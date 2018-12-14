"Открыли чемпионат": проект радио "КП-Самара" стал одним из победителей конкурса "Самара в игре"

С первого камня до последнего гостя

Этим летом Самара пережила событие, разделившее ее жизнь на «до» и «после». Отныне чемпионат мира по футболу вписан в судьбу миллиона самарцев - каждый из нас совершенно естественно стал футбольным фанатом, волонтером, помогающим гостям города добраться до достопримечательностей, и организатором мундиаля. Разве не каждому жителю довелось облагородить свой двор к приезду гостей и приютить иногородних друзей и родственников, прибывших на спортивный праздник? Что касается самарских журналистов, чаша сия не минула и их: в спортивных «переквалифицировались» даже те, кто когда-то не отличал одиннадцатиметровый от углового. Вот какова сила чемпионата мира по футболу! Впрочем, работа журналистского сообщества началась задолго до этого незабываемого лета - с того самого момента, когда стало ясно: Самара в игре. Тема подготовки к чемпионату стала публичной и основной: успеем ли, не ударим ли в грязь лицом? Непрерывный репортаж шел с первого заложенного камня, на котором вырос стадион «Самара Арена», с первого отреставрированного фасада, с первого метра новых дорог. Первый конкурс журналистского мастерства «Самара в игре» был проведен в 2015 году, на этой неделе - видимо, заключительный. Как послевкусие от чемпионата, который останется с нами навсегда.

- К этому уникальному событию мы начали готовиться задолго до его свершения - в 2012 году, - отметила в приветственном слове глава Самары Елена Лапушкина. - Мы строили дороги, ремонтировали фасады, возводили стадион, и вы, журналисты, всегда были рядом. Я благодарна, что вы помогали нам смотреть на нашу работу со стороны, за то, что зарядили наш народ этой великой игрой. Чемпионат пролетел в одно «мгновение», за которое наш город посетил почти весь мир. Вы смогли показать нашу Самару с самой лучшей стороны. Более того, вы помогли самарцам взглянуть на нее по-новому - какой наш город красивый, дружный, гостеприимный. Мне очень приятно вручать эти заслуженные награды!

Ждем новых побед

В номинации «Лучшая публикация» победа присуждена Сергею Волкову - мэтру самарской спортивной журналистики. Освещать событие такого масштаба, как чемпионат мира, для него не в новинку - Сергею

довелось поработать спецкором на пяти Олимпиадах. Журналист уверяет: футбольная Самара ничуть не уступила олимпийским Сиднею, Атланте и Нагано.

- Чемпионата мира по футболу в России вряд ли стоит ожидать в ближайшие

50 лет, и очень хочется, чтобы футбольная сказка, в которой мы оказались этим летом, осталась не только в нашей памяти, но и в памяти потомков, - говорит Сергей Семенович. - Почему бы не составить из материалов всех самарских телеканалов фильм о чемпионате? Не напечатать красочный фотоальбом? Не создать вокруг нового стадиона постоянно действующую фотоэкспозицию, посвященную летним событиям 2018 года? Это было бы хорошим творческим вкладом в наследие для наших потомков.

В номинации «Лучшая фоторабота» победил фотограф Юрий Стрелец, лучшим тележурналистом стал Виктор Шепелев, лучшим телеоператором - Андрей Щербин, в специальной номинации (радиожурналистика) победила Анастасия Зубарева.

- Чемпионат и подготовка к нему по-хорошему нас преобразовали - все мы стали немножечко другими, - отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. - Ничего не закончилось - осталось наследие, которое нужно развивать. В том числе остались репортажи, фотографии - невозможно было так талантливо все это сделать, не сопереживая по-настоящему. Мы представляли Самару всему миру вместе. Нужно беречь эту общность. На днях «Крылья Советов» вырвали на новом стадионе победу у ростовской команды, отпустив нас в новый год с хорошим настроением. И победы еще будут!