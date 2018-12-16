Взрослые, когда выпьют, те же дети: откровения Деда Мороза, который уже 30 лет работает на корпоративах

Про первый корпоратив

Первый раз я надел костюм Деда Мороза в 15 лет. Я занимался в театральной студии. И вот – первый Новый год с ними. Я вызвался быть Дедом Морозом. Слава тебе господи, я парень немаленький. Правда, костюм деда мороза надел на куртку – тощий был. Тощий дед мороз – это как-то стремно. Пришел на первую елку, жутко боялся, потому что она была в общежитии Волгоградского тракторного завода. Мужики там суровые. Естественно, началось: «Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принёс?» И далее по тексту матом. Я как-то схохмил в рифму, потому что вырос в этом районе и представляю, как с таким населением общаться. Следующий выход был в этот же год, на елке того же завода. Посередине стоит танк, рядом с ним – елка, тут же проходные завода. Замечательно е место. В 2011 году, когда мы переехали в Самару, я умудрился здесь без всяких связей провести несколько праздников и корпоративов. Ну и пошло-поехало. Сейчас я работаю в агентстве.

Это в Новый год я Дед Мороз. Вообще я работал в силовой криминальной журналистике. С понедельника по пятницу у меня были аварии, трупы, пожары, расчлененка. И дедморозил я, чтобы отдохнуть от этого. Потом втянулся. Ни один Новый год не пропустил.

Взрослые - те же дети, но где-то глубоко внутри

Про пьяных взрослых

Сначала мы работали вместе с супругой, она была Снегурочкой. Потом, когда она дошла до возраста 30+, сказала: «Нет, Снегурочка такой старой быть не может». И перестала выходить. Сейчас я всегда работаю со Снегурочкой. Бывают случаи, когда меня просят выйти одного. На такой случай есть душераздирающая программа, как я забираю Снегурочку из гостей – немножко с пошлинкой. Обычно взрослые рады такому до жопы. Женщины вытирают потекшую тушь, потому что смеются до слез. Это для меня показатель.

У нас две бригады, которые работают на выезде, и две «стационарных».

В работе с детьми и взрослыми есть свои плюсы, свои минусы. Взрослые, когда напьются, те же дети. У них грани стираются. Причем дети адекватнее, чем пьяные взрослые. Я как-то зашел на вечеринку в синем костюме. Ко мне подваливает мужик абсолютно вдрабадан и говорит: «Дед Мороз, а ты че такой синий?» Ответил: «Да ты на себя посмотри, голубчик». Единственный способ не уходить в конфликт – переводить все в шутку. У меня не было ситуации, когда я не знал, что делать.

Не во все школы Деда Мороза можно зазвать

Про черный список школ

Если со взрослыми можно где-то гипертрофированно отыграть какую-то мулечку, подмигнуть, они поддерживают игру, то дети так не будут. Они не терпят фальши. Либо ты уходишь в сказку, либо ты хулиган-Дед Мороз. Все. Тогда они тоже хулиганят, и елка фактически сорвана.

Чем элитнее школа, тем безобразнее себя ведут дети. У самарских агентств есть негласный черный список школ, классов, которые будут искать Деда Мороза по всей Самаре, но никого не найдут. Очень часто они звонят в агентство, хотят праздник в школе организовать. Им отвечают: «Какая школа? А класс? Ой, вы знаете , у нас все занято на эти дни».

Есть особо одаренные классы – не буду говорить какая школа, но очень элитная. Мальчик подошел сзади к Снегурочке и сымитировал, что совершает с ней половой акт. Ему крайне не повезло, потому что он не к той Снегурочке подошел. У нас есть Снегурочка, которая может просто нахмурить бровки и сказать: «Ай-яй-яй». А эта была Снегурочка, которая могла вынести ему башку. Она удивительным образом сдержалась и не вышла из образа. Просто взяла его за шкиряк и отвела к родителям. А взрослые уже разложили банкет: «Нам пофиг, мы вам заплатили, вот и развлекайте». Тогда подошла наш администратор, вернула им деньги и сказала: «Выметайтесь. У вас пять минут, чтобы очистить помещение».

Про какашки снеговика

У меня два педагогических образования. По первому образованию я учитель физкультуры, по второму – учитель русского языка и литературы. Так что с тем, чтобы найти общий язык, проблем нет. Но бывает такое, что дети пугаются. В основном это происходит на домашних праздниках, где контакт близкий. Первый раз я не знал, что там маленький ребенок. А я же большой, да еще и басить начал. А малыш был ко мне ближе всех. Паника, слезы. Года два ему было.

Верят ли дети в Деда Мороза? Ну… Большинство подыгрывает. Но многие действительно верят. Один заказчик дал мне перед праздником упаковку «Тик так» без фантика. Сказал: «Что это? Это – какашки снеговика». Оказывается, он сказал пятилетнему сыну: «Будешь плохо себя вести – Дед Мороз вместо подарка принесет какашки снеговика». Ок, без проблем. Начал вручать подарки на празднике. Говорю: «Начнем с самого маленького подарка. Это – какашки снеговика». У ребенка фонтаном слезы из глаз: «Дедушка Мороз, я больше так не буду, я обещаю хорошо себя вести» Я еле сдерживаю смех, товарищ тоже давится. Ну в итоге взял с ребенка обещание хорошо себя вести и подарил подготовленный подарок.

Про оплату и работу за рюмку

Выпивший дед Мороз – это дурная традиция, которая пошла с советских времен. Деду морозу не платили, но наливали. Я никогда за бухло не работал. Бывает, что говорят: «Давай, дед, с нами». Отшучиваюсь: «Вы что не знаете? Мы люди снежные, нам горячую воду пить нельзя. Мы от нее растаять можем». Стоят, хлопают глазами. Иногда Деду морозу дают с собой. Такой случай я предусмотрел. Я в чужих костюмах не работаю, только в своих. И их мне сшила жена. Она карманы такого размера сделала, чтобы туда входила бутылка 0,7.

Сам для поддержания я тоже не пью. Если в нашем агентстве кто-то так сделает, мы вылетим. В своем агентстве у меня было правило: запах сигарет или алкоголя при работе с детьми не допускаются. Мы должны быть 0+. Бывает, что на детском празднике позволяю себе поверхностную шутку. Дети не понимают, а родители ржут. Но не более того.

Не могу сказать, сколько я получаю за один праздник. Но так скажу: в Волгограде ивент-бизнес прибыльнее, чем здесь. Там за сезон можно около 50 тысяч рублей заработать.

Про чудеса

Я не хочу бросать работу, есть в ней и плюсы и минусы. Но я каждый год чувствую, что я часть сказки, имею отношение к чудесам. У детей глаза горят, когда я в гости прихожу. И все-таки даже сейчас в современном мире, когда планшет уже у трехлеток есть, в Деда Мороза верят. Несколько лет назад я пришел к маленькой девочке, а она, оказывается, заболела сильно. Родители открывают, говорят, что близко к ребенку нельзя, но порадовать ее нужно. Так и общались чуть ли не через дверь комнаты. И я ей сказал: сейчас наколдую тебе здоровье. Вы не поверите, мне потом ее мама позвонила и рассказала, что температура у ребенка чуть ли не тут же спала. Как тут не начать верить в чудеса?

Мне нравится работать Дед Морозом. Хотя, правда, иногда хочется поставить это все на паузу и побыть дома с семьей. Там на меня обижаются, что я в такой важный праздник не рядом. Но что поделать? Дед Мороз – это призвание. Кто, если не я?