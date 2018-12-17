Смолов, Самедов, Дзагоев, Миранчуки: друг Кокорина Алан Чочиев развернул кампанию в его поддержку

Друг Александра Кокорина и футболист «Крыльев Советов» Алан Чочиев разверну в интернете настоящую кампанию в защиту товарища, а также задержанных с ним Кирилла Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. На странице в Instagram Чочиев выкладывает видео, которые записали известные спортсмены. Все они высказывают слова поддержки задержанным.

Чочиев и Кокорин – давние друзья. Еще со времен академии «Локомотива». Нашумевшая история с пальбой Александра Кокорина в воздух – как раз со свадьбы Чочиева.

Одним из первых появилось видео бывшего одноклубника Кокорина по «Зениту» Йоан Молло, который сейчас играет за «КС».

- Привет, парни, это Йоан. Хочу поддержать вас. Я знаю, вы отличные ребята, потому что жил рядом с вами на протяжении 8 месяцев. Вы всегда думаете о своей семье, о своих друзьях, и мне нравится эта черта. Желаю скорее вернуться к нам и отправляю всю свою поддержку, - сказал француз.

Свое слово решил сказать и одноклубник Чочиева и Молло Сергей Корниленко. Белорусский форвард назвал поступок Мамаева и Кокорина некрасивым и отметил, что так себя вести нельзя. Однако, считает Корниленко, задержанные футболисты все осознали и наказали себя.

chochiev.9 Сергей Корниленко в защиту Кокорина и Мамаева

- В тюрьму человека посадить проще всего, поэтому, думаю, этого делать не стоит, - считает нападающий «КС». - Нужно дать ребятам шанс и право на исправление ситуации. Они сказали, что сами готовы загладить свою вину. Думаю, здравый смысл все-таки будет на первом месте.

Среди поддержавших задержанных футболистов братья Миранчуки, Федор Смолов и Дмитрий Тарасов из «Локомотива», Георгий Джикия, Александр Самедов и Александр Ташаев из «Спартака», полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев, футболист «Рубина» Сослан Джанаев, в прошлом вратарь сборной страны, а теперь министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов.

chochiev.9 Поддержка от хороших людей и футболистов спасибо братья K9 K7 M17 мы с вами и очень вас ждём #сашамыстобой

chochiev.9 Хорошие слова от хорошего человека в поддержку ребят,игрок фк ЦСКА Москва и национальной сборной России по футболу Алан Дзагоев,поддерживает ребят,спасибо брат,что в такой тяжелый момент ты рядом! #свободукокорину

chochiev.9 Владимир Габулов - заслуженный мастер спорта России

chochiev.9 Александр Самедов игрок фк Спартак Москва и игрок национальной сборной России по футбол,Саша спасибо за поддержку!#свободукокорину

Видео записывают и целые группы футболистов. Например, подержали Мамаева и Кокорина игроки «Ахмата».

chochiev.9 Игроки "Ахмата" не остались в стороне и поддерживают ребят вместе с нами!

Подключились к кампании Чочиева и иностранцы. Экс-футболист «Зенита» бельгиец Николас Ломбертс. Бывший игрок «Крыльев» и нынешний нападающий турецкого «Коньяспора» Адис Яхович. Экс-форвард сборной Украины, «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Ливерпуля» Андрей Воронин.

chochiev.9 Слова поддержки пацанам все будет хорошо вы справитесь

chochiev.9 Андрей Воронин поддерживает ребят спасибо #свободукокорину

Поддерживают Кокорина и Мамаева не только футболисты. Российский борец Мурад Нухкадиев и боец смешанных единоборств Ибрагим Тибилов – их видео тоже появились в Инстаграме Чочиева.

chochiev.9 Боец смешанных единоборств и неоднократный чемпион мира в своём весе Ибрагим Тибилов,как и многие достойные люди которых я буду выкладывать,поддерживает ребят

chochiev.9 @murad_nukhkadiev Очень приятно, что наших ребят поддерживают не только футболисты

Все видео сопровождаются хэштегом #свободукокорину.