2018-12-18T15:29:21+03:00
Здоровье

Поскользнулся, упал - гипс: куда в Самаре обратиться с травмами

Травмоопасный сезон в самом разгаре. Рассказываем, где быстро и качественно окажут помощь при переломах, растяжениях и других травмах.
Юлия БОНДАРЕВА
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В травмпункте помогут при любой травмеВ травмпункте помогут при любой травме
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- Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил! – вспоминаем мы поговорку, когда беда уже случилась, и вы растянулись на обледеневшем асфальте или споткнулись на ровном месте.

Новые возможности в травматологии и ортопедии

В этом случае на помощь приедет либо «Скорая», либо вам прямая дорога в травмпункт. Тем более встречи с врачом-

травматологом не избежать спортсменам, победы которых сопряжены с колоссальными физическими нагрузками, а травм подчас не избежать.

За последние 10-15 лет развитие травматологии и ортопедии шло особенно быстро. Совершенствовались хирургические технологии, возникали новые методы лечения больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Возможности хирурга-ортопеда значительно возросли. Сегодня специалисты используют такие методы, которые наносят наименьшую операционную травму и способствуют быстрейшему и полному восстановлению утраченной или сниженной функции. Именно поэтому в Многопрофильной клинике «Реавиз» функционирует целое направление травматологии.

Прием ведут опытные врачи ортопеды-травматологи, многие их которых имеют серьезный стаж и высшую квалификационную категорию. Кроме того, они постоянно совершенствуются, получают знания и опыт на специализированных семинарах и конференциях. Травмпункт работает в круглосуточном режиме. В клинике оборудовано все необходимое для оказания специализированной медицинской помощи, ведь зачастую пациенту требуется экстренная помощь. Диагностика проводится в доступном для пациента при любой травме рентгенодиагностическом отделении. Круглосуточно можно выполнить цифровую рентгенографию на современном аппарате и компьютерную томографию. Все необходимые лечебные процедуры осуществляются в малой операционной. При необходимости врач предоставит больничный лист.

После оказания первой медицинской помощи при травме пациент может прийти на повторный прием, получить амбулаторное лечение, пройти рентген-контроль для исключения вторичного смещения и физиотерапевтическую реабилитацию последствий травм. Если травма окажется серьезной, то на базе клиники в условиях стационара можно провести операцию и пройти реабилитацию.

Ко всем клиентам в клинике "Реавиз" индивидуальный подход

Ко всем клиентам в клинике "Реавиз" индивидуальный подход

Где «отремонтировать» сустав, разрыв мениска или связок

Травматологическое отделение Многопрофильной клиники осуществляет оперативное лечение любых типов переломов и эндопротезирование. Здесь используют уникальные малоинвазивные методики хирургического вмешательства повреждений и заболеваний коленного, плечевого и голеностопного суставов, например, артроскопия. Их применяют при посттравматических болях в коленном, плечевом или голеностопном суставах, разрывах менисков и связок коленного сустава, возрастных состояниях суставов. Преимущества очевидны: быстрое восстановление пациентов и возможность ранней опоры на оперированную конечность, сокращение сроков пребывания в клинике до 2 дней.

Еще одна новинка - ударно-волновая терапия. Главное отличие в том, что она позволяет добиться глубоких изменений в структуре тканей и воздействовать на непосредственную причину патологического процесса. Он способствует уменьшению болевого синдрома, улучшению кровообращения, что ускоряет процессы заживления и регенерации тканей и сухожилий.

Сайт: reaviz.com

Адрес: ул. Советской Армии, д. 243

Телефоны: (846) 321-21-21, (846) 321-02-03 (травмпункт).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. нЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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Врачи клиники берутся за случаи любой сложности

Врачи клиники берутся за случаи любой сложности

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