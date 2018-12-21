Ночные воришки и коварные дети: продавец елок рассказал, чем ель отличается от сосны и как узнать свежее деревце

Новый год все ближе и многие уже задумываются о покупке одного из главных атрибутах праздника - зеленой елочки. В Самаре работает уже больше сотни базаров с соснами и елями, у каждого продавца на точке - своя отдельная история. Журналисты «Комсомолки» выслушали откровения Резвана, который торгует деревьями с иголками на пересечении Полевой и Молодогвардейской.

Летом стройка, зимой елки

- Мы с 10 декабря работаем. В Самаре я уже третий год продаю елки. Раньше этим никогда не занимался, но когда брат предложил - долго не раздумывал. Оформил документы и отправился в Россию из своего родного Азербайджана. Тем более что Новый год - праздник, который я люблю с самого детства и всегда мне нравилось наряжать елку, всегда очень радовался, когда привозили ее к нам в дом. С торговлей все получилось, поэтому приезжаем сюда каждый год. А в остальное время работаю строителем на родине. Семья поддерживает — все-таки это мой заработок. Хотя, конечно, скучают.

В администрации города попросили точку сделать праздничной - Новый год все-такиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резван только продает елки, об организационных моментах и думать не хочет:

- А зачем мне все это? Я просто продаю. Брат договорился на аренду, на поставку елок. Их привозят из Ульяновской области. Все новые - прошлогодние мы не продаем. Зеленые, пушистые. Приезжали из администрации проверять. Нареканий не было - сказали только решеткой огородить деревья, гирляндой украсить, чтобы светилась красиво, и вывеску сделать, что у нас тут новогодний базар.

15-20 тысяч за сезон заработаю

Несмотря на то, что административная часть за братом, на точке Резван трудится исключительно на себя. И замечает: спрос на главный новогодний атрибут упал. Может быть, людям не до праздника, а может - предпочитают искусственные деревца:

На этом участке продают деревья из УльяновскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Всю выручку делим с помощником. Сейчас меньше покупают, чем предыдущие годы. Не знаю, с чем это связано. Может люди больше занятые - не до праздника им. Хмурые, все по делам туда-сюда ходят. Может, еще будет ажиотаж, но пока нет. За сезон раньше выходило тысяч 30. Сейчас думаю 15-20 будет у меня. Хорошо, если больше. Но пока график такой.

Расценки на точке Резвана стандартные. Зависит от размеров и породы:

- Дешевле всего - сосны небольшие. Отдам за 300 рублей. Есть за 500 и выше. Самые дорогие сосны, большие - где-то в тысячу обойдутся. Ели дороже. От 500 рублей самые мелкие, большие от полутора до двух тысяч рублей. У нас елки, кстати, выбирать можно. Вот там, - собеседник показывает в сторону фонтанов Осипенко. - Самарские продают, так просто бери и уходи. Я же объясню, покажу. Не обману, хитростей никаких не знаю. У нас на точке постоянно 60 деревьев, если кончаются - привозит брат еще.

Резван отмечает, что конкуренции в борьбе за клиентов среди продавцом елок нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После таких заявлений поинтересовались, серьезная ли на елочном рынке конкуренция? Продавец улыбается и отрицает:

- Нет-нет! Я не замечал, не сталкивался. Нас никто не поджигал, мы никому зла не делали. Работает каждый сам на себя, друг друга не трогаем. Не встречал здесь никакого криминала.

Жизнь на работе и опасные пенсионеры

Впрочем, происшествия все-таки случаются. Причины разные - кто-то хочет сэкономить, кто-то просто хулиганит:

- Часто ломают веточки. Дети, мальчики и девочки, студенты иногда, подходят и дергают. Кто-то специально - убегают потом. Некоторые просто по детской шалости. И ведь ничего не скажешь! А еще пытаются утащить. Бегать приходится за такими людьми.

Ночевать иногда приходится прямо в автомобилеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порой ловить недоброжелателей приходится ночью. Да-да, Резван и в это время возле своих елочек, он буквально живет на работе:

- Их же надо охранять, правильно? Мы ночуем в «Газели», бутерброды, чай с собой берем, теплую одежду. За деревьями нужен глаз да глаз. Однажды ночью смотрю — кто-то елку уносит. Догнал, там дедушка, старенький. Я ему говорю: «Ну зачем воровать-то!? Нет денег? Так берите, бесплатно вам отдают! Главное, чтобы по-честному!» Он, конечно, растерялся, отказывался, но я же вижу ситуацию — мы не звери тут. Ко всем с пониманием стараемся отнести.

Поите елочку водой

Мужчина говорит, что нужно обращаться внимание на зеленый цвет иголок и свежеть дерева - оно не должно быть засохшимФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нормальный контакт с покупателями — важная часть работы. Резван и его помощник стараются объяснить горожанам, какие у сосны и ели плюсы и минусы, как за ними ухаживать:

- Ель миниатюрная и компактная, но с нее со временем осыпаются иголки. Слишком нежное дерево. Сосна надежнее и держится дольше, хотя может и уступать внешне. Впрочем, тут как нарядишь. Возле батареи не ставьте, это плохо на дерево влияет. Еще хорошо мокрой тряпкой ствол смачивать, чтобы деревце питалось, не засыхало. Можно даже обматывать его на какое-то время — и так каждый день. А если есть возможность — ставьте елку в ведро с песком и поливайте его. И уже при покупке — советуйтесь, спрашивайте продавца. Свежая ли? Как за ней ухаживать? Если с желтыми иголками и сломанными ветками — такая уже лучше не станет.

Мужчине новогодние деревья нравятся с самого детстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще — следите за тем, чтобы вас правильно обслуживали. Совсем недавно корреспонденты «Комсомолки» недосчитались 100 рублей сдачи после покупки сосны в редакцию. Естественно, в честь Нового года мы продавца — имя его оставим в тайне — прощаем и желаем ему всех благ. Хвойные же вы успеете купить вплоть до 31 декабря. Специалисты говорят, что приобретать их в последние два дня перед боем курантов — действительно выгоднее.