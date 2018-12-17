Сенсационное поражение «Лады» и незасчитанный гол через дырявую сетку: обзор результативной домашней серии команд из Самарской области в ВХЛ

Китайские «Ценг Тоу» и КРС-ОЭРДЖИ в самом начале регулярного чемпионата изрядно помогли клубам из Самарской области очками. Из путешествия в Поднебесную «Лада» и ЦСК ВВС привезли по две победы. На этот раз все закончилось не так удачно. Прежде всего, для лидера ВХЛ «Лады», которая умудрилась проиграть «Ценг Тоу». А вот ЦСК ВВС обставил старшего брата и одержал две победы. С самарцев и начнем.

Голевая перестрелка в Самаре

Первой в Самару прибыла молодежь «Куньлунь Ред Стар» - КРС-ОЭРДЖИ (KRS-ORG). Матч выдался сверхрезультативным – на двоих команды накидали 13 шайб. При этом если для китайской команды пропускать много не в новинку (перед приездом в Самару КРС-ОЭРДЖИ пропустил 11 шайб в Казани от «Барса), то для ЦСК ВВС в этом сезоне это что-то новое. Благо, пропустили самарцы не так много – «всего» 5 шайб, и забили 8.

- Взяли два очка и слава богу. По игре просто катастрофа какая-то, даже рассуждать не о чем, - сказал после встречи главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов.

Голевую феерию в ледовом дворце «Кристалл» начали хозяева. Точнее, командированный перед игрой из нижнекамского «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов. А вот второй период остался за гостями – 3:1, и 3:3 в матче перед заключительным отрезком встречи.

Отмечу великолепные (как под копирку) голы форварда КРС-ОЭРДЖИ Кристофера Сето в самую девятку.

Третья четверть началась для болельщиков «летчиков» с валидола. Сначала гости вышли вперед, затем самарцы отыгрались и вышли вперед. Одну шайбу забил воспитанник самарской школы Илья Юнгов. Эта шайба стала для него первой в сезоне.

На 50 минуте все тот же Кристофер Сето оформил покер. Сразу после этого «летчики» получили преимущество в двух игроков, однако реализовать большинство ЦСК ВВС не смог. Развязка наступила на 57 минуте. Фазылзянов, Шиксатдаров и Волгин принесли самарцам победу 8:5.

Не столь радужно закончился матч с другой китайской командой – «Ценг Тоу». Перед встречей в стане самарской команды провели рокировку – Волгин, Огурцов и Шихсатдаров уехали обратно в «Нефтехимик», а из Нижнекамска ЦСК ВВС прислали обладателя Кубка Гагарина Ярослава Косова.

«Ценг Тоу» приехал в Самару на подъеме – только что команда сенсационно обыграла «Ладу» 5:2 – и готов был развить успех. К радости самарской публики, сделать это у китайской команды не получилось, однако они были близки к этому.

Ворота ЦСК ВВС китайский клуб распечатал уже на второй минуте. Через четыре минуты влетел и второй гол – «Ценг Тоу» реализовал большинство. Казалось, что все, «летчики» поплыли, но судья гол не засчитал. Шайба влетела в ворота Скатова через дырку в сетке, с внешней стороны ворот.

Это так воодушевило самарцев, что на 16 минуте ЦСК ВВС усилиями Шафигуллина и Авцина счет сравнял. Во втором периоде перестрелка продолжилась – на гол Кожевникова из «Ценг Тоу» ответил Мнихович из ЦСК ВВС.

В третьем периоде патроны у команд закончились, матч перешел в овертайм, где к победе ближе были волжане. Сначала Авцин обыграл всю команду гостей, но не забил. Зато поразить ворота «Ценг Тоу» удалось Набиуллину, который вошел в зону соперника слева и пробил низом издали. 3:2 – боевая победа ЦСК ВВС.

Лидеру регулярки ВХЛ тольяттинской «Ладе» бой дали обе команды из Китая. Фото: ХК «Лада»

Страшный сон «Лады»

А вот для «Лады» визит китайских команд прошел очень тяжело. Много крови и 2 очка тольяттинцы потеряли в первом же матче. «Лада» уступила «Ценг Тоу». Середняк ВХЛ сумел вколотить лидеру аж 5 шайб. «Автозаводцы» ответили 2-мя.

Хоккеисты из Китая тольяттинского колосса не испугались и накидали хозяевам две шайбы в самом начале встречи, а в концовке первой части матча утроили преимущество. Во втором периоде кошмар «Лады» не закончился. Продолжил его воспитанник тольяттинского хоккея Никита Лукин. 0:4.

После этого в рамку встал Арсений Никоноров.

Гол престижа «Лада» оформила на 44 минуте. Автором шайбы стал Константин Майоров, но спустя 4 минуты «Ценг Тоу» восстановил отрыв в 4 шайбы – снова отличился Лукин.

Сделать поражение не таким горьким уже ничего не могло. Даже гол Дмитрия Костромитина на 56 минуте. 2:5 – сокрушительное поражение «Лады».

- Благодарю болельщиков, которые терпели этот кошмар, который был с нашей стороны. Я не говорю о сопернике – они сыграли здорово. Эту игру нужно разобрать, забыть и двигаться дальше – вперед, - сказал после матча наставник тольяттинцев Анатолий Емелин.

А дальше проще не было. «Лада» снова много пропустила – 6 шайб. Зато забили тольяттинцы на один гол больше и вырвали победу. Весь матч весы счета склонялись то в одну, то в другую сторону. Все решил точный бросок Майорова спустя 4 секунды после начала овертайма. 7:6 – выстраданная победа «Лады».

После не очень удачно домашней серии «Лада» все равно осталась на 1 месте в турнирной таблице ВХЛ, однако у ближайшего преследователя «СКА-Невы» на одно очко и на одну игру меньше.

ЦСК ВВС делит 18-19 место с «Сарыаркой, с которой самарцы сыграют 23 декабря.

21 декабря – пятница – «Сарыарка» - «Лада»

23 декабря – воскресенье – «Торпедо» - «Лада»

25 декабря – вторник – «Химик» - «Лада»

27 декабря – четверг – «Звезда» - «Лада»

21 декабря – пятница – «Торпедо» – ЦСК ВВС

23 декабря – воскресенье – «Сарыарка» – ЦСК ВВС

25 декабря – вторник – «Звезда» – ЦСК ВВС

27 декабря – четверг – «Химик» – ЦСК ВВС