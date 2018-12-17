В музее советских игровых автоматов прошел турнир по олдскульным видеоиграм

В мероприятии приняло участие более 8000 человек, из которых до финала дошли только порядка 80 участников, которые и поборолись за главный приз и дополнительные подарки.

Какие игры были выставлены на турнир?

Мероприятие, организатором которого выступил хостинг провайдер компания RUVPS, собрало тысячи поклонников олдскульных компьютерных игр, которые были популярны в 80-90 гг. прошлого века. Среди представленных на турнире игр были Tekken, Carmageddon, Mortal Kombat, FIFA, Mario Kart, Need for Speed и другие игры, представленные в категориях «файтинг», «спорт» и «гонки». Помещение Музея советских игровых автоматов было поделено на соответствующие игорные зоны, в каждой из которых соревновались любители старых игровых автоматов и настольных компьютерных игр. Компания RUVDS взяла на себя функции организаторов мероприятия, а также взяла себе заботы по развлечению участников турниров и зрителей. Все желающие могли отведать фирменные бургеры «Супермарио» от Burger Heroes и освежиться бутылочкой пенного напитка Smart Admin от RUVDS .

Как награждались победители соревнования?

В каждой категории игр были определены свои победители. Каждый из них получил приз в виде коллекционных настольных приставок советского времени. В частности, призовой фонд мероприятия состоял из легендарной советской приставки Электроника Видеоспорт-3, игрового комплекса Поиск, игровой консоли Электроника ИМ-37, а также игр «Футбол: Кубок чемпионов» и «Морской бой. Береговая охрана». Каждая игра была проверена админами RUVDS на предмет работоспособности и торжественно вручена победителям мероприятия. Не только участники турнира, но и гости получили от организаторов приятные подарки. Среди участников и гостей были разыграны десятки ценных тематических призов, которые привели в восторг посетителей мероприятия. Те, кто не смог лично присутствовать на мероприятии, могут посетить выставку олдскульных компьютерных игр, которая продлится до 31 декабря. Для клиентов компании RUVDS – организатора мероприятия, вход бесплатный. Стандартная же стоимость билета на посещение Музея советских игровых автоматов составляет 450 рублей.

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