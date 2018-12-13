2018-12-17T20:54:19+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов – о бое с Макгрегором: «Перед боем чувствовал мандраж. Если кто-то его не чувствует, то у него нет мозгов»

Российский чемпион UFC в легком весе дал пресс-конференцию в Самаре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Хабиб высказался о возможных боях с Фергюсоном и Мейвезером и вспомнил битву с МакгрегоромХабиб высказался о возможных боях с Фергюсоном и Мейвезером и вспомнил битву с МакгрегоромФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов дал в Самаре перед журналистами и болельщиками пресс-конференцию. На ней он рассказал о бое с Флойдом Мейвезером, о прыжке из клетки после боя с Макгрегором и многом другом.

- Хабиб, что ты чувствовал перед боем с Конором Макгрегором?

- Был мандраж. Он есть всегда. Если у тебя нет мандража, то значит ты тупой, у тебя нет мозгов. Но если ты научишься его [мандраж, - здесь и далее прим. ред. «КП-Самара»] превозмогать, то тогда станешь настоящим бойцом.

- Что Конор говорил тебе во время боя?

- Мы много о чем говорили, но он там более молчаливый был, смирный.

- Как ты думаешь, нужен еще один бой с Конором?

- Не вижу смысла. Человека избили, и он сдался.

- После боя с Макгрегором ты перепрыгнул через клетку и бросился на Диллона Дэниса. Что ты чувствовал во время полета?

- Во время полета чувствовал, что я летаю. Я думал, что достану его [Дэниса] ногами. Он отошел, а я пятками приземлился на бетон. После боя единственное, что болело – пятки. Во время полета хотел достать, настигнуть цель. И особо мыслей не было. Чисто эмоции.

- Что тебе сказал отец после того прыжка?

- Что он мне сказал? Разговора как такового у нас с ним не было. Просто я знаю, что он не согласен с этим.

- Не боишься, что после этой выходки тебе не дадут визу США?

- Во-первых, она [выходка] никак не касается законов. Закон не нарушен. Во-вторых, я с 2012 года живу в Америке и ни разу не нарушал закон. Но если не дадут визу, как говорится, не велика потеря. Я достиг всего, чего хотел. И даже больше. Если дадут визу – им же хорошо, Америка на этом заработает. Если не дадут – я буду драться в России. Я такие же деньги могу заработать и здесь.

У меня есть, где жить. Я до сих пор живу в Дагестане. Захочу – в горы поеду, захочу – на равнину, захочу – к морю. Я особо не парюсь, что мне визу не дадут.

В Самаре чемпион UFC пообщался с болельщиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре чемпион UFC пообщался с болельщикамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Когда ближайший бой и с кем? И готов ли ты драться?

- Я-то готов. С кем? Информации пока нет никакой. Я жду суда.

- Ты серьезно хочешь биться с Флойдом Мейвезером по правилам бокса или собираешься затащить его в клетку?

- В клетке он ничего не умеет, что его туда таскать? А в ринге можно. Мы ведем переговоры, общаемся и ждем, когда мой суд закончится. После суда станет ясно, можно ли будет вести более серьезные переговоры.

- Планируешь бой с Тони Фергюсоном?

- Не могу ответить на этой вопрос. Мы просто ждем суда. Если меня отстранят на девять месяцев, то ему назначат другой бой. Тогда его могут побить, и на этом все может закончиться. Ты никогда не знаешь, с кем будет следующий бой. Какой-то боец может выиграть 3-4 боя и станет претендентом. Там [в UFC] очень много сложных соперников. Если меня не отстранят, то конечно будет бой [с Фергюсоном].

- Вышла твоя автобиография. Планируешь еще одну книгу?

- Я думаю, одной книги хватит. Честно сказать, сначала был против этой книги. Не так хорошо к ней относился. Но так как был большой спрос, мы решили ее издать. Я думаю, второй книги не будет.

- У тебя недавно родился сын. Кем ты хочешь, чтобы он стал?

- Я еще не знаю. Спортом он точно будет заниматься, потому что мужчина должен быть сильным, крепким, чтобы мог постоять за себя. Но на первом месте всегда будет стоять учеба. Чтобы контролировать мышцы, чтобы их направлять, нужны мозги.

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