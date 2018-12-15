2018-12-15T14:13:31+03:00
Политика

«Пуркуа бы нет?» самарский депутат Госдумы Михаил Дегтярев в стихах ответил на критику Шнурова

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заступился за госдумовский конкурс для рэперов
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Самарец Михаил Дегтярев сочинил стихи специально для лидера группы "Ленинград"Самарец Михаил Дегтярев сочинил стихи специально для лидера группы "Ленинград"Фото: Архив "КП"
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Депутат Госдумы Михаил Дегтярев выложил в своем аккаунте в Instagram стихи, посвященные лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Это ответ самарского депутата на критику конкурса для рэперов, который организовала Госдума.

Напомним, конкурс для рэперов «Безграничный рэп» проводит комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который и возглавляет Дегтярев. В конкурсе могут участвовать все рэперы моложе 30 лет. Главная задача – написать рэп про туризм в России. Победители представят свои ролики в Госдуме и получат туристическую поездку по городам страны.

Сергей Шнуров инициативу раскритиковал в свойственной ему манере. Певец опубликовал в своем Instagram вот такое стихотворение:

«В Госдуме думают о рэпе,

Будто сожрали наркоту.

Что может быть ещё нелепей,

Чем господдержка субкультур?»

Депутат Михаил Дегтярев в стороне не остался и спарировал. Ответ он выложил в Instagram, разумеется, тоже в стихах.

- Навеяло. @shnurovs, лови, - написал Дегтярев. И выложил текст стихотворения. В нем он припомнил, как Шнуров участвовал в предвыборной компании мэра Москвы, и объяснил: это не о рэпе заботятся, а о молодежи. Заодно депутат Госдумы предложил певцу войти в жюри рэп-конкурса.

«Быть может в северной столице

Известный всем ШнурОК-поэт

Даст шанс на славу новым лицам,

Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?»

Правда, Шнуров пока на такое предложение никак не отреагировал.

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