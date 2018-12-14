2018-12-14T14:40:04+03:00
Происшествия

В Самаре задержали мужчину, который вымогал 50 тыс. рублей у Дробыша и грозился сжечь его машину

Неоднократно судимый шантажист названивал и Настасье Самбурской, телефонный мошенник нашел номера в интернете
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Преступник хотел выманить деньги у звездПреступник хотел выманить деньги у звезд
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В Самаре задержали телефонного шантажиста, на которого в полицию пожаловался продюссер и композитор Виктор Дробыш. Оказалось, что неоднократно судимый мужчина решил немного подзаработать. Когда его задержали, мошенник признался: нашел в интернете телефонный номер концертного директора Виктора Дробыша Алены и решил штантажировать ее.

- Я позвонил ей 30 ноября и сообщил, что располагаю информацией о готовящемся поджоге автомобиля Дробыша. За то, чтобы ее раскрыть, я потребовал 50 тыс. рублей. На следующий день мне перезвонил Дмитрий, который представился начальником службы безопасности композитора, - рассказал оперативникам житель Самары. Как стало известно позже, продюссер сразу обратился в полицию.

Задержали самарского преступника, шантажировавшего продюсера Дробыша.

Также, как стало известно, мошенник вымогал деньги у Настасьи Самбурской. Но получить что-то ему не удалось. Зато очень скоро на него вышла полиция.

- 36-летнего мужчину, который не раз уже промышлял подобными противоправными делами, задержали по месту жительства. В отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам задержание проводили совместно самарские и московские оперативники.

Продюсер Виктор Дробыш благодарит полицейских за хорошую работу.

Сам композитор Виктор Дробыш остался очень доволен быстрой работой полиции и тем фактом, что теперь ему больше никто не будет угрожать:

- Огромное спасибо оперативникам и сотрудникам полиции, всем ребятам,которые в кратчайшие сроки нашли человека, пытавшегося испортить мне жизнь своим вымогательством телефонным. Я вас хвалю и ценю, моя полиция меня бережет! - сказал Виктор Дробыш.

Подобные телефонные вымогательства в последнее время стали достаточно модными. На такие звонки жалуются и обычные жители в соцсетях. Обычно угрожают причинить вред кому-то из членов семьи, говорят о похищении ребенка. Обо всех таких случаях рекомендуют сообщать в полицию.

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