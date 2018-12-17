2018-12-17T15:46:35+03:00
Умные вещи

В музее советских игровых автоматов прошел турнир по олдскульным видеоиграм

Любители ретро-приставок и настольных компьютерных игр смогли посоревноваться между собой в геймерском искусстве в рамках турнира Game Overnight, который стартовал 15 ноября в столичном Музее советских игровых автоматов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мероприятии приняло участие более 8000 человек, из которых до финала дошли только порядка 80 участников, которые и поборолись за главный приз и дополнительные подарки.

Какие игры были выставлены на турнир?

Мероприятие, организатором которого выступил хостинг провайдер компания RUVPS, собрало тысячи поклонников олдскульных компьютерных игр, которые были популярны в 80-90 гг. прошлого века. Среди представленных на турнире игр были Tekken, Carmageddon, Mortal Kombat, FIFA, Mario Kart, Need for Speed и другие игры, представленные в категориях «файтинг», «спорт» и «гонки». Помещение Музея советских игровых автоматов было поделено на соответствующие игорные зоны, в каждой из которых соревновались любители старых игровых автоматов и настольных компьютерных игр. Компания RUVDS взяла на себя функции организаторов мероприятия, а также взяла себе заботы по развлечению участников турниров и зрителей. Все желающие могли отведать фирменные бургеры «Супермарио» от Burger Heroes и освежиться бутылочкой пенного напитка Smart Admin от RUVDS .

Как награждались победители соревнования?

В каждой категории игр были определены свои победители. Каждый из них получил приз в виде коллекционных настольных приставок советского времени. В частности, призовой фонд мероприятия состоял из легендарной советской приставки Электроника Видеоспорт-3, игрового комплекса Поиск, игровой консоли Электроника ИМ-37, а также игр «Футбол: Кубок чемпионов» и «Морской бой. Береговая охрана». Каждая игра была проверена админами RUVDS на предмет работоспособности и торжественно вручена победителям мероприятия. Не только участники турнира, но и гости получили от организаторов приятные подарки. Среди участников и гостей были разыграны десятки ценных тематических призов, которые привели в восторг посетителей мероприятия. Те, кто не смог лично присутствовать на мероприятии, могут посетить выставку олдскульных компьютерных игр, которая продлится до 31 декабря. Для клиентов компании RUVDS – организатора мероприятия, вход бесплатный. Стандартная же стоимость билета на посещение Музея советских игровых автоматов составляет 450 рублей.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину