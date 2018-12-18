2018-12-18T13:54:20+03:00
Общество

Больше движения - меньше риск ожирения и сахарного диабета

Самарская область вошла в число регионов, где наиболее распространено ожирение и сахарный диабет. Так ли это и какие подводные камни существуют в этой проблеме, разбирались эксперты в пресс-центре «Комсомолки»
Юлия БОНДАРЕВА
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Специалисты рассказали, как избежать одни из самых распространенных заболеваний.Специалисты рассказали, как избежать одни из самых распространенных заболеваний.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главный бич - малоподвижный образ жизни

- Проблема ожирения и сахарного диабета чрезвычайно важная, - рассказал главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр Муравец. - Это бич развитых стран и имеет тенденцию к росту. Врачей мы настраиваем на то, чтобы они не пропускали ожирение, видели его как фактор развития сахарного диабета и болезней системы кровообращения.

Самые главные ошибки современного человека - это курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. В последние лет 50 люди стали меньше двигаться буквально в два раза. За это время сменилось четыре поколения пищевых привычек, и каждое ухудшает ситуацию. Если раньше готовили пищу самостоятельно, потом перешли к покупке полуфабрикатов, а теперь процветает бум готовой еды и фаст-фуда.

Получается, что человек сам загоняет себя в ловушку. Между тем, специалисты советуют не затягивать визит к врачу. Ведь существуют факторы риска, которые человек не может заметить, - уровень глюкозы в крови и уровень холестерина.

Любое исследование не дает реальной картины заболеваемости сахарным диабетом. Ведь случаев невыявленного заболевания гораздо больше.

- Число заболевших сахарным диабетом к 2030 году прогрессивно увеличится, - привела данные Всемирной организации здравоохранения заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Галина Середина. - Это относится и к Самарской области. В 2017 году в Самарской области зарегистрировано более 117 тысяч больных сахарным диабетом. У 95% из них диагностирован сахарный диабет 2-го типа. В регионе более 52 тысяч лиц, страдающих ожирением.

Специалист подчеркивает, что цифра эта небольшая. И тому несколько причин. Так, в Самарской области деятельность врачей направлена на выявление проблем на ранней стадии, само ожирение стали регистрировать чаще и учитывать его как фактор риска других заболеваний - атеросклероза, сахарного диабета, сердечно-сосудистых. Отрадно, что сами жители озаботились своим здоровьем и следят за своей массой.

Как избежать болезни

Избежать и даже бороться с ожирением и сахарным диабетом вполне можно. В первую очередь стоит обратить внимание на свою наследственность. И если есть родственники с этими заболеваниями, то лишний раз взять в руки глюкометр не повредит. Еще лучше просто вести здоровый образ жизни и больше двигаться. Если же вы наблюдаете у себя сухость во рту, жажду, беспричинное снижение веса, походы в туалет по ночам - это тревожный звоночек. Лучше обратиться к доктору.

Между тем, современный ритм жизни вносит свои коррективы. Калорийная и переработанная еда, в которую добавляют много соли, сахара и искусственных веществ, - гость почти на каждом столе. В таких продуктах много скрытых жиров и сахаров. Зато фруктами и овощами мы чаще пренебрегаем, предпочитая съесть на ходу какой-нибудь сладкий батончик. А уж про режим питания и говорить нечего. Пропуская завтрак, обедая всухомятку и наедаясь на ночь, мы наносим непоправимый вред организму.

- Нужен комплексный подход к проблеме ожирения, - советует директор НИИ гигиены и экологии человека ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-здрава России Ольга Сазонова. - Снижаем калорийность и больше двигаемся, вводим дробное питание с преобладанием сложных углеводов и белков, минимальную обработку пищи и сокращаем потребление соли.

Проблемой ожирения и сопутствующих заболеваний озадачились на государственном уровне. С начала 2019 года начнет действовать национальный проект «Демография».

- Впервые во всех регионах пройдут столь массовые и комплексные коммуникативные кампании с вовлечением Роспотребнадзора, - рассказал Александр Муравец. - На нормативном уровне будут изменения, касающиеся маркировки, чтобы разделить полезные и неполезные продукты. Мы ждем серьезных изменений. И в Самарской области проект сыграет значительную роль.

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