближе к дороге, дальше от огня.

- Я не смог бы спокойно дальше жить, зная, что оставил человека погибать. Ведь он сгорел бы заживо. Мне не было страшно. На страх просто не было времени. Каждая минута была на счету. Действовал так, как считал нужным в той ситуации. Был готов спасти любой ценой. Страх появился позже. Страх того, что мог бы не успеть, - признается спаситель. Хотяи просит не называть себя героем.

Вскоре к месту ЧП уже приехали и пожарные, и реанимация, огонь потушили а спасенного водителя увезли в больницу: оказывается, Сергей подоспел вовремя и мужчину удалось спасти.

- Мне почему –то сразу показалось, что его должны звать Алексеем. Хотя, конечно, умирающий водитель ни слова не сказал. И это подтвердилось! Я через три дня ехал по той же дороге, вышел на несколько минут, чтобы посмотреть на это место, а рядом еще автомобиль остановился – родственники парня. Оказалось, что ему 33 года, а дома его ждали двое маленьких детей, - говорит Сергей. Кстати, сам спаситель – тоже отец, у него пять детей, младшему из которых – восемь месяцев. В родной Елховке он занимается частным предпринимательством – овощеводством.