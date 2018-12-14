«Крылья Советов» в космосе и «Яндекс.Навигаторе»: Игорь Поваров рассказал о том, как клуб привлекает финансы

На радио «Комсомольская правда – Самара» поговорили о главной игре с мячом. Героем программы «Гость в студии» стал генеральный директора Фонда поддержки и развития футбола в регионе Игорь Поваров. Функционер рассказал про финансовые дела «Крыльев Советов», «Самара Арену» и о многих других интересных вещах. Публикуем все, что попало в эфир и осталось за его пределами.

Кто будет спонсором "Крыльев"? Заработают ли около "Самара Арены" кафе и бары? 00:00 00:00

О ситуации со спонсорами

- Основную поддержку клуб получает от региона. То, что правительство Самарской области уделяет столь большое внимание развитию футбола в регионе – это здорово. В самые трудные времена власти никогда не отворачивались от футбольного клуба «Крылья Советов». Большое спасибо им за это.

Что касается спонсоров, то, конечно же, появление стадиона «Самара Арена» помогает коммерческим службам «Крыльев» в поиске дополнительных источников дохода. Только рекламные площади, которые болельщик видит на стадионе, увеличились в 2 раза. Соответственно, выросли и рекламные поступления. В поисках спонсоров мы идем двумя путями. Первый - привлечение федеральных спонсоров. А зачастую и международных. В этом году у нас среди таких партнеров - HBCCoca-Cola, сеть «Папа Джонс». Титульным партнером «Крыльев» стала БК Parimatch. Ранее мы работали с такими компаниями, как «Балтика», БК LEON и RedBull.

Второй путь - работа с компаниями, которые находятся в Самарской области. Здесь у нас другие примеры активного совместного взаимодействия с такими компаниями, как: «Самаратрансстрой», «Космопорт», «Новый ДОН», вода «Дворцовая», МТС и не только. Спасибо им за поддержку! Пользуясь случаем, хочу поздравить коллективы этих компаний с наступающими Новогодними праздниками!

О поисках титульного спонсора

- Parimatch - это не титульный спонсор, а титульный партнер. Титульный спонсор - это компания, которая покрывает большую долю расходов клуба. В данном случае это партнерство, но тем не менее очень важное для нас. Каждое партнерство федерального уровня существенно помогает нам привлекать другие источники финансирования. Другие компании видят, что мы работаем с федеральными брендами и понимают – здесь есть взаимная выгода брендов и хорошая отдача, поскольку мы постоянно предлагаем совместные активации. Во многом нам сейчас помогает опыт работы с теми брендами, которые мы привлекли ранее – в прошлом году или 4 года назад, когда у нас был крупный контракт с пивоваренной компанией.

О влиянии «Самара Арены» на финансовые дела

- С вводом нового стадиона заметно выросло качество картинки. «Самара Арена» позволяет нам делать дальнейшие шаги в продвижении. Весной на стадионе появятся LED-панели. Картинка рекламы будет гораздо интереснее и фотогеничнее. Думаю, благодаря этому к весне мы привлечем новых спонсоров.

"«Самара Арена» позволяет нам делать дальнейшие шаги в продвижении"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О долгах

- Долги есть, но наша задолженность управляема. Она идет из времен ранних и былых. Тем не менее, проводится ежегодный финансовый контроль, и мы отвечаем основным критериям лиги, продолжаем участие в РПЛ. Надеюсь, мы и дальше будем продолжать свое выступление только там. Мы работаем с уважаемыми кредиторами, находим общий язык. В данной ситуации беспокоиться болельщику не о чем.

О влиянии состава на бюджет

- Командав РПЛ и команда в ФНЛ отличаются по бюджетам. Обновление состава повлияло на некоторые издержки, которые не были предусмотрены изначально. Во многом благодаря правительству региона мы нашли выход и движемся сейчас достаточно уверенно. Играя в ФНЛ мы никогда не думали, что там задержимся. Понимали, что вернемся в РПЛ. Поэтому планирование бюджета началось с того, что мы перейдём в более высокую лигу, с этой точки зрения у нас не было проблем. С другой стороны, федеральное законодательство диктует определенные правила. Они таковы, что ряд статей защищены от траты государственных или областных денег, скажем, на расторжение контрактов. А они имели место быть - каждый болельщик знает об этом. Здесь нас заметно выручили доходы от посещаемости стадиона «Самара Арена». В этом году мы занимаем пятое место среди клубов РПЛ по домашней посещаемости.

О сборах и затратах на них

- Вопросы о логике проведения зарубежных сборов возникают у некоторых представителей общественности каждый год. Но, во-первых, все клубы РПЛ проводят сборы за рубежом, поскольку это обычная практика и в России нет условий для подготовки к весенней части чемпионата. Во-вторых, помимо качественных полей, нужны и качественные спарринги, а они возможны только за рубежом. Поэтому обычно все команды выбирают 4 направления – Турция, Испания, Кипр и ОАЭ. В этом сезоне «Крылья» выбрали один сбор в ОАЭ и два сбора в Турции. Много ли людей поедет на сбор? Это вопрос больше к тренерскому штабу. Но обычно на сборы едут игроки основного состава, несколько молодых ребят из дубля на перспективу, плюс футболисты, которых просматривают тренеры. Ну и, конечно, сами тренеры и технический персонал – массажисты и врачи. Мы минимизируем количество людей на сборах. Отдельно отмечу, что стоимость сборов в этом году существенно не отличается от сборов, условно, четырехлетней давности. Мы работаем в определенных рамках.

Про цены на билеты

- В таблице цен на билеты среди клубов РПЛ мы ниже середины, ближе к концу. Думаю, что нет смысла понижать стоимость билетов ниже 200 рублей. Это некий баланс, цена награни. Все же у нас стоит задача не только привлечь как можно зрителей на трибуны, но и зарабатывать. Поэтому считаю наши цены сбалансированными. Стоимость билетов и абонементов напрямую влияет на доходы клуба. Это снимает часть затрат с бюджета региона.

Про стадион «Металлург»

- Стадион «Металлург» мы заявили, как запасной. К нам приезжала комиссия по его лицензированию. При перестилке газона на синтетику мы обязаны были пролицензироваться дополнительно. Но это лишь запасной вариант, мы рассчитываем играть на «Самара Арене». Потому что та материальная база, которая досталась городу после ЧМ-2018, позволяет «выйти из зимы» и подготовить стадион к весенним матчам. Существенно облегчают работу агрономов лампы накаливания. Сейчас на поле стадиона вносят дополнительные семена, которые должны дать всходы весной.

О том, сыграет ли кто-нибудь на «Самара Арене», кроме «Крыльев»

- «Самара Арена» открыта для предложений. Сейчас стоит цель работать над событийным наполнением стадиона. Уже сейчас там запланирован на лето 2019 года концерт группы «Ленинград». Также мы хотим наполнить арену и спортивными событиями. Как саму «Самара Арену», так и две тренировочные площадки рядом. Они уже принимали соревнования детских команд, плотно эксплуатировались. Чем больше событий будет проходить на «Самара Арене», тем лучше для города. Планируется создание управляющей компании, которая и будет заниматься развитием этих площадей.

О барах и кафе около стадиона

- Сейчас прорабатывается общая концепция развития пространства около стадиона и на самом стадионе. Она будет включать общую философию, тематику. Соответственно, пространство около стадиона будет заполняться активностями и точками «притяжения». Внутри - музей, постоянно работающие кафе, магазины. Стадион большой, точек должно быть много. Планируем открыть детскую комнату с аниматорами, чтобы болельщики могли оставить детей на время матча. У нас есть партнер под детскую площадку, который готов взять брендирование и обустроить ее. Насколько знаю, рядом со стадионом планируют открыть площадки для пляжного футбола. Это тоже дополнительная изюминка.

Игорь Поваров стал гостем эфира на радио «КП-Самара» 98.2 FMФото: Михаил ГОРЮНОВ

О выборе нового технического спонсора перед сезоном 2018/2019

- Каждая команда обновляется. Такой момент возник и у нас. Тем более что мы вернулись в Премьер-лигу. Футболистам, да и самим болельщикам, хотелось некоторой «свежести», обновлений в экипировке. Поэтому было принято решение поменять технического партнера. Выбор пал на компанию Puma. Тот оборот, который показывают наши торговые точки, позволяет говорить о том, что мы сделали удачный выбор. Игрокам нравится новая форма, болельщикам тоже.

О доходах с продажи атрибутики

- Оборот с продажи атрибутики в торговых точках в 2018 году вырос в два раза. В городе сейчас 4 точки по продаже атрибутики. Помимо этого, мы активно сотрудничаем с некоторыми заправками и другими партнерами. В планах – переезд основного магазина со стадиона «Металлург» на «Самара Арену». Планируем перейти в отдельную секцию в ТРК «Космопорт», где у нас сейчас лишь небольшая точка.

О третьем комплекте формы

- Мы заявили три комплекта игровой формы на сезон. Болельщики видели третий вид формы только в клубных магазинах. 3 декабря футболка «Крыльев Советов» серебристо-серого цвета была доставлена в космос на МКС. Ее взял с собой космонавт и наш болельщик Олег Кононенко. Это – самая лучшая презентация формы, которую можно было только придумать. Ждем от него космическое фото в футболке и с флагом «Крыльев» - так высоко наш клуб добрался впервые (Смеется). В весенней части РПЛ наша команда будет выступать в этой форме, так что болельщики увидят третий комплект на игроках.

О техническом партнере на следующий сезон

Технический партнер на следующий сезон всегда известен заранее, поскольку нужно согласовать цвета формы, дизайн вещей, показать ее игрокам и тренерам.Команду, менеджмент и ,надеюсь, болельщиков вполне устраивает Puma. И сейчас нам не хотелось бы что-то менять.

О регбийной команде«Крылья Советов»

- Мы сейчас сотрудничаем с регбийной командой. Поделились с ними своим брендом - «Крылья Советов». Регби – интересный спорт. В некоторых частях света он является видом спорта номер один. Нам очень интересно такое сотрудничество. Тем более, что мы знаем, в этой команде играет часть наших болельщиков с активных секторов. Здорово, что они находят себя в этом виде спорта. Мы будем помогать команде. В первую очередь, это имиджевая помощь.

О детском футболе в Самарской области

- В ближайших планах объединить центр подготовки футболистов «Крыльев Советов» и Академию Коноплева. Мы планируем реализовывать единую методику спортивного обеспечения, единые подходы по комплексному медицинскому и физическому обследованию. Может быть, процесс идет не так быстро, как нужно и как хотелось бы, но он идет. К ЧМ-2018 построили новые тренировочные площадки, недавно перестелили первое поле «Металлурга» - сделали его синтетическим. Всего у нас пять полей для детей. Не воспользоваться всем этим это - грех и преступление.

Мы можем значительно увеличить количество ребят, которые будут там тренироваться. Этот год - практически первый, когда у нас нет дефицита полей для детской школы, которая у нас укомплектована полностью.

К тому же со всеми школами области заключены соглашения на перевод ребят к нам, поэтому увеличение количественное и, я надеюсь, качественное должно произойти. Официально футболом в государственных школах региона сейчас занимаются около трех с половиной тысяч детей. И с учетом полей, объединений мы еще увеличим количество занимающихся детей.

Попасть в «КС-ЦПФ» или «Академию Коноплева» - космический уровень для детей, можно сказать полупрофессиональный. У нас все команды «КС-ЦПФ» выступают с логотипами спонсоров – у школы есть свои партнеры. Например, ТРК «Космопорт» недавно подарил нашим детским командам новенький автобус, потому что старому было уже больше 10 лет и мы не могли его использовать. ГК «Новый ДОН» ежегодно обеспечивает все команды «КС-ЦПФ» футбольной экипировкой, мячами и инвентарем.

Мы пришли к тому, что молодежная команда «Крыльев Советов» практически на 100% укомплектована самарскими и тольяттинскими воспитанниками. 5-6 игроков из «молодежки» постоянно вызываются в юношеские сборные России. Это и есть показатели развития.

Поваров: «В ближайших планах центр подготовки футболистов «Крыльев Советов» и Академию Коноплева»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О работе с ветеранами

Команда ветеранов «Крыльев Советов» играет в чемпионате города, получает поля и экипировку с нашей стороны. Как может, клуб чествует и поддерживает своих ветеранов – летом мы предоставили им возможность отправиться в круиз на теплоходе, предоставили билеты на ЧМ-2018. Самый памятный момент года для меня и многих болельщиков – то, что мы дали возможность Антону Бобру провести за «Крылья» 300 матч в футболке нашей команды. Этот памятный исторический момент состоялся в первом матче нашей команды на «Самара Арене».

Об акциях с болельщиками

- Все клубные акции придумывает наш отдел PR и маркетинга, который не раз получал признание у федеральных коллег. В этом году мы подготовили презентацию новых игроков в формате фан-барбекю в парке и увидели, как это удачно прошло. Игроки с удовольствием раздавали плов, шашлыки, нарезали арбузы. Игрокам это понравилось – болельщикам тоже.

Мы отправили футболку и флаг «Крыльев Советов» в космос, приложение «Яндекс. Навигатор» говорит голосом Сергея Корниленко. Скоро снова проведем уникальный матч Дедов Морозов на «Металлурге» с детьми из самарских интернатов. Мы стараемся быть представлены как можно шире. Большая программа готовится на зиму, чтобы болельщик в межсезонье не скучал. Проведем турнир по киберспорту на «Самара Арене» - финал хотим вывести на табло стадиона. Снова подготовим турнир по «Ледовым гонкам», на которые каждый год приходит несколько сотен наших семейных болельщиков. Ближе к первым весенним матчам хотим предложить нашим болельщицам принять участие в конкурсе «Мисс «Крылья Советов-2019».

«КС» устраивают футбольные матчи – известные самарцы в костюмов Дедов морозов против детейФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Блиц:

Кто должен был выиграть «Золотой мяч»?

- Сергей Корниленко.

Кто выиграет чемпионат России?

Думаю, что «Зенит».

Следующий год – год свиньи. Свинья для вас – это…

Я родился в этот год. Надеюсь, что «Крылья» будут развиваться в 2019 году, как в РПЛ, так и в детском спорте.

Когда «Крылья» попадут в еврокубки?

Стоит задача - в ближайшие три года.