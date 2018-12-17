2018-12-19T15:23:56+03:00
Спорт

Смолов, Самедов, Дзагоев, Миранчуки: друг Кокорина Алан Чочиев развернул кампанию в его поддержку

На своей странице в Instagram полузащитник «Крыльев Советов» выкладывает видеообращения известных спортсменов, которые поддерживают задержанных Кокорина и Мамаева
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Все видео сопровождаются хэштегом #свободукокоринуВсе видео сопровождаются хэштегом #свободукокоринуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Друг Александра Кокорина и футболист «Крыльев Советов» Алан Чочиев разверну в интернете настоящую кампанию в защиту товарища, а также задержанных с ним Кирилла Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. На странице в Instagram Чочиев выкладывает видео, которые записали известные спортсмены. Все они высказывают слова поддержки задержанным.

Чочиев и Кокорин – давние друзья. Еще со времен академии «Локомотива». Нашумевшая история с пальбой Александра Кокорина в воздух – как раз со свадьбы Чочиева.

Одним из первых появилось видео бывшего одноклубника Кокорина по «Зениту» Йоан Молло, который сейчас играет за «КС».

- Привет, парни, это Йоан. Хочу поддержать вас. Я знаю, вы отличные ребята, потому что жил рядом с вами на протяжении 8 месяцев. Вы всегда думаете о своей семье, о своих друзьях, и мне нравится эта черта. Желаю скорее вернуться к нам и отправляю всю свою поддержку, - сказал француз.

Свое слово решил сказать и одноклубник Чочиева и Молло Сергей Корниленко. Белорусский форвард назвал поступок Мамаева и Кокорина некрасивым и отметил, что так себя вести нельзя. Однако, считает Корниленко, задержанные футболисты все осознали и наказали себя.

chochiev.9chochiev.9
Сергей Корниленко в защиту Кокорина и Мамаева
922 отметок «Нравится»121 комментариевInstagram

- В тюрьму человека посадить проще всего, поэтому, думаю, этого делать не стоит, - считает нападающий «КС». - Нужно дать ребятам шанс и право на исправление ситуации. Они сказали, что сами готовы загладить свою вину. Думаю, здравый смысл все-таки будет на первом месте.

Среди поддержавших задержанных футболистов братья Миранчуки, Федор Смолов и Дмитрий Тарасов из «Локомотива», Георгий Джикия, Александр Самедов и Александр Ташаев из «Спартака», полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев, футболист «Рубина» Сослан Джанаев, в прошлом вратарь сборной страны, а теперь министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов.

chochiev.9chochiev.9
Поддержка от хороших людей и футболистов спасибо братья K9 K7 M17 мы с вами и очень вас ждём #сашамыстобой
641 отметок «Нравится»28 комментариевInstagram
chochiev.9chochiev.9
Хорошие слова от хорошего человека в поддержку ребят,игрок фк ЦСКА Москва и национальной сборной России по футболу Алан Дзагоев,поддерживает ребят,спасибо брат,что в такой тяжелый момент ты рядом! #свободукокорину
636 отметок «Нравится»48 комментариевInstagram
chochiev.9chochiev.9
Владимир Габулов - заслуженный мастер спорта России
647 отметок «Нравится»38 комментариевInstagram
chochiev.9chochiev.9
Александр Самедов игрок фк Спартак Москва и игрок национальной сборной России по футбол,Саша спасибо за поддержку!#свободукокорину
323 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Видео записывают и целые группы футболистов. Например, подержали Мамаева и Кокорина игроки «Ахмата».

chochiev.9chochiev.9
Игроки "Ахмата" не остались в стороне и поддерживают ребят вместе с нами!
506 отметок «Нравится»16 комментариевInstagram

Подключились к кампании Чочиева и иностранцы. Экс-футболист «Зенита» бельгиец Николас Ломбертс. Бывший игрок «Крыльев» и нынешний нападающий турецкого «Коньяспора» Адис Яхович. Экс-форвард сборной Украины, «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Ливерпуля» Андрей Воронин.

chochiev.9chochiev.9
Слова поддержки пацанам все будет хорошо вы справитесь
609 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram
chochiev.9chochiev.9
Андрей Воронин поддерживает ребят спасибо #свободукокорину
262 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Поддерживают Кокорина и Мамаева не только футболисты. Российский борец Мурад Нухкадиев и боец смешанных единоборств Ибрагим Тибилов – их видео тоже появились в Инстаграме Чочиева.

chochiev.9chochiev.9
Боец смешанных единоборств и неоднократный чемпион мира в своём весе Ибрагим Тибилов,как и многие достойные люди которых я буду выкладывать,поддерживает ребят
387 отметок «Нравится»23 комментариевInstagram
chochiev.9chochiev.9
@murad_nukhkadiev Очень приятно, что наших ребят поддерживают не только футболисты
471 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram

Все видео сопровождаются хэштегом #свободукокорину.

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Гандбол - это такое дырявое одеяло, которое натягиваешь на подбородок, а ноги голые»: Евгений Трефилов о Евро-2018 и подготовке спортсменов
Главный тренер женской сборной по гандболу и игрок «Кубани» Антонина Скоробогатченко в эфире радио «Комсомольская правда»
Чемпионат России по фигурному катанию: все сходят с ума и плетут интриги
20 декабря стартует чемпионат России в Саранске. Наш обозреватель Андрей Вдовин - о том, что ждать от встречи на льду Алины Загитовой, Евгении Медведевой и дебютанток Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой
Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала
Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала состоится 16 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину