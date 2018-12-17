Смолов, Самедов, Дзагоев, Миранчуки: друг Кокорина Алан Чочиев развернул кампанию в его поддержку
Друг Александра Кокорина и футболист «Крыльев Советов» Алан Чочиев разверну в интернете настоящую кампанию в защиту товарища, а также задержанных с ним Кирилла Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. На странице в Instagram Чочиев выкладывает видео, которые записали известные спортсмены. Все они высказывают слова поддержки задержанным.
Чочиев и Кокорин – давние друзья. Еще со времен академии «Локомотива». Нашумевшая история с пальбой Александра Кокорина в воздух – как раз со свадьбы Чочиева.
Одним из первых появилось видео бывшего одноклубника Кокорина по «Зениту» Йоан Молло, который сейчас играет за «КС».
- Привет, парни, это Йоан. Хочу поддержать вас. Я знаю, вы отличные ребята, потому что жил рядом с вами на протяжении 8 месяцев. Вы всегда думаете о своей семье, о своих друзьях, и мне нравится эта черта. Желаю скорее вернуться к нам и отправляю всю свою поддержку, - сказал француз.
Свое слово решил сказать и одноклубник Чочиева и Молло Сергей Корниленко. Белорусский форвард назвал поступок Мамаева и Кокорина некрасивым и отметил, что так себя вести нельзя. Однако, считает Корниленко, задержанные футболисты все осознали и наказали себя.
- В тюрьму человека посадить проще всего, поэтому, думаю, этого делать не стоит, - считает нападающий «КС». - Нужно дать ребятам шанс и право на исправление ситуации. Они сказали, что сами готовы загладить свою вину. Думаю, здравый смысл все-таки будет на первом месте.
Среди поддержавших задержанных футболистов братья Миранчуки, Федор Смолов и Дмитрий Тарасов из «Локомотива», Георгий Джикия, Александр Самедов и Александр Ташаев из «Спартака», полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев, футболист «Рубина» Сослан Джанаев, в прошлом вратарь сборной страны, а теперь министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов.
Видео записывают и целые группы футболистов. Например, подержали Мамаева и Кокорина игроки «Ахмата».
Подключились к кампании Чочиева и иностранцы. Экс-футболист «Зенита» бельгиец Николас Ломбертс. Бывший игрок «Крыльев» и нынешний нападающий турецкого «Коньяспора» Адис Яхович. Экс-форвард сборной Украины, «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Ливерпуля» Андрей Воронин.
Поддерживают Кокорина и Мамаева не только футболисты. Российский борец Мурад Нухкадиев и боец смешанных единоборств Ибрагим Тибилов – их видео тоже появились в Инстаграме Чочиева.
Все видео сопровождаются хэштегом #свободукокорину.
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